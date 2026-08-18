Qué día sale el sol en Buenos Aires, tras la seguidilla de lluvias y nubes que dominaron el clima en agosto

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó una semana marcada por la inestabilidad climática, con un pronóstico que anticipa la ansiada aparición del sol.

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y datos de sitios especializados como Meteored, el clima soleado no se extenderá por mucho tiempo, debido a que el Niño ya se encuentra en fase activa en la Argentina.

Pronostico del tiempo

Cuándo sale el sol

Tras un comienzo de la semana que presentó condiciones variables y temperaturas frescas en el AMBA, este martes se espera un nuevo y marcado descenso térmico, con una mínima de 8°C y una máxima que no superará los 12°C.

A partir del miércoles, las condiciones tenderán a mejorar y se espera tiempo más estable, debido a que el sol comenzará a asomarse con el correr del día y temperaturas que oscilarán entre los 9 °C y los 14 °C. Si bien el sol no se presentará de forma completa, se espera que su luminosidad sea notable, tras la seguidilla de días nublados.

A qué se debe la seguidilla de días nublados

Desde el mes de abril, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica advirtió de una probabilidad importante de que este año se viva un El Niño intenso, uno que en la prensa internacional se conoce como “Súper El Niño”.

Este fenómeno podría desencadenar en distintas partes del mundo como tormentas intensas o, en contraste, sequías. En la Argentina, se esperan más precipitaciones de lo normal, debido a la presencia de este fenómeno, tras varios días de cielo nublado e inestabilidad.

La seguidilla de días nublados se debe a la presencia de el Niño Aníbal Greco - La Nación

Además del AMBA, en varias provincias del Litoral, como Corrientes y Misiones; del norte, como Chaco, Formosa y Santiago del Estero; y en las provincias de Chubut y Santa Cruz, se espera que durante los meses de agosto, septiembre y octubre haya al menos 50 milímetros más de lluvia de lo normal.

Pronóstico del tiempo extendido

El jueves será una de las jornadas más templadas de la semana, con una máxima de 15 °C y una mínima de 6 °C, mientras que el viernes las marcas se ubicarán entre los 7 °C y los 12 °C. El cielo en ambas jornadas se encontrará parcialmente nublado.

Pronóstico del tiempo extenido

Durante el fin de semana continuará el tiempo estable, aunque con ambiente fresco. El sábado 22 tendrá una mínima de 4 °C y una máxima de 12 °C, en tanto que el domingo 23 las temperaturas oscilarán entre los 4 °C y los 13 °C. En principio, no se esperan precipitaciones y predominarían los períodos de cielo parcialmente nublado.