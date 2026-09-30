Qué revela la teoría del carrito de supermercado sobre una persona y por qué genera debate

Devolver el carrito del supermercado después de hacer las compras parece una acción sencilla y casi automática. Sin embargo, la llamada “teoría del carrito de supermercado” convirtió este gesto cotidiano en un tema de discusión sobre el comportamiento humano y la manera en que las personas cumplen determinadas normas sociales.

La idea plantea que, cuando nadie obliga a una persona a llevar el carrito hasta el lugar correspondiente, decidir hacerlo puede reflejar su disposición a respetar una norma por iniciativa propia. No obstante, este comportamiento aislado no permite establecer cómo es alguien ni determinar su personalidad o su moralidad.

Se trata de una teoría popular que se difundió principalmente en redes sociales y que sirve como punto de partida para hablar de responsabilidad, empatía y autocontrol, pero no constituye una prueba psicológica para clasificar a las personas.

La psicóloga, escritora y conferencista María Escaplez volvió a poner el tema sobre la mesa después de compartir en sus redes sociales una publicación relacionada con los carros que quedan abandonados en los estacionamientos de los supermercados.

¿En qué consiste la llamada “teoría del carrito”?

La situación es simple: una persona termina sus compras, lleva los productos hasta su vehículo y debe decidir qué hacer con el carrito. Puede devolverlo al sitio destinado por el supermercado o dejarlo en el estacionamiento para que otra persona se encargue de retirarlo.

Según la explicación difundida por Escaplez, el interés de esta situación está en que no suele existir una consecuencia inmediata para quien abandona el carrito ni una recompensa para quien lo devuelve.

Por eso, la teoría plantea que esa decisión puede mostrar hasta qué punto alguien actúa de acuerdo con una norma que considera correcta, incluso cuando no hay una persona vigilando ni una obligación directa que lo fuerce a hacerlo.

Escaplez contó que conoció esta teoría después de publicar una fotografía de un carrito abandonado en un estacionamiento. Según relató posteriormente en un video, había planteado inicialmente que alguien había relacionado el nivel de empatía de las personas con la cantidad de carros que dejan sin devolver.

A partir de aquella publicación recibió numerosos mensajes privados y, entre ellos, uno que le llamó especialmente la atención porque hacía referencia a la denominada teoría del carrito de supermercado.

¿Qué relación tendría con la responsabilidad?

La explicación parte de una idea concreta: devolver el carrito, en circunstancias normales, no representa una dificultad significativa y es una conducta que muchas personas reconocen como adecuada.

Desde esta perspectiva, llevarlo hasta el lugar correspondiente puede interpretarse como una forma de autogobierno, entendido como la capacidad de actuar de acuerdo con una regla o principio aunque no exista una vigilancia externa.

Escaplez planteó que la moralidad y la capacidad de las personas para autogobernarse podrían discutirse a partir de una acción tan cotidiana como regresar el carrito al sitio destinado para almacenarlo.

Sin embargo, la propia situación admite excepciones. Una persona puede dejar el carrito porque tuvo una emergencia o porque surgió algún imprevisto que le impidió devolverlo. Por eso, un episodio aislado no permite sacar conclusiones sobre su personalidad.

La explicación parte de una idea concreta: devolver el carrito, en circunstancias normales, no representa una dificultad significativa y es una conducta que muchas personas reconocen como adecuada

Un gesto pequeño que pone en juego las normas sociales

Uno de los aspectos centrales de esta teoría es justamente la ausencia de una sanción inmediata. Quien deja el carrito puede retirarse del establecimiento sin enfrentar necesariamente una consecuencia directa, mientras que quien decide devolverlo realiza una acción adicional sin recibir un premio por hacerlo.

Escaplez resumió esa diferencia al señalar que no existe una prohibición legal que impida dejar el carro, pero tampoco una recompensa por colocarlo en su sitio.

Desde esta perspectiva, la decisión queda vinculada con la voluntad individual y con la disposición a respetar una norma social incluso cuando nadie está obligado a hacerla cumplir en ese momento.

Según la interpretación recogida en la publicación, devolver el carrito puede vincularse con características como el respeto por las normas, la empatía, la responsabilidad y la consideración hacia otras personas

¿Qué rasgos podría reflejar?

Según la interpretación recogida en la publicación, devolver el carrito puede vincularse con características como el respeto por las normas, la empatía, la responsabilidad y la consideración hacia otras personas.

La lógica detrás de esta interpretación es que quien devuelve el carrito no piensa únicamente en finalizar su propia compra, sino también en evitar que otra persona tenga que recogerlo o que quede obstaculizando un espacio del estacionamiento.

El comportamiento también puede asociarse con una forma de organización y con la capacidad de tener en cuenta las consecuencias de las propias acciones. Sin embargo, una conducta puntual no alcanza para determinar si una persona posee o carece de un determinado rasgo.

El contexto también importa. Una persona que habitualmente devuelve el carrito puede dejarlo alguna vez por una circunstancia excepcional, mientras que alguien que lo abandona en una ocasión determinada no necesariamente actúa de la misma manera en todas las situaciones.

Por eso, la llamada “teoría del carrito de supermercado” no debería utilizarse como un test para decidir si alguien es bueno, malo, responsable o empático a partir de una sola conducta.

Lo que sí propone es una reflexión sobre los comportamientos prosociales, es decir, aquellas acciones en las que una persona tiene en cuenta a los demás aun cuando no obtiene un beneficio directo.

En ese sentido, devolver un carrito puede parecer un detalle insignificante, pero se convirtió en un ejemplo popular para debatir cómo funcionan las normas sociales cuando cumplirlas depende, más que de una sanción, de la decisión personal de hacer lo que se considera correcto.