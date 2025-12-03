Balneario Ibiza de Miramar: precios, cuánto cuesta la carpa y cómo llegar

De cara a la temporada de verano 2026, los argentinos buscan diferentes alternativas para vacacionar, especialmente en la Costa. Es así que surgen dudas sobre los precios de las carpas en balnearios y paradores de Miramar, como es el caso de Ibiza.

Balneario Ibiza de Miramar: cuánto cuesta la carpa

Balneario Ibiza de Miramar

El balneario Ibiza es uno de los más populares en la ciudad costera Miramar. Su establecimiento cuenta, además de la bajada al mar, con una zona de juegos para niños, tres quinchos, dos jacuzzis y una pileta climatizada. Además, allí se realizan actividades para los más pequeños y clases de gimnasia en el agua. Por otro lado, algunos de los servicios que se ofrecen son mozo a la carpa, baños con ducha, Wi-Fi y accesos a microondas y heladeras.

En cuanto a los precios de las carpas en la temporada de verano 2026, estos dependen de la cantidad de días y también en qué mes se desea alquilar. Estas tienen capacidad para seis personas e incluyen cuatro sillas, una mesa y una reposera.

Según señalaron desde el parador a LA NACIÓN, estos son los valores por día de las carpas en el balneario Ibiza:

Enero: $55.000 por día

Febrero: $45.000 por día

El valor del alquiler de carpas y sombrillas en el Balneario Ibiza de Miramar Instagram

En tanto, también están los montos del alquiler de las sombrillas, una opción más económica que cuenta con tres sillas, una mesa y una reposera. En este caso también su valor depende de la cantidad de días y en qué mes se alquila.

Estos son los precios diarios de las sombrillas en el Balneario Ibiza durante la temporada de verano 2026:

Enero: $40.000 por día.

Febrero: $35.000 por día.

Para conocer más sobre el método de pago que se acepta y otras dudas, se puede contactar con el parador a través de su cuenta oficial de Instagram o por teléfono.

Cómo llegar al balneario Ibiza de Miramar

Ibiza Sunset se encuentra en Av. Costenera y la calle 25, al norte de Miramar. De esa forma, se encuentra entre los balnearios Playa Club y Center Beach, a tan solo unas cuadras de la Peatonal 21.

Para ir en transporte público, la forma más sencilla es tomar un colectivo que llegue hasta la zona de Av. Costanera y calle 23, desde donde se puede caminar pocos minutos hasta el ingreso al balneario. Las líneas de colectivos que dejan más cerca del balneario son la 212 (Costa Azul, dirección Miramar), que para directamente en Av. Costanera y calle 23, a solo minutos caminando del balneario, y las líneas 500 y 501, que también pasan por esa intersección en la Costanera.

Si se viaja en vehículo particular, es necesario dirigirse de la Av. Costanera hacia el norte hasta la calle 23, donde se encuentra el acceso al balneario Ibiza Sunset.