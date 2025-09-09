Caos en Panamericana ahora: demoras por accidentes este martes 9 de septiembre
El siniestro ocurrió a unos 700 metros de la General Paz; por la colisión, que involucró al menos a siete vehículos, hay 17 kilómetros de congestión; a la altura del km 21, dirección a CABA, se incendió un micro escolar
Se normaliza la circulación en Panamericana
Luego de una primera mañana de accidentes e incendios, el acceso norte vuelve a su cauce normal. No se prevén grandes congestiones hasta el mediodía.
Más de 10 km de congestión
Las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución en este tramo de la Panamericana, ya que la congestión alcanza los 17 kilómetros, desde El Talar hasta la avenida General Paz.
Daños materiales significativos
Con el correr de las horas, de los siete vehículos, cuatro continuaron su circulación mientras los tres restantes fueron auxiliados por personal de Autopistas del Sol, empresa que concesiona la traza.
Km 21: se incendió un micro escolar
En dirección a CABA, altura zona de Boulogne, el fuego se apoderó de la unidad en pocos segundos. Aún no se reportaron heridos.
La congestión llegó hasta la unión de los ramales Pilar - Campana
Debido al incidente, la congestión vehicular llegó hasta la unión de los ramales Pilar, Campana y Camino del Buen Ayre.
Un accidente en cadena sin heridos
Un móvil de LN+ en el lugar registró el estado en el cual quedaron los siete vehículos involucrados en el choque. Todas las unidades presentaban daños en la parte delantera, en algunos casos de tal magnitud que les fue imposible continuar con su recorrido.
Amplio operativo en la zona afectada
Según pudo saber LA NACION, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) montó un operativo en la zona poco antes de las 6 de este martes para asistir y evaluar a los conductores y pasajeros involucrados. Hasta el momento, no se reportaron heridos.
Choque múltiple en Panamericana
Una importante congestión de tránsito se registra este martes por la mañana en la autopista Panamericana en dirección a la ciudad de Buenos Aires debido a un choque múltiple que involucró al menos a siete vehículos. El siniestro ocurrió a unos 700 metros de la avenida General Paz, lo que complica seriamente uno de los principales accesos a la Capital.
