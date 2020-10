María Nöllmann Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2020 • 04:32

Desde 14 días de cuarentena hasta un test negativo, cualquier argentino que quiera viajar al exterior deberá ajustarse a ciertos requisitos de ingreso impuestos por los países para evitar una mayor propagación del Covid-19 dentro de sus fronteras. Además de cumplir con los requisitos de ingreso de cada país o estado, para abandonar la Argentina hay que firmar una declaración jurada en la que se acepta conocer la situación generada en el país por la pandemia, se asume el riesgo de no poder eventualmente reingresar y se libera al Estado de la responsabilidad de la repatriación y sus costos.

Entre los destinos más visitados por los argentinos, Uruguay, Chile, España y Nueva York impusieron restricciones que afectan el ingreso. Para viajar a Brasil, en cambio, las condiciones son pocas, y en el estado de Florida, nulas.

Uruguay y Chile

Las medidas más restrictivas para entrar al territorio nacional son las impuestas por los gobiernos de Uruguay y Chile. Ambos países permiten únicamente el ingreso de los ciudadanos o extranjeros residentes, quienes deben cumplir con una cuarentena obligatoria de 14 días al llegar. Ambos países, sin embargo, hacen excepciones: aquellas personas que tengan permiso especial para viajar, por ejemplo, un contrato laboral, tienen autorizado el ingreso. En el caso de Chile, según fuentes del consulado de ese país en la Argentina, los permisos son analizados uno por uno antes de ser aprobados.

En Uruguay, hay fuertes restricciones para los extranjeros

A partir de este mes, la cantidad de vuelos especiales a Chile se ha multiplicado. Según datos de Aerolíneas Argentinas, en septiembre hubo un total de cinco viajes desde Buenos Aires a Santiago de Chile. En octubre, en cambio, tiene previsto hacer tres vuelos por semana. Antes de realizar el embarque, los pasajeros tienen que completar una declaración jurada indicando que no han presentado síntomas atribuibles al Covid-19 en las últimas dos semanas y, al llegar, deben permanecer aislados durante 14 días.

Anoche, el ministro de Transporte, Mario Meoni, confirmó que a partir del 12 o del 15 de octubre próximo, retornarán los vuelos regulares en el sector aerocomercial y anticipó que el Gobierno está "trabajando para resolver cuanto antes" la normalización de la actividad.

Los viajes de extranjeros a Chile están prohibidos hasta el 14 de octubre. Sin embargo, según voceros de Aerolíneas Argentinas el gobierno chileno aún no ha informado si los extranjeros podrán entrar al país a partir de esa fecha o si la prohibición se volverá a extender. En un principio, el reinicio de los viajes regulares a Chile iba a ser el primer día de septiembre, pero fue aplazado al 1° de octubre y luego al 14.

Las restricciones para viajar a Uruguay desde la Argentina son aún mayores. Hasta la fecha, no volvió a haber vuelos que realicen este trayecto. Los ciudadanos y residentes uruguayos pueden viajar desde la Argentina hacia el país vecino en auto, por los puentes, o en el buque Francisco de la empresa Buquebus, el único barco habilitado para transportar pasajeros de un país al otro. Según los voceros de la empresa, esto se debe a que la embarcación en cuestión es la única que renueva el 100% del aire cada 15 minutos. El buque va desde Buenos Aires a Montevideo, ida y vuelta.

El Ministerio de Salud Pública uruguayo exige que todas las personas que quieran ingresar al territorio se realicen un hisopado con prueba RT-PCR antes de viajar y que el resultado sea negativo. Quienes viajan por vía marítima deben realizarse el hisopado en el puerto, antes de embarcar. La tripulación del buque Francisco espera a tener todos los resultados de la tripulación antes de zarpar y solo permite el ingreso de aquellos cuyo test sea negativo.

Al llegar a Montevideo, los viajeros deben permanecer los primeros 14 días en cuarentena. En caso de que prefieran acortar el aislamiento, pueden aislarse por siete días y luego hacerse un segundo hisopado. Si este también es negativo, pueden abandonar el aislamiento.

En Brasil, se autoriza el ingreso de cualquier extranjero sin exigir cuarentena ni un permiso especial Fuente: Archivo

Brasil

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), el único de los países que limitan con la Argentina que permite el ingreso de cualquier extranjero sin exigir cuarentena ni un permiso especial es Brasil. Durante octubre, Aerolíneas Argentinas hará cuatro vuelos semanales desde Buenos Aires a Río de Janeiro. Las condiciones para entrar al país son dos: que el viajero presente a su compañía aérea un seguro de salud válido por el período que piensa quedarse en Brasil y que dicho período sea de 90 días o menos.

España

Los viajeros que ingresan desde cualquier parte del mundo a España no deben hacer cuarentena. Desde el punto de vista sanitario, solo tienen que llenar previamente una declaración de salud online. Las restricciones, sin embargo, están en el acceso. Solo pueden ingresar al país aquellas personas que tengan pasaporte español, sean residentes legales o tengan un permiso especial. Estos son analizados por el consulado español en el país desde el que viaja la persona.

En España, no hay que hacer cuarentena Fuente: LA NACION - Crédito: Shutterstock

Estados Unidos

El caso de Estados Unidos es especial. La única política nacional que impone restricciones no afecta a los argentinos. El país prohíbe el ingreso de las personas que hayan estado en los últimos 14 días en 31 países, entre los cuales no figura la Argentina. Según fuentes de la embajada norteamericana en el país, no hay ninguna política a nivel nacional que prohíba la entrada de argentinos. Sin embargo, cada estado impuso sus propias restricciones.

Nueva York, por ejemplo, anunció hace dos días que comenzará a exigir el aislamiento obligatorio a todas las personas que provengan de países con un nivel 3 o 2 de "riesgo de coronavirus". El lunes pasado, la Argentina se posicionó como el octavo país con mayor cantidad de contagios. Según la escala utilizada por Estados Unidos para medir el "riesgo de coronavirus", la Argentina se encuentra en el nivel 3 de contagios, el más alto.

Por otro lado, Florida permite la entrada de cualquier extranjero que tenga la visa. Actualmente, Aerolíneas Argentinas tiene habilitados cuatro vuelos semanales desde Ezeiza hasta Miami. Este trayecto también es realizado por líneas aéreas extranjeras.

Conforme a los criterios de Más información