Qué dijo Hugo, el joven que dormía en un cajero de un banco y recibió la ayuda de un desconocido que le cambió la vida

La historia de Hugo, el joven de 23 años que dormía en un cajero de un banco junto a su familia y recibió la ayuda de un desconocido que le cambió la vida, conmocionó al país. Este martes, en diálogo con un móvil de LN+ desde Villa Elisa, La Plata, Hugo revivió esos duros momentos que le tocó atravesar y compartió los sueños que le gustaría cumplir.

El testimonio de Hugo en LN+

“Edgar entró al cajero automático y nos consultó si sabíamos si había plata”, relató Hugo sobre el primer encuentro con el hombre que modificó el rumbo de su vida. “En esa época, estábamos con el más chico de mis hijos y mi pareja, Sofía, durmiendo en la calle. Fueron los meses más duros de mi vida”, agregó.

Esa misma noche, en el cajero del banco Provincia ubicado en las calles 7 y 70 de la ciudad de La Plata, Hugo recibió una oferta que no pudo rechazar.

Hugo, con su familia, a la intemperie en el cajero automático Gentileza 0221.com.ar

“Edgar es dueño de una empresa que produce medallones vegetarianos, y como trabaja los fines de semana, me pidió que vaya el sábado”, relató Hugo. Días más tarde, a la hora pactada, se haría presente en su nuevo puesto laboral.

En sus declaraciones a LN+, Hugo reveló su gran temor al momento de ir a trabajar. “Yo no sabía como iba ser recibido. Eso me daba miedo. Además, mi higiene no era la mejor después de vivir tanto tiempo en la calle”, confesó el joven de 23 años.

El joven compartió sus sueños ante un móvil de LN+

“Pero me recibieron de la mejor manera y me enseñaron muchas cosas”, detalló Hugo, y agregó: “Ese primer día de trabajo, Edgar me pagó y me corté el pelo después de ocho meses”.

En palabras de Hugo, “estar cerca de Edgar me cambió la vida. Hace dos años que trabajamos juntos y ahora soy su mano derecha. Un lugar que me gané gracias a mi esfuerzo y a su confianza”.

Los sueños que vendrán

Con el vigor de quien anhela continuar por la senda del progreso, Hugo también reveló los deseos propios y los de su familia.

“Con Sofía, la madre de mis hijos, ahora queremos terminar el colegio”, sostuvo el joven. “A ella le faltan dos años y a mí uno. Además, a ella le gustaría seguir la carrera de policía. Por mi parte, me gustaría perfeccionarme más en el ámbito de la gastronomía”, enumeró Hugo.

Una imagen de Hugo en la comodidad de su hogar Nacho Amiconi

“Mi sueño es tener mi propio emprendimiento familiar: queremos vender pizzas. Aunque todavía no tenemos el mobiliario, ya estamos manos a la obra", cerró el joven de 23 años.