El mensaje de Oscar Gordillo

El puente estaba roto, no podíamos cruzarnos de uno y del otro lado. Pasaron algunos años y esto no cambiaba. En realidad ni siquiera nos detuvimos a pensar cómo lo solucionaríamos, siquiera nos lo planteamos que estaba roto. No estaba en nuestro radar pensar en ello , nos acostumbramos sobrevivir y nuestros días, meses y años, pasaron y esa separación, decretada por la rotura, se imponía, aunque no la veíamos, y , mientras tanto, "vivíamos", tratando de saciarnos con lo que no llena. Esa "vida", esa manera de transcurrir ,de repente fue interrumpida .

La naturaleza, la consecuencia de nuestras acciones, o vaya a saber qué, hizo que nos detuviéramos y que visualizáramos, que el puente estaba roto. Que pensáramos cómo pasar al otro lado del puente, hizo que nos ocupemos de buscar la razón, el porqué, quién, cómo se rompió el puente.

Tanto nos sacudió a todos la naturaleza que nos dimos cuenta que no estábamos llenos y que nosotros éramos la causa de estar separados, que la "rotura", no era más que por nuestra decisión.

Decidimos aislarnos, elegimos sobrevivir aislados, transitar individualmente este camino, decidimos necesitar de cosas y no de otros.

Hoy estamos viendo que lo grave es el puente roto y que la " naturaleza" sólo nos impide que nos acerquemos, que compartamos el mismo espacio; pero nunca nos impedirá que nos abracemos, que nuestros brazos se abran, dejen de estar cruzados y nos atrevamos, nos arriesguemos a la aventura de VIVIR.

Un día la pandemia pasará, será pronto seguramente. Qué nos encuentre reparando puentes y construyendo otros nuevos! Qué no haya cosas que reemplacen a los otros, que son los que nos llenan!!!

Oscar Gordillo