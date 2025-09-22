Qué ruta hizo el avión de Ethiopian Airlines que sobrevoló el conurbano a baja altura

Un avión de la aerolínea Ethiopian Airlines que partió del aeropuerto de San Pablo con destino a Ezeiza se declaró en emergencia por “mínimo de combustible” y sobrevoló el sábado por la noche distintas localidades del partido de La Matanza a menos de 700 pies de altura, es decir, 215 metros.

Se trata del vuelo ET506, que despegó del Aeropuerto Internacional de San Pablo-Guarulhos y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, a las 20.59 hora local. El aeropuerto estuvo cerrado para toda operación desde 20:55 hasta las 21:15.

El avion de Ethiopian Airlines que sobrevolo el conurbano

Durante la emergencia el avión de la aerolínea etíope sobrevoló distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, como La Plata, General Belgrano, Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, La Matanza, Exaltación de la Cruz, Campana, Zárate, entre otros.

En ese contexto, el trayecto más cercano al suelo tuvo lugar cuando sobrevoló el partido que encabeza Fernando Espinoza. Allí, el avión llegó a descender hasta 700 pies, más precisamente a 213.36 metros de altura.

El sobrevuelo del avión de Ethiopian Airlines tras declararse en emergencia

Según datos de Flight Radar 24, los pasajeros a bordo del Boeing 777-260 (LR) estimaban un vuelo de 2 horas 32 minutos que terminó durando 3 horas 29. Sin embargo, fuentes de Ethiopian Airlines indicaron a LA NACION que el avión llegó con una demora de 30 minutos, y ese mismo equipo operó el vuelo ET507 con destino a Addis Abeba -capital de Etiopía-, cumpliendo con conexiones.

Un Boeing 777 de la flota de Ethiopian Airlines

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso este medio, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) activó de inmediato los protocolos correspondientes. Los equipos de salvamento y control terrestre se encontraban desplegados y en apresto para garantizar la seguridad de la operación.

El arribo de la aeronave se concretó sin novedades. Se aseguró en todo momento la protección de los pasajeros, la tripulación y las operaciones aeroportuarias.