“Qué desastre”. Choques, semáforos fuera de servicio y caos en la ciudad por un apagón que afectó a 4 millones de personas

“No puedo entender que a estas alturas haya cortes de luz. Aún no están preparados para estas altas temperaturas. ¡Es increíble!”, disparó Maria Carranza, del barrio de Coghlan, por el grupo de WhatsApp del consorcio del edificio en el que vive. “Qué desastre, mi dios”, contestó una de sus vecinas. “El bot de Edenor no responde y el 0800, colapsado”, informó otra.

Eran las 14.45 cuando varios barrios de la ciudad de Buenos Aires –Recoleta, Palermo, Cañitas, Belgrano, Núñez, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza– comenzaron a reportar cortes de luz, como también en distintos puntos del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De hecho, la interrupción se extendió hasta Vicente López.

La página oficial del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) dejó de funcionar y no hubo información oficial sobre los cortes de luz en el momento del apagón. El primer dato oficial de Edenor reportó que al menos cuatro millones de personas del AMBA quedaron sin suministro eléctrico hoy a las 14.45 debido a una falla técnica en una subestación de la distribuidora. Los usuarios de Edesur también se vieron afectados debido a que el sistema de distribución eléctrica está interconectado.

En la empresa informaron que el servicio debería normalizarse en el transcurso de una hora. A partir de las 15.15 comenzaron a reportar, de manera escalonada, su restauración. A las 15.45, el 85% del servicio se había normalizado. Los cortes coincidieron con el tercer día de la ola de calor que afecta al AMBA.

Agentes de Edenor trabajan en el barrio de Palermo Nicolás Suárez

“Había ido al banco a hacer un trámite y después entré al Alto Palermo, cerca de las dos de la tarde, porque necesitaba ir al baño. Ahí se cortó todo: todo el Alto Palermo se quedó sin luz”, explicó Ana Bonachero, de 46 años. “Después vinimos a un restaurante y desde que llegamos no hay electricidad. Queríamos comer algo más, pero solo nos pudieron servir ensalada”, agregó. Los clientes permanecieron a oscuras, consumiendo únicamente bebidas, ya que desde hacía aproximadamente una hora no había luz.

A algunos metros de ese restaurante, Palita, en Arenales y Sánchez de Bustamante, los cortes también llegaron. José Luis Suñó, de 63 años, dueño del local Kantuta, contó que estuvo sin servicio eléctrico. “El corte duró más de media hora. Empezó más o menos a las 15.30”, relató.

“Se apagaron las heladeras, eso fue lo que más me perjudicó. Tengo milanesas y otros alimentos que, con el calor, se ven afectados. No tengo generador. Estoy pensando en conseguir uno si esto vuelve a pasar, porque las heladeras son fundamentales acá”, añadió.

Apagón masivo en el AMBA Santiago Filipuzzi

Mientras continuaban los trabajos para restablecer el suministro eléctrico en distintos barrios de la ciudad, crecía la preocupación de los vecinos que permaneceían sin luz, en especial de aquellos que dependen de la energía para atender problemas de salud.

A la altura de Scalabrini Ortiz al 1100, una mujer de avanzada edad relató la situación que atraviesa junto a su esposo, quien había sido dado de alta hacía pocas semanas tras una intervención quirúrgica.

“Necesitamos la luz. Mi marido tiene el pie amputado y acaba de salir del Hospital Fernández. Además, sufrió una lesión en la uretra cuando le retiraron la sonda. La luz había vuelto, después se cortó otra vez, y ahora me dicen que regresó; voy a probar levantando la térmica”, explicó la mujer que se identificó como Mary, a LA NACIÓN.

Detalló, además, el delicado estado de salud de ambos: “Él es diabético e hipertenso; yo también soy diabética, asmática y tengo artrosis. Mi esposo tiene el corazón agrandado, es una persona de riesgo”.

“Estos cortes no suelen pasar nunca. Al menos no de esta manera, y menos siendo de Edenor”, cerró con visible sorpresa. Pasadas las 16.30, la mayoría de las viviendas y comercios de la zona recuperaron la electricidad.

Locales sin luz por el corte masivo en el barrio de Saavedra Noelia Guevara

El escenario se replicó en la zona norte de Buenos Aires. “La luz se fue hace más de una hora. Perjudica la labor operativa porque quedamos incomunicados unos minutos entre los tres cuarteles, pero lo resolvimos con un generador que cubre la guardia para las llamadas. Atendimos un incendio en el Banco Macro de San Isidro, por el corte de luz prendieron un generador a diésel y tuvieron que evacuar por el humo", dijo Daniel Gallego, comandante general en jefe de Bomberos de San Isidro.

Tampoco funcionaban los semáforos de la zona. Claudio González, agente de tránsito, estaba con un generador para alimentar el semáforo de la intersección de las avenidas Márquez y Centenario. El servicio se había cortado a las 14.45 y no se sabía cuándo iba a volver. Sin embargo, a las 16.55 volvió a funcionar.

Servicios

Con el apagón masivo se interrumpió el servicio del subte D, lo que derivó en un recorrido limitado entre las estaciones de Catedral y Pueyrredón. Para las 15.45 ya se había normalizado. La línea H sufrió demoras y normalizó su servicio unos minutos antes, a las 15.30. No hubo pasajeros atrapados, según contestaron voceros de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) a LA NACION.

Los cortes de luz también afectaron el funcionamiento de los trenes. Al momento, se encuentra interrumpido el servicio en los ramales Tigre y José L. Suárez, y el Tren de la Costa. A su vez, se registran algunas demoras en el San Martín.

Choque en Scalabrini Ortiz y Córdoba Manuel Casado

Alrededor de las 15.21, en la esquina porteña de Scalabrini Ortiz y Córdoba, chocaron un Peugeot 208 y un Chevrolet Cruze que circulaban en direcciones contrapuestas. Cinco minutos después, en el mismo sitio se produjo un segundo incidente, cuando un coche Chevrolet Celta impactó a un motociclista, que sufrió una lesión en la zona lumbar y debió ser asistido por el SAME.

“Fue un choque que se produjo porque no había semáforo. Yo estaba cruzando la avenida Scalabrini Ortiz y, justo en el último tramo, el auto (que circulaba por Córdoba) no me vio y me llevó puesto”, le relató a LA NACIÓN el damnificado, que fue asistido por una mujer que manejaba el auto. “El scooter se cayó y yo caí boca abajo”, explicó antes de ser trasladado a un centro hospitalario de la ciudad.

Efectivos de la Policía de la Ciudad lograron contener la situación pasada una media hora del corte masivo y se apostaron en esta zona neurálgica de Palermo para ordenar el tránsito.

Desde el gobierno porteño, informaron que en la Capital resultaron afectados “150 semáforos que se encuentran fuera de servicio, con algunos cruces recuperando funcionamiento a medida que se restituye la energía”.

Y agregaron: “Las cuadrillas de mantenimiento se encuentran desplegadas y se han dispuesto refuerzos para intervenir en los cruces afectados, realizando tomas provisorias o con instalación de grupos electrógenos temporales. En paralelo, se coordina con el área de Tránsito la cobertura de cruces críticos con agentes”.

Entre los cruces más relevantes afectados se encuentran: Avenida del Libertador y Dorrego, avenida Santa Fe y avenida Juan B. Justo y avenida Las Heras y Coronel Díaz.

Con la colaboración de María Pastore