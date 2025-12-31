Qué es el “Síndrome del Grinch” y cómo reconocer sus síntomas más comunes

La llegada de diciembre suele traer consigo una presión social por la celebración y la alegría que no todos comparten. Este fenómeno, conocido coloquialmente como el “Síndrome del Grinch”, se manifiesta como una profunda resistencia o malestar ante las festividades, impulsado por una combinación de melancolía, expectativas no cumplidas y la exigencia de mostrarse eufórico.

Según la especialista Beatriz Goldberg, este estado no siempre es permanente, sino que aflora con mayor intensidad cuando el entorno espera una felicidad que el individuo no siente como propia.

La experta señaló en diálogo con LN+ que el argentino, en particular, posee una veta melancólica que lo lleva a centrarse en “lo que falta” y no en lo que se tiene. Esta mirada hacia las ausencias -ya sean familiares que no están, vínculos rotos o metas no alcanzadas- es el combustible principal para la angustia emocional que caracteriza a este síndrome.

Los síntomas más comunes del “Síndrome del Grinch”

Este síndrome se identifica a través de una serie de conductas y estados emocionales recurrentes:

Visión negativa generalizada: una tendencia a ver “todo mal” o de manera pesimista, especialmente cuando el entorno celebra.

una tendencia a ver “todo mal” o de manera pesimista, especialmente cuando el entorno celebra. Hostigamiento personal en los balances: evaluar el año transcurrido bajo una lógica de “números rojos”, centrándose únicamente en los fracasos o proyectos inconclusos.

evaluar el año transcurrido bajo una lógica de “números rojos”, centrándose únicamente en los fracasos o proyectos inconclusos. Hipersensibilidad ante las ausencias: poner el foco en los personajes que faltan en la mesa o en fotos antiguas, comparando el presente con pasados idealizados.

poner el foco en los personajes que faltan en la mesa o en fotos antiguas, comparando el presente con pasados idealizados. Ansiedad por el “mandato de felicidad”: sentir una presión externa por estar “burbujeante” o con energía alta, lo que genera más malestar que bienestar real.

sentir una presión externa por estar “burbujeante” o con energía alta, lo que genera más malestar que bienestar real. Efecto ventana o aislamiento social: la sensación de que “todo el mundo está festejando menos uno” al observar las luces y celebraciones ajenas, lo que profundiza la soledad.

la sensación de que “todo el mundo está festejando menos uno” al observar las luces y celebraciones ajenas, lo que profundiza la soledad. Foco en las debilidades: en lugar de reconocer las fortalezas, la persona se concentra en lo que carece, ya sea a nivel económico, físico o vincular.

en lugar de reconocer las fortalezas, la persona se concentra en lo que carece, ya sea a nivel económico, físico o vincular. Agotamiento por exigencias de consumo: estrés derivado de la necesidad de cumplir con regalos, cenas o estándares de éxito (como tener el último celular o estar en forma).

El peso de los balances y el “mandato social”

Uno de los factores que agrava este cuadro es la realización de balances anuales severos. La especialista recomendó que estos procesos sean “silenciosos” y “benévolos”, evitando el autohostigamiento. Muchas personas sienten que el 31 de diciembre es una fecha límite absoluta, un fenómeno que la psicóloga describe como el sentimiento de “convertirse en calabaza a las doce”, lo que genera una urgencia desmedida por terminar todo lo pendiente en un solo mes.

Este estrés se ve potenciado por prejuicios sociales que dictan que la Navidad debe ser un momento de perfección. Goldberg concluyó en ese sentido que es fundamental distinguir entre los deseos propios y los “proyectos prestados” o mandatos de terceros, como el éxito económico o la apariencia física, que solo suman ansiedad.