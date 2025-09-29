Qué dice el nuevo comunicado del colegio de los alumnos que hicieron cánticos antisemitas en un viaje de egresados

Con un segundo comunicado, más extenso pero menos enfático, la Escuela Humanos, a la que asisten el grupo de estudiantes que durante su viaje de egresados realizaron cantos antisemitas, volvió a rechazar el accionar de sus estudiantes e insistió en el pedido de disculpas aunque este texto ya no habló de sanciones para las personas involucradas, como el primero, donde se decía que se “adoptarán las medidas correspondientes”.

En cambio, se informó que se impulsarán talleres y espacios de reflexión. También que se buscará trabajar junto a la “otra escuela involucrada”. Así se hace referencia a los alumnos de la escuela ORT Argentina, una institución judía abierta a la comunidad, con quienes los estudiantes de Humanos compartieron el viaje.

En la puerta de la escuela, en el partido de Canning, en el Sur del conurbano bonaerense, los medios y los padres esperaban novedades. Pero todo era hermetismo, hasta que finalmente se dieron a conocer los comunicados, publicados en la cuenta de Instagram del colegio.

Desde temprano hubo un movimiento distinto en el Colegio Humanos, ubicado sobre la calle José Champagnat en medio de una zona de casas quintas y countries. Tras la viralización ayer del video en donde un grupo de estudiantes de la Escuela Humanos cantaron una canción que decía “hoy quemamos judíos”, el colegio recibió a la inspectora, al jefe regional y a la subdirectora de Dirección de Educación de Gestión Privada.

El coordinador de la empresa Baxtter arengó a los menores de edad con cánticos antisemitas

Por otra parte, en el nuevo comunicado aseguran que lo ocurrido “no refleja los valores de la institución”. Y agregan: “Ni siquiera reflejan la conducta diaria de nuestros estudiantes, incluidos aquellos que participaron en el cántico”, una frase que resulta llamativa en este contexto.

El texto completo

“La Escuela Humanos repudia enérgicamente todo tipo de expresiones discriminatorias y excluyentes. Más allá de la perplejidad que nos generó el contenido del cántico viralizado en redes sociales —entonado por un grupo minoritario de alumnos de sexto año durante su viaje de egresados—, consideramos importante aclarar lo siguiente:

a) El hecho ocurrió en un ámbito ajeno a nuestra institución.

b) El viaje de egresados no es organizado por la Escuela Humanos.

c) Tanto la organización como cualquier situación derivada de ese viaje son ajenas a la responsabilidad de la escuela.

d) Como institución educativa, asumimos la tarea de evitar la reiteración de este tipo de episodios. Para ello hemos mantenido una reunión con los alumnos involucrados a fin de analizar y esclarecer los hechos, y otra con sus familias, quienes de buena fe y con preocupación presentaron sus disculpas a la institución. Asimismo, recibimos a la inspectora, al jefe regional y a la subdirectora de DIEGEP, con quienes compartimos información y definimos acciones a seguir en el marco institucional y dentro de la normativa vigente”, señala el documento, subido hace pocos minutos a las redes sociales de la escuela.

El video viral

Las disculpas aluden a un video del miércoles 10 de septiembre —que recién se viralizó este domingo— en el que se observa a los estudiantes entonando cánticos antisemitas dentro de un ómnibus de dos pisos. En las imágenes también aparecen un coordinador de la empresa de viajes Baxtter y un padre que había acompañado al grupo como adulto responsable.

“Desde el primer día que abrimos nuestras puertas, asumimos el compromiso pedagógico que nos corresponde. En este sentido, estamos organizando talleres y actividades de reflexión orientados a promover la convivencia, el respeto y la inclusión social, con el objetivo de que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse”, señalan desde la escuela en el comunicado.

ABERRANTE ANTISEMITISMO EN ARGENTINA



Alumnos de la escuela "Humanos" durante su viaje de egresados cantando "Hoy quemamos judíos". El coordinador de la empresa Baxter se suma a los mismos. El hecho fue el 10/9



Dato de color, la escuela dice ser "Embajadora Mundial de la paz" pic.twitter.com/lcuLp0rU00 — Dani Lerer (@danilerer) September 28, 2025

“Del mismo modo, hemos tomado contacto con la DAIA, con quien emprenderemos un trabajo de capacitación y revisión de lo sucedido. Entendemos que los discursos de odio, lamentablemente tan presentes en la actualidad, alimentan conductas que van en contra de la sana convivencia y trascienden el ámbito escolar, atentando contra los valores que buscamos transmitir”, puntualiza.

“Asimismo, estamos trabajando de manera conjunta con la otra escuela involucrada, [ORT Argentina] con el fin de que toda la comunidad educativa tome conciencia de lo sucedido y se generen instancias de reflexión y aprendizaje compartidas. Estos lamentables sucesos no representan en absoluto los valores que inspiran la labor educativa de la Escuela Humanos, ni reflejan la conducta diaria de nuestros estudiantes, incluidos aquellos que participaron en el cántico. De allí nuestra sorpresa y consternación”, apunta.

“Desde nuestro nombre y nuestro ideario, hasta cada una de las actividades curriculares y extracurriculares que llevamos adelante, nuestro propósito ha sido, es y será siempre el de promover una convivencia pacífica, respetuosa, colaborativa y empática. Renovamos cada día nuestro compromiso en contra de todo tipo de racismo, antisemitismo y discursos de odio, convencidos de que la educación es la herramienta fundamental para construir una sociedad más humana e inclusiva”, agrega el comunicado.

El director de la Escuela Humanos, Carlos Cosentino, en diálogo con Telefé Noticias habló de cómo fue el día después en el escuela y con los estudiantes involucrados. Dijo que desconocía de la existencia de el video hasta que fu: “Hablamos con las familias que habían acompañado, como para tratar de que nos informen un poco más de la situación. Es muy grave lo que pasó, nosotros lo repudiamos totalmente”, dijo y contó que en ese momento, los estudiantes estaban ingresando a la escuela. “Vamos a trabajar inmediatamente con el grupo, citamos a los papás del grupo también y a las mamás para dar una intervención, evaluar todo el caso y tomar medidas”, dijo. También confirmó que habían dialogado con la DAIA. “Ayer por la tarde nos pusimos en contacto con la DAIA, también presentamos la denuncia, y vamos a estar trabajando con ellos (los estudiantes) articuladamente, como para generar una propuesta de intercambio y dimensionar lo que ha pasado en toda la comunidad educativa”, agregó.