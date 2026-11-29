Cada vez es más común ver a personas que rechazan el contacto físico con desconocidos y prefieren estrechar la mano antes que alguien les de un abrazo o un ósculo en la mejilla. A primera impresión puede verse extraño, ya que estos gestos pueden transmitir cariño, consuelo o alegría sin necesidad de decir una palabra, pero lo cierto es que cada individuo es libre de descartar aquello con lo que no se siente cómodo y la psicología analizó qué hay detrás de quienes prefieren no recibir besos. Los expertos destacan que no lo hacen necesariamente por falta de afecto o desinterés, sino a diversos factores emocionales y sensoriales. Aquí te brindo más información.

Hay personas que necesitan mantener una barrera clara entre su mundo privado y el entorno social para sentirse seguros y en control

Algunas personas no se sienten cómodas con el contacto físico

El cerebro procesa los estímulos táctiles (como la humedad, la presión, el calor y la proximidad) de forma distinta en cada persona. Lo que para algunos es agradable, para otros puede resultar intenso, abrumador o invasivo. Entonces, quienes no se sienten cómodos con los besos tienen mayor sensibilidad física y sensorial.

Además, ponen límites personales y respetan su espacio privado. Evitar los besos, especialmente con personas ajenas o en público, suele ser una forma de proteger la privacidad, mantener el control del propio cuerpo y marcar una barrera clara entre el entorno social y el mundo íntimo.

Hay personas que prefieren demostrar su cariño en privado o mediante acciones cotidianas y no en público

Prefieren demostrar el afecto de distintas maneras

Los expertos son enfáticos en decir que no es por desinterés o falta de afecto, sino que quienes no disfrutan del contacto físico, a menudo demuestran amor y conexión a través de otras vías, como las palabras de afirmación (elogios y frases de cariño), el tiempo de calidad o los actos de servicio (ayudar y resolver problemas cotidianos).