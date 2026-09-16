Qué pasó en General Paz y Avenida Lugones: la explicación oficial de Metrogas sobre la obra de emergencia que provoca caos de tránsito

Las complicaciones continúan este miércoles en la conexión de la avenida General Paz con la avenida Lugones, donde una obra realizada por Metrogas mantiene reducida la calzada en sentido al centro porteño. La intervención y el cierre de dos carriles centrales generan importantes demoras desde las primeras horas de la mañana.

Los trabajos principales concluyeron el domingo por la noche. Sin embargo, todavía no fue posible habilitar por completo la circulación debido a que el hormigón utilizado para repavimentar la zona necesita más tiempo de fraguado para alcanzar la resistencia necesaria.

Según pudo saber LA NACION, el señalamiento y la reducción de carriles se mantendrán, al menos, hasta este jueves. La avenida Lugones es uno de los accesos esenciales a la ciudad, por donde circulan diariamente unos 120.000 vehículos, entre ellos una importante cantidad de camiones y otros rodados de gran porte.

Congestion en Av Lugones

Por qué Metrogas realizó la obra en la avenida Lugones

Los trabajos comenzaron durante la noche del viernes y tuvieron como objetivo renovar un caño de alta presión que pasa por debajo de la traza de la avenida Lugones. Para acceder a la red de gas fue necesario abrir un pozo de grandes dimensiones sobre la calzada.

La intervención principal terminó el domingo por la noche y, desde entonces, los equipos trabajan en la reconstrucción del pavimento. Desde la empresa explicaron que, una vez finalizada la renovación del conducto, “se comenzó a trabajar contrarreloj para el cierre definitivo del pozo, con el fin de normalizar el tránsito en esa zona”.

“La compañía agradece la comprensión de los usuarios y de quienes transitan por el área durante la realización de los trabajos”, agregaron las fuentes consultadas.

Obra de metro gas en autopista Lugones causó complicaciones en el tránsito Nicolás Suárez

Cuándo volverán a habilitarse todos los carriles

Aunque inicialmente se esperaba una normalización más rápida, los últimos estudios realizados sobre el hormigón determinaron que la carpeta todavía no alcanzó la resistencia necesaria para soportar el tránsito habitual de la avenida.

“Debe continuar hasta mañana [por el jueves] el señalamiento porque los últimos análisis que se hicieron en laboratorio del hormigón indicaron que necesita más tiempo de fraguado para alcanzar los estándares de seguridad necesarios para el tránsito pasante”, señalaron fuentes al tanto de los trabajos.

Caos de tránsito en la avenida General Paz y Lugones por la interrupción de carriles por obras de Metrogas Captura

Cómo está organizada la circulación

Al comienzo de las tareas se habían cerrado tres carriles. No obstante, desde Autopistas Urbanas (AUSA) informaron que lograron modificar el señalamiento y liberar el carril derecho.

De esta manera, el sector reparado por Metrogas quedó aislado en el centro de la calzada, mientras que del lado izquierdo permanecen tres carriles disponibles para circular. Si bien la modificación permitió mejorar parcialmente el tránsito, las demoras continúan durante la hora pico.

A las complicaciones provocadas por la obra se sumó un incidente durante la media mañana, cuando un micro quedó atascado en uno de los accesos a la avenida Lugones porque no pudo pasar por debajo de un puente sobre el que circula el ferrocarril Belgrano.