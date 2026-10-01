Qué dice un nutricionista al analizar mi carrito de compras del supermercado

Ir al supermercado se convirtió en un campo minado. Estoy en el pasillo 15, leyendo larguísimas listas de ingredientes y preguntándome si lo que llevo en el carrito es bueno para mi salud o no. Cada vez hay más pruebas de que una parte importante de los alimentos que consumimos podría estar perjudicando nuestro bienestar y que los alimentos ultraprocesados (AUP) están relacionados con diversos problemas de salud.

Pero estoy cansada de entrar en pánico pensando que estoy envenenando a mi hijo si le doy nuggets de pollo, así que le he entregado mi lista de la compra a una dietista para que la analice.

Incluso los ingredientes con nombres más químicos presentes en los nuggets han sido evaluados y aprobados por las autoridades del Reino Unido. Lo primero de todo es: ¿qué es exactamente un alimento ultraprocesado? Depende de a quién le preguntes.

Reducir los ultraprocesados ayudaría a la salud intestinal Imagen ilustrativa generada con IA

Una regla práctica básica es que, para ser considerado ultraprocesado, un producto debe tener más de cinco ingredientes y al menos uno de ellos no suele encontrarse en una cocina doméstica, como emulsionantes, aditivos o aromatizantes.

Existe un amplio y creciente cuerpo de evidencia que muestra que los ultraprocesados están asociados con la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos como la diabetes tipo 2, además de problemas de salud mental e incluso muerte prematura.

Sin embargo, científicos, médicos y dietistas no se ponen de acuerdo sobre el motivo. ¿Se debe únicamente a su alto contenido en grasas, azúcar, sal y calorías? ¿O el propio proceso de ultraprocesamiento también influye?

Los estudios muestran que más de la mitad de las calorías que se consumen en Reino Unido provienen de alimentos ultraprocesados. Y mi lista de la compra tampoco está libre de ellos.

Maeve Hanan, miembro de la Asociación Dietética Británica, hace una pausa mientras revisa parte de mi lista semanal de la compra (había más frutas y verduras, lo prometo) y señala una caja de copos de salvado.

Los alimentos ultraprocesados representan gran parte de una dieta promedio Getty Images

“Esto es un ultraprocesado, pero yo también lo compro para mi familia. Tiene muchísimos beneficios para la salud”. Hanan afirma que existe una “creciente histeria” en torno a los ultraprocesados.

“Principalmente, porque el mensaje que se transmite sobre ellos es blanco o negro. Este alimento es bueno. Este alimento es malo. Eso solo alimenta el miedo y el miedo a la comida nunca es algo positivo”, explica.

Una instantánea de mi lista de la compra

Entonces, ¿cuál es su veredicto sobre mis compras? No son tan malas como esperaba, descubro con alivio. Aunque hay ultraprocesados en la lista, eso no significa necesariamente que sea una compra poco saludable. De hecho, Hanan dice que “hay una buena combinación de alimentos que cubren todos los grupos alimentarios”.

Que algunos productos tengan listas de ingredientes largas no los convierte en alimentos “intrínsecamente malos”, explica. Lo realmente importante es su valor nutricional. ¿Y qué pasa con los alimentos que contienen ingredientes cuyos nombres apenas puedo pronunciar, y mucho menos reconocer? Hanan pone como ejemplo los nuggets de pollo de mi hijo.

Algunos alimentos de apariencia saludable, son en realidad menos beneficiosos (Foto: Pexels)

“Hay vitaminas y minerales obligatorios que los fabricantes en Reino Unido deben añadir a la harina blanca de trigo, como carbonato cálcico, niacina y tiamina”, señala. Los agentes gasificantes, como el difosfato disódico, se utilizan junto con el bicarbonato sódico (levadura química) para que el rebozado quede ligero y crujiente.

Hanan afirma que incluso los ingredientes con nombres más químicos han sido sometidos a pruebas o aprobados conforme a la legislación alimentaria británica. “Pero aunque los nuggets de pollo son una buena fuente de proteínas”, advierte, “contienen más grasa y sal que una pechuga de pollo sin procesar, por lo que conviene consumirlos con moderación dentro de una dieta equilibrada”.

Le cuento a Hanan que mi hijo suele comerlos acompañados de bastones de zanahoria cruda y pasta. “Un solo alimento no hace que tu dieta sea saludable o poco saludable”, responde. “Lo importante es mantener el equilibrio a lo largo del tiempo”.

Megan Bamford cree que eliminar los ultraprocesados de su alimentación le ayudó a controlar el síndrome del intestino irritable y el dolor crónico.

Las exigencias modernas

Pero ahora, como madre de dos niños pequeños, cocinar siempre desde cero no resulta viable. Su hija mayor, Ella, de 7 años, tuvo dificultades con la comida de manera intermitente desde que era pequeña.

“No siempre es fácil alimentar a tus hijos con lo que crees que deberían comer”, dice Megan. “Ella enfermó en el pasado debido a su extrema selectividad alimentaria. No tuvimos más remedio que darle alimentos ultraprocesados envasados”.

Megan eliminó los ultraprocesados para mejorar su propia salud, pero se centra en elegir las opciones más saludables disponibles para sus hijos. Así que su cocina sigue llena de frutas, verduras, semillas y avena, aunque ahora también hay cereales de desayuno, patatas fritas de bolsa, galletas y otros alimentos procesados.

Procura elegir productos con cinco ingredientes o menos. “La mayoría de los aperitivos, pizzas y cereales que compro no son ultraprocesados”, explica. “Y estoy satisfecha con eso. Alimento a mis hijos de la mejor manera que puedo y elijo las opciones más saludables que encuentro”.

Aunque muchos ultraprocesados tienen un alto contenido de grasa, azúcar y sal, que sabemos provocan una amplia gama de problemas de salud, algunos científicos sostienen que todavía no comprendemos bien qué efectos tiene sobre los alimentos el propio proceso de transformación industrial.

El profesor David Julian McClements, científico especializado en alimentación, afirma que la idea de los alimentos ultraprocesados “no está muy bien definida”. “Centrarse en el procesamiento es, en cierto modo, una pista falsa”, afirma. “No creo que ahí resida el principal problema”.

Comida casera versus ultraprocesados, los súper enemigos del mercado

Paradojas alimentarias

Algunos estudios sugieren que cuanto más procesado está un alimento, más fácil resulta consumirlo en exceso. Otros relacionan los ultraprocesados con cambios en nuestro microbioma intestinal. Sin embargo, McClements sostiene que no existe evidencia concluyente de que estos factores, por sí solos, dañen intrínsecamente nuestra salud.

Pero, dado que trabaja para la industria alimentaria, ¿tiene intereses creados? “Cualquier científico alimentario de éxito trabaja estrechamente con la industria alimentaria”, responde McClements. “Y creo que intentar acabar con los ultraprocesados está frenando la innovación”.

Además, señala que muchas personas llevan vidas muy ocupadas y que la conveniencia es una parte importante de la sociedad moderna. “Lo que quiero hacer es rediseñar los alimentos procesados para que sean más saludables”, afirma. Los expertos reclaman un etiquetado más claro para los cereales ultraprocesados con alto contenido de grasa, azúcar y sal.

Jean Adams, profesora de Dietética y Salud Pública de la Universidad de Cambridge, considera que la solución no pasa por hacer más saludables los ultraprocesados. Lo importante, dice, es promover cambios sociales que permitan a la gente disponer de más tiempo para cocinar desde cero y que los alimentos saludables sean más baratos y accesibles.

La experta señala que, ya sea por su contenido en grasa, azúcar y sal o por el hecho de estar ultraprocesados, “sabemos que estos alimentos no son especialmente buenos para nosotros”. Mientras tanto, añade, las industrias que los producen obtienen beneficios.

“Estas empresas generan mucho valor para sus accionistas, pero también generan mucho daño a través de enfermedades crónicas. “Hemos creado una forma de alimentarnos que no nos beneficia demasiado y eso es un problema en sí mismo”.

Los expertos piden un etiquetado más claro para los cereales ultraprocesados con alto contenido de grasa, azúcar y sal. También sostiene que es muy difícil salir de esa “espiral”, porque estas empresas generan crecimiento económico y los gobiernos las apoyan.

Los valores nutricionales son de gran importancia Archivo

La Federación de Alimentos y Bebidas, que representa a los fabricantes del sector en Reino Unido, afirma haber invertido millones de libras en la creación de productos más saludables y asegura que sus miembros “han reducido la sal, el azúcar y las calorías en casi una quinta parte solo en los últimos cinco años”.

“Este trabajo”, señala la organización, “se realizó de acuerdo con la regulación gubernamental y las recomendaciones dietéticas, que se centran en el contenido nutricional de los alimentos más que en su grado de procesamiento”.

Así que, mientras pongo cuatro nuggets de pollo en el plato de la cena de mi hijo, junto a sus zanahorias y su pasta, no siento la habitual mezcla de vergüenza y pánico. Es un niño activo, no come nuggets todas las noches y durante el día ingirió alimentos de distintos grupos nutricionales.

Por Ruth Clegg