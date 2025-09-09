Un choque en la autopista Panamericana, a 700 metros de la avenida General Paz, generó importantes demoras durante la madrugada del martes 9 de septiembre. Al menos siete vehículos participaron del incidente, que complicó el acceso a la Ciudad de Buenos Aires. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se movilizó para asistir a los involucrados, aunque no se reportaron heridos, mientras que Autopistas del Sol, la concesionaria de la traza, coordinó la remoción de los vehículos.

¿Qué pasó en la Panamericana?

Un choque múltiple, con la participación de al menos siete autos, causó una importante congestión de tránsito en la autopista Panamericana, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. El siniestro se registró a 700 metros de la avenida General Paz, lo que provocó demoras de hasta 17 kilómetros.

Choque multiple y caos en Panamericana durante esta madrugada II

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) implementó un operativo en la zona del choque antes de las 6 de la mañana para asistir y evaluar a los conductores y pasajeros involucrados en el incidente, según pudo saber LA NACION. Hasta el momento no hubo heridos.

La empresa Autopistas del Sol, concesionaria de la traza, activó un equipo de seguridad en la calzada para coordinar la remoción de los vehículos siniestrados. Se utilizaron grúas para despejar los carriles afectados, que sufrieron restricciones temporales para restablecer la circulación y minimizar el impacto en el tránsito.

Las autoridades de tránsito solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución en el tramo afectado por el choque. La congestión se extendió por 17 kilómetros, desde El Talar hasta la avenida General Paz. Se aconsejó a los conductores prever posibles demoras y buscar rutas alternativas.

Choque multiple y caos en Panamericana durante esta madrugada

Inicialmente, el operativo implicó la interrupción del carril de sobrepaso. A medida que avanzaban las tareas de remoción de los vehículos, se implementaron restricciones adicionales en otros carriles para facilitar el trabajo de las grúas y los equipos de seguridad.

El incendio de un micro escolar en Panamericana

Horas más tarde, se reportó que un micro escolar se incendió en la zona de Boulogne, lo que sumó complicaciones al tránsito en el acceso a la Ciudad. Aún no se conocen las causas del incendio y no se reportaron heridos.

Panamericana: se incendio un micro escolar en el km 21

Otros incidentes similares en la zona

El sábado previo se produjo un choque en cadena que involucró a cuatro autos en la avenida General Paz, a la altura de Liniers, en la intersección con García de Cossio. Un incidente que dejó tres personas heridas y obligó a interrumpir el tránsito, ya que uno de los vehículos quedó detenido en medio de la traza.

Uno de los vehículos involucrados, una camioneta Chevrolet Trailblazer resultó particularmente afectada y su conductor, de 46 años, fue trasladado al Hospital Grierson con politraumatismos. Otro conductor, de 58 años, fue derivado al Hospital Santojanni con un trauma cerrado de tórax.

Uno de los autos dañados en el choque en cadena

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.