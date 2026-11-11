Qué es la misa tradicional por la que jóvenes le reclamaron al papa León XIV en su visita a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina generó emoción, pero también debates y controversias dentro del ámbito eclesiástico. Por esos días surgió nuevamente el reclamo por la “misa tradicional” —también llamada misa tridentina—, un tipo de rito en el que, entre otras cosas, el sacerdote oficia la ceremonia en el latín original y de espaldas a los fieles.

Si bien la misa tradicional suele ser impulsada por los sectores más conservadores y tradicionalistas, esta vez el reclamo lo encabezaron principalmente jóvenes de congregaciones religiosas.

En su recorrido hasta el Monumento de los Españoles, en donde dio una multitudinaria misa; en las afueras de la Nunciatura Apostólica en donde pasó cada noche; durante la vigilia para la juventud en Palermo: el lema “Libertad para la misa tradicional” o “Los jóvenes queremos misa tradicional” estuvo presente durante el paso del Papa por el país en banderas y pancartas que lo reivindicaron.

Sus defensores abogan por un rito que funcione como rechazo a la “informalidad” de algunas celebraciones modernas, así como también por algo que continúe con la tradición de los siglos pasados. Quienes están en contra, en tanto, señalan que fomentar dos formas litúrgicas puede generar divisiones dentro de una misma diócesis. A su vez, critican las “posturas rígidas” de quienes practican este tipo de misa y apelan a la dificultad de participación que generaría la barrera idiomática y la actitud del cura.

El reclamo de los jóvenes por la misa tradicional

Creada por San Pío V después del Concilio de Trento (1542-1563) y aggiornada por Juan XXIII en 1962, la misa tradicional fue relegada en el Concilio Vaticano II, que finalizó en 1965 y buscó simplificar determinados ritos y ampliar el uso de las lenguas locales. Más tarde, la misa tradicional fue rehabilitada por Benedicto XVI en 2007.

Trece años después, Francisco —quien tenía un enfoque más abierto, reformista y pastoral en la Iglesia Católica— decidió dar marcha atrás.

Así, en la carta apostólica Traditionis Custodis (en español, “Custodios de la tradición”) de 2021, el entonces Papa limitó este rito y estableció que quien quisiera celebrarlo debía ser autorizado por el obispo del lugar, quien también tenía que controlar que los grupos que siguieran la misa antigua “no excluyeran la validez de la legitimidad de la reforma litúrgica, de los dictados del Vaticano II y del Magisterio de los Sumos Pontífices”, y tenía que indicar dónde podía ser celebrada la antigua misa, que de ningún modo podía realizarse en una iglesia parroquial.

Se vieron varias banderas con el mismo reclamo

En su misiva, Francisco constató que “lamentablemente” los esfuerzos por reencontrar la unidad de sus predecesores, Benedicto XVI y Juan Pablo II —quien también había permitido el uso— “fueron a menudo gravemente desatendidos”. Desde ese momento, se prohibió el uso libre de esta misa e incluso no pudo celebrarse durante la peregrinación a Roma organizada por Coetus Internationalis Summorum Pontificum, un grupo devoto del antiguo rito.

El argentino tomó la determinación luego de encargarle a la entonces llamada Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) que realizara una consulta “capilar” con obispos de todo el mundo, a quienes se les mandó un cuestionario sobre el tema.

El Papa saludó al público que lo esperaba

Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar con la llegada de León XIV en 2025. Presionado por los sectores ultracatólicos, el entonces flamante Papa permitió que se realizara la primera misa tradicional desde la limitación de Francisco en el altar de la basílica de San Pedro, en el Vaticano. De esta forma, el cardenal estadounidense Raymond Leo Burke, defensor de esta doctrina, celebró una misa según el antiguo rito tridentino en la ciudad centro del catolicismo.

“Es motivo de alegría que, por primera vez desde la aplicación de Traditionis Custodes, se autorice la celebración de la misa tradicional en el altar de la Cátedra de San Pedro, en la basílica vaticana, cuando el rito tridentino había sido prácticamente prohibido. Sin duda, hay que atribuir el mérito al papa León XIV, probablemente a petición del cardenal Burke”, anunció en septiembre pasado el portal de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X (Fsspx).

Esta organización, conocida popularmente como lefebvrianos o lefebvristas, es un grupo ultraconservador que mantiene desde hace décadas una relación conflictiva con el Vaticano. En 1988, su fundador y líder, el monseñor Marcel Lefebvre, fue excomulgado por realizar consagraciones episcopales sin la autorización del papa y en julio de este año, cuatro sacerdotes de la congregación fueron consagrados como obispos sin el mandato de León XIV, lo que llevó a la Santa Sede a aplicar nuevamente la sanción más severa dentro del catolicismo.

Una de las capillas lefebvristas

En el mundo se estima que el movimiento tiene alrededor de 700 sacerdotes

En la Argentina, los lefebvristas cuentan con alrededor de 26 capillas distribuidas en distintas provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Jujuy, Río Negro, San Luis, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero y Salta. Con sede principal en la Capilla Nuestra Señora Mediadora de Todas las Gracias, en el barrio porteño de Monserrat, tienen además tres escuelas y el Seminario Nuestra Señora Corredentora en La Reja, partido de Moreno.

Tanto a nivel nacional como internacional, los lefebvristas son una porción pequeña y tradicionalista del catolicismo que desafía la autoridad de Roma e insiste en retomar las viejas tradiciones. Su fin es retomar lo que consideran un “error histórico”, el Concilio Vaticano II, que en la década del 60 buscó renovar la Iglesia.

La comunidad más fuerte tiene sede en Francia, donde surgió el movimiento. En tanto, dentro de América Latina, la Argentina es el país donde la comunidad tiene mayor peso: está ubicado uno de los cinco seminarios lefebvristas, mientras que los otros cuatro se encuentran en Europa y Estados Unidos.

Según dijeron a LA NACION, desde el Priorato San Pío X “no tuvieron nada que ver” ni organizaron la acción de los jóvenes durante la visita del Papa. Ante la consulta sobre si solicitaron una audiencia con León XIV por este mismo tema, no quisieron dar respuesta.