Caos en Panamericana por un choque entre al menos 7 autos
El siniestro ocurrió a unos 700 metros de la General Paz; hay 17 kilómetros de congestión y demoras
Una importante congestión de tránsito se registra este martes por la mañana en la autopista Panamericana en dirección a la ciudad de Buenos Aires debido a un choque múltiple que involucró al menos a siete vehículos. El siniestro ocurrió a unos 700 metros de la avenida General Paz, lo que complica seriamente uno de los principales accesos a la Capital.
Según pudo saber LA NACION, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) montó un operativo en la zona poco antes de las 6 de este martes para asistir y evaluar a los conductores y pasajeros involucrados. Hasta el momento, no se reportaron heridos.
La empresa Autopistas del Sol, a cargo de la concesión de la traza, indicó a este medio que desplegaron un equipo de seguridad en la calzada para asistir con grúas a la remoción de vehículos y así despejar los carriles, que todavía están restringidos.
Cerca de las 8, personal de tránsito continuaba retirando autos siniestrados con la ayuda de grúas.
Las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución en este tramo, ya que la congestión alcanza los 17 kilómetros, desde El Talar hasta la avenida General Paz.
El operativo implica ahora la interrupción solo del carril de sobrepaso.
Choque en General Paz
El sábado se produjo un choque en cadena que involucró a cuatro autos en la avenida General Paz, a la altura de Liniers, en la intersección con García de Cossio. El siniestro dejó tres personas heridas y obligó a interrumpir el tránsito, ya que uno de los vehículos quedó detenido en medio de la traza.
Uno de los vehículos más visibles en las imágenes fue un Volkswagen Gol gris, que apenas sufrió daños en la parte trasera. Su conductor rechazó la atención médica. También resultaron afectados un Chevrolet Corsa y una camioneta Chevrolet Trailblazer, que terminó con serios daños tanto en el frente como en la parte trasera.
Restos de la camioneta, incluidos fragmentos de su carrocería y una luz desprendida, quedaron esparcidos en la calzada. El conductor de este rodado, de 46 años, fue trasladado al Hospital Grierson con politraumatismos.
El que se llevó la peor parte fue el chofer de otra camioneta, cuyo capó quedó completamente destruido. El hombre, de 58 años, fue derivado al Hospital Santojanni con un trauma cerrado de tórax.
