Los diez destinos ignorados que imploran por turistas, según una tradicional revista de viajes

La revista especializada Fodor’s seleccionó diez lugares del mundo ignorados que sufren el problema del subturismo. La lista incluye destinos que buscan atraer a turistas para el desarrollo de las comunidades locales y proteger el planeta. La mayoría cuenta con paisajes espectaculares, gastronomía exquisita y herencia cultural.

1-Madagascar

En primer lugar, la revista ubicó a este país africano, una de las 17 naciones del mundo catalogados como “megadiversos”, con más del 90 % de la peculiar fauna de la isla considerada endémica. Con fauna, senderismo, selvas, playas, viajes por carretera, buceo y una rica cultura gastronómica, Madagascar apenas supera el cuarto de millón de visitantes al año.

Madagascar, un destino ávido de turistas

“Ofrecen alquileres de vehículos 4×4 que te permiten explorar los extensos parques nacionales de la isla, los imponentes baobabs, las tranquilas playas y los lémures de ojos saltones a tu aire. Aquí es donde surge la magia. Puedes hacer senderismo en el Parque Nacional de Andringitra, buscar sifakas en Isalo y recorrer los caminos llenos de baches de aldeas indígenas remotas. Los residentes de estas comunidades esperan que, con más turistas extranjeros optando por los viajes por carretera, el gobierno se vea incentivado a invertir en infraestructuras muy necesarias. Viajes como este también extienden los beneficios económicos del turismo más allá de la concurrida capital, Antananarivo", señaló Fodor’s.

2-Distrito de Ghizer

Otro destino que busca mas turistas según la revista especializada es el distrito de Ghizer (la región más occidental de Gilgit-Baltistán, Pakistán) .“Una población predominantemente ismailí con valores menos conservadores, una gastronomía local increíble, como el pastel de albaricoque fresco, unas vistas inigualables del follaje otoñal y la floración de los cerezos, tranquilos valles fluviales y vistas panorámicas de los picos nevados del Karakórum. Pero también ofrece un sabor único, como el campo de polo más alto del mundo en Shandur Top, y un puñado de adivinas locales que hablan con hadas de las montañas. Sin duda, no vivirás esta experiencia en el valle de Hunza, tan turístico”, describió la revista.

Distrito de Ghizer, otro destino que busca mas turistas

3- Palau

Palau, una de las naciones más hermosas del vasto Pacífico, entra en el podio. Los residentes necesitan más turistas. El gobierno prioriza la presencia de visitantes de alto valor y bajo impacto que puedan impulsar la economía sin destruir el frágil ecosistema.

Palaos

“Sostenible, con conciencia ecológica y con visión de futuro, es un paraíso para los buceadores, con una gran variedad de atracciones, como increíbles recorridos en kayak por bahías vírgenes de color turquesa, nado con medusas sin aguijón, una rica historia de la Segunda Guerra Mundial y exuberantes selvas con cascadas. A falta de una mejor comparación, es similar a Filipinas, sin las multitudes”, indicó Fodor’s.

4-Irak

Pese a su interminable lista de atracciones -antiguas marismas mesopotámicas, las históricas puertas de Babilonia, minaretes de arenisca en espiral, gastronomía exquisita, mercados bulliciosos, mezquitas deslumbrantes, rutas de senderismo por la montaña-el país lucha por superar su reputación de “peligroso”.

Irak

Sin embargo, la revista reflexiona: “Viajar a Irak para romper el estigma no es la única manera en que el aumento del turismo puede ayudar a este país poco visitado. También promueve el intercambio cultural, genera innumerables empleos para los residentes, permite ver las increíbles maravillas que alberga el desierto y garantiza que estos artefactos icónicos y atemporales perduren durante generaciones”.

5-Uganda

Este es el destino de safari más subestimado de toda África Oriental, según Fodor’s. Ofrece ecosistemas variados (selvas, cascadas, praderas, etc.) y encuentros culturales inmersivos con tribus indígenas como los karamoya, a pesar de atraer a menos de la mitad de visitantes que sus vecinos.

ARCHIVO - Varias personas se meten en el lago Victoria, el segundo más grande del mundo, el 25 de noviembre de 2024, en Entebbe, Uganda. (AP Foto/David Goldman, archivo) David Goldman - AP

La revista remarca que vale la pena visitarla porque “la disminución de las visitas provocó más problemas de caza furtiva”. Además, porque “las tarifas de conservación que se pagan al visitar estos diversos parques ayudan a financiar la protección adicional de los parques y los codiciados empleos de guardabosques”.

6-Tsuruoka

La visita de esta montañoso lugar japonés -nombrado ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO por su singular cocina local- “no solo aliviaría un poco la presión sobre destinos naturales más populares, sino que también llamaría la atención sobre Shojin Ryori, la cocina regional totalmente vegana, inocua y de origen local, que se come a lo largo del sendero Dewa Sanzan”, relató Fodor’s.

Una ciudad japonesa ignorada

En ese sentido invitó a conocerla para “contribuir al renacimiento del turismo internacional en Tsuruoka puede ampliar la estrecha visión del país retratada en línea y, finalmente, llenar las habitaciones de todas las casas de huéspedes locales”.

7-Mongolia

Mongolia, un vasto país, aproximadamente del tamaño de Alaska. recibe pocos visitantes. La lenta llegada de turistas a Mongolia permitió que gobierno se centrara en promover el turismo responsable, en lugar de ceder ante las demandas de las masas.

Mongolia un enrome país con pocos visitantes HECTOR RETAMAL - AFP

“Un aumento del turismo responsable puede reducir la dependencia económica rural del pastoreo y la minería, a la vez que refuerza la importancia de las antiguas tradiciones culturales, preservando así los aspectos más singulares de la vida mongola”, sostuvo Fodor’s.

8-Circuito del monte Kanchenjunga

La revista recomienda visitar este lugar por “las vistas vírgenes inigualables, los cinco sistemas glaciares diferentes, el panda rojo y leopardo de las nieves en sus hábitats naturales y los encuentros culturales con diversos grupos étnicos y los pasos de montaña”.

Circuito del monte Kanchenjunga

Asimismo, el visitante de esta montaña -ubicada en la frontera entre Nepal y la India- podrá encontrar “pueblos aún ávidos de turistas, dormir en casas de té tradicionales o en casas de residentes en lugar de los hoteles comerciales de las rutas principales, y tener la oportunidad de ver picos como el Everest, el Makalu y el Cho Oyu a medida que asciendes”.

9-Surinam

Enclavado en la costa norte de Sudamérica, entre las Guayanas, Surinam es el país más pequeño de Sudamérica y, además, uno de los más olvidados. Pero este destino, cubierto por la selva amazónica, dio un giro radical. Aquí el ecoturismo es un modelo que permite que prosperen muchos pequeños negocios locales.

Surinam es el país más pequeño de Sudamérica

“En el pasado, los viajeros de cruceros eran el sustento de la industria turística de Surinam, y apenas se aventuraban más allá de las calles coloniales de Paramaribo. Hoy, puedes despegar en una avioneta a las profundidades inexploradas de la selva tropical de Surinam, una de las más prístinas e intactas del continente, y sumergirte en las aldeas locales y la cultura indígena mientras buscas la emblemática fauna amazónica. Es un destino de aventura, sin duda, pero tu visita ayuda a proteger el entorno natural y la biodiversidad del continente”, describió la revista.

10-Bután

El último lugar de la lista lo ocupa este pequeño país asiático. Si bien el Reino Budista Mahāyāna cobra las tasas de visado turístico más altas del mundo, las redujo significativamente.

Bután está regida por elReino Budista Mahāyāna

“Simplemente busca mantener el estándar de turistas de ‘alto valor y bajo impacto’ que vienen a Bután para una estancia corta y que se comprometen a respetar la naturaleza y la cultura únicas del país”, explicó la revista Fodor’s.

La revista, por último, resaltó sus atractivos: “Monasterios espectaculares como el Nido del Tigre, encaramados en acantilados, valles glaciares, paisajes montañosos prístinos y manadas de takines de aspecto peculiar en las altas cumbres. Y eso sin mencionar la singular cultura budista y las tradiciones indígenas del país”.