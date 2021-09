Qué opinan los expertos sobre la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson como tercera dosis

Hay más de 10.000.000 de argentinos que recibieron la vacuna Sputnik-V. Para todos ellos, la buena noticia es que los estudios locales han demostrado que la vacuna es muy segura y eficaz para combatir el coronavirus. El problema surge para los que quieren viajar al exterior, sobre todo a Estados Unidos o Europa, en donde le solicitarán al pasajero un esquema de vacunación completo con vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), avales con los que todavía no cuenta la vacuna rusa.

Frente a este incordio, muchos barajan la posibilidad de viajar a Estados Unidos para aplicarse la vacuna monodosis del laboratorio Janssen (perteneciente a la compañía Johnson y Johnson) antes de noviembre, momento en el que empezará a regir esa exigencia para los que quieran cruzar las fronteras de ese país. Pero, ¿es seguro aplicarse esta vacuna para completar el esquema o como tercera dosis?

Lautaro De Vedia, infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), argumenta que sumar una tercera dosis de Johnson & Johnson no generaría ningún perjuicio a la salud. “No es que lo recomiendo, pero no tengo una objeción para hacer. Si bien no se estudió, creo que sumaría inmunidad y no generaría ningún perjuicio. Mucha gente ya lo hizo, de hecho, muchos me llamaron para consultarme y les dije que no habría problema. Si yo tuviera la posibilidad, lo haría”, indica el especialista.

La vacuna Sputnik-V todavía no fue autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) Macarena Bultri-mig/GCBA

De Vedia explica que desde un punto de vista sanitario sería seguro y en cuanto a los aspectos legales y prácticos para moverse por el mundo tener la vacuna de Johnson & Johnson sería una gran ventaja: “Eso le permitiría a mucha gente viajar, ya sea por turismo o temas laborales o familiares. El tema con la aprobación de la Sputnik-V puede llevar tiempo. Si bien es una muy buena vacuna, no está avanzando con el reconocimiento tal como lo concebimos en la comunidad científica occidental en cuanto a los procesos de evaluación”.

La semana pasada la OMS suspendió la aprobación de la Sputnik-V tras detectar infracciones en una planta de producción en una planta ubicada en la ciudad rusa de Ufa. El organismo detectó fallas vinculadas a la “implementación de medidas adecuadas para mitigar los riesgos de contaminación cruzada”.

Por su parte, Leda Guzzi, infectóloga y miembro de la SADI, indica que los estudios de combinación de la vacuna Sputnik-V respaldan la combinación con la vacuna de AstraZeneca y con las vacunas de ARNm mensajero, como las de Moderna o Pfizer, pero resalta que no hay estudios que hayan evaluado la eficacia y la seguridad de la combinación con la vacuna Johnson & Johnson.

“Es muy probable que a la larga se vaya a estrategias de vacunación con diferentes plataformas, no solo para ayudar a completar esquemas en un mundo con alta demanda de vacunas y gran inequidad en su distribución, sino también porque probablemente sea una estrategia que permita abordar mejor a las nuevas variantes emergentes. Respecto de las terceras dosis, por el momento, solo está demostrado el beneficio en personas con inmunodepresión severa y mayores de 60 años; para el resto de la población todavía no hay evidencia suficiente”, opina Guzzi.

Las vacunas para ingresar a Estados Unidos o Europa, por ahora, son las de Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Sinopharm y SinoVac

El infectólogo Hugo Pizzi, cree que, antes de inyectarse una tercera dosis, habría que hacerse un análisis de sangre para buscar el nivel de anticuerpos y luego consultar con un médico. “Cuando vos tenés puesta una vacuna, lo fundamental es saber qué índice de producción de anticuerpos para combatir a la proteína S generó el organismo. Si el número de anticuerpos estuviera muy bajo, podríamos pensar en una tercera dosis, aunque recomendaría un refuerzo de las vacunas de Pfizer o Moderna porque ya hay estudios que respalden esa combinación. La vacuna de Johnson & Johnson tiene exactamente el mismo adenovirus que la primera dosis de la Sputnik-V, pero no hay estudios que respaldan la combinación”.

El especialista destaca que la vacuna rusa es muy segura y eficaz. Estima que, tarde o temprano, se va a destrabar su aprobación por parte de los organismos internacionales. “Hay decenas de países que la usan y millones de personas vacunadas, creo que el mundo está exigiendo su aprobación y ya se va a solucionar. También juegan cuestiones vinculadas a la política internacional. Pero por ahora yo no me aplicaría tres o cuatro vacunas para cruzar una frontera”, dice Pizzi.

Si bien la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires señala que aún el CDC aún no publicó un comunicado oficial indicando qué vacunas serán las autorizadas para entrar al país, ese organismo fue consultado por LA NACION y respondieron que las vacunas autorizadas serán aquellas que estén aprobadas por la FDA o por la OMS. Esos antígenos son los de Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac.

Lo mismo sucede para España, excepto que la persona tenga pasaporte de la Unión Europea. En ese caso podrá ingresar con una prueba de PCR negativa hecha hasta 72 horas antes de viajar. Mientras que en el caso de Italia, los que cuenten con la ciudadanía de ese país, podrán entrar aún con Sputnik-V, pero aún no definieron la fecha a partir de la cual podrán ingresar.