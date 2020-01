Qué hacer un día nublado o lluvioso en Pinamar Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Es posible hacer innumerables asociaciones vinculadas al verano por el amplio abanico de opciones que se abren al poder disfrutar de los días de sol y calor. Ir a la pileta, zambullirse en el mar o tostar la piel son algunas de ellas. Pero qué sucede cuando las nubes o la lluvia privan a los visitantes o residentes de una ciudad balnearia como Pinamar de su principal atractivo. Existen también un gran universo de posibilidades para disfrutar de los días grises. Estas son algunas de las actividades que LA NACION recopiló para que no haya días de encierro ni plegarias para que el buen clima los devuelva con urgencia al encuentro con las olas y la arena.

Sin lluvia

Para los días nublados o cuando para de llover, aquellos que quieran quemar algunas calorías encontrarán en Pianamar distintos circuitos de running a través del bosque y la playa. Por ejemplo, el boulevard que atraviesa el sector bosque oeste, que comienza donde se encuentra la escultura "La permanencia de un sueño", conocida popularmente como "La Piña", que une el acceso a Pinamar con el Norte de la ciudad. Otro camino posible es a través de la Avenida Constancia, que parte de la ruta 11 y llega casi a la playa en Cariló, y es el recorrido histórico donde el fundador de la localidad comenzó con las plantaciones para crear el bosque. Y por último, también es posible correr sobre las 10 nuevas pasarelas peatonales que se construyeron por encima de los médanos a lo largo de 22 kilómetros de playa que ofrecen muy lindas vistas.

Una novedad sustentable esta temporada, son los scooters eléctricos Eco Mode, con ruedas anchas para circular por caminos arenosos, aunque solo se podrán usar desde las salidas guiadas que tienen como punto de partida al balneario Cocodrilo y circularán exclusivamente por los senderos seguros dispuestos para los cuatriciclos y UTV.

Si es un día ventoso y les gustan los deportes extremos, puede ser un momento ideal para ponerse el traje de neopreno e ir a hacer surf a la zona de La Rambla Sur, en Ostende o para aprender a hacer kitesurf al norte de Pinamar, en La Frontera. Otro atractivo son las cadenas de médanos que se alzan en los extremos norte y sur del partido, pequeños desiertos donde se pueden hacer desde travesías en 4x4, hasta largarse desde las cimas más altas, -algunas hasta de 30 metros de altura-, en las tablas de sandboard. Las cabalgatas también son un clásico imperdible, se realizan en los bosques, generalmente son guiadas.

Para los más chicos y adolescentes, en Sector 400, un predio que funciona en Ruta 11, kilómetro. 398.5, se puede hacer desde paintball, canopy en el bosque hasta zipline y visitas a la Casa del Horror o circuitos en kartings.

Si llueve

El partido de Pinamar cuenta con paseos comerciales pintorescos, con pisos de madera y muchos aún conservan los adornos y luces navideñas. De hecho, los días nublados o de lluvia suelen poner a los comerciantes muy contentos: "Las ventas suben en un 70% cuando el día no está lindo y la gente no va a la playa. Es que cuando uno pasea y no sabe bien para dónde ir, siempre es una buena opción irse de compras", dijo Silvia Guevara, de 46, que trabaja en una zapatería.

También están los clásicos "fichines". Sobre la Avenida Bunge hay un gran centro con video juegos, tejo, pool y otras actividades. Es un local gigantesco donde los disparos, la música y los motores de competición forman un barullo irresistible para los chicos. Cada ficha sale $25, y tanto el bowling como el pool, salen $100.

Si buscan algo más ligado a lo cultural, el PEP (Parque Escultórico Pinamar), cuenta con una colección de 60 esculturas de los artistas más importantes del Arte Contemporáneo Argentino, que fueron instaladas en diferentes espacios de la localidad, tales como en los Links de Golf 18 hoyos y el Playas Hotel. Encontrarán obras de Marta Minujín, Carlos Alonso, Pájaro Gómez, Fioravanti, Víctor Magariños entre otros.

Para un turista más activo en el ámbito artístico, están abiertas al público dos casas de artistas, como el Ojo y el Diamante en Valeria del Mar, con talleres de mosaiquismo, vitrofusión, donde también se puede tomar el té, y la Casa Museo Víctor Magariños, en el norte de Pinamar, ubicada en Avenida Libertador y Picaflores con la muestra permanente del pintor.

Algunas tarifas

Alquiler de bicicletas: - Leo (Av. Bunge 1111, Pinamar), por media hora $125, por hora $250 - Action Bike (Av. Espora 1237, Valeria del Mar), por hora $180 - Motorrad (Boyero y Cerezo, Cariló), por media hora $200, por hora $300 - All In One (Boyero 1470, Cariló), por media hora $170, por hora $250

Escuelas de Surf y KiteSurf: - La Delfina (Av. Del Mar y Del Jilguero, Pinamar), 1 clase de una hora $900 - Ubuntu Kitesurf Pinamar (Frontera Norte, Pinamar), 1 clase de una hora $800 - Alaia (Falucho San Martín y Playa, Valeria del Mar), Surf Chao Montesco (Avutarda 1700, Cariló)

Cabalgatas: - La Reserva (Arcachón y Corbeta Halcón, Valeria del Mar), por media hora $400, por hora $600 - Maito (Cerezo y Zorzal, Cariló), por media hora $500, por hora $800 - El Charabon Cabalgatas (Av. Intermédanos 707), por media hora $400, por hora $600 - La Tradición (Martinetas y Av. Shaw), por media hora $400, por hora $600

Cuatriciclos: - Intermédanos (Corvina 2047, esq. Intermédanos), la hora desde $1500 - Motorrad (Boyero y Cerezo, Cariló), la hora desde $2000 - Nico (Espora 1498, Valeria del Mar), la hora desde $1400 - Vallone (Del Cazón 1368, Pinamar). La hora desde $2000

Travesías en 4x4: - Turismo Aventura Wenner (cel. 02267-15-52-2216), por hora y media $760 - All Terrain Cariló (tel. 02254-49-0738), dos horas/dos horas y media $6000 (clínica de manejo 4X4)

Aventuras: - Escape Room (Quintana y Guerrero, Mar de Ostende); 2 personas por una hora, $650 cada una. - Sector 400 (Ruta 11 Km 398,5, Valeria del Mar); 7 variedades de actividades diferentes a partir de los $250 por persona.

Un día de spa en hoteles como Ville Saint Germain, La Hostería Cariló y Playas Hotel en Pinamar brindan servicios con aranceles desde $1100 hasta $2500 por persona