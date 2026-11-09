Qué se puede llevar a la misa del papa León XIV: elementos prohibidos y permitidos para el evento

El papa León XIV dará tres misas en la Argentina y su primer encuentro masivo con los fieles es este lunes 9 de noviembre en la misa que dará en el Monumento de los Españoles. La segunda será el martes en Córdoba y la tercera, el miércoles en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

En cada uno de estos eventos hay elementos permitidos y prohibidos para que los asistentes lleven.

Qué se puede llevar a la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles: elementos prohibidos y permitidos para el evento

Permitidos: termo y mate, gorras, protector solar y repelente, abrigo y capa de lluvia, paraguas plegables, bolsas para residuos, baterías portátiles, papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos, alimentos, con utensilios descartables, botellas y recipientes plásticos, bastones y muletas, pequeños binoculares, bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros, banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible e imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

termo y mate, gorras, protector solar y repelente, abrigo y capa de lluvia, paraguas plegables, bolsas para residuos, baterías portátiles, papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos, alimentos, con utensilios descartables, botellas y recipientes plásticos, bastones y muletas, pequeños binoculares, bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros, banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible e imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas. Prohibidos: velas, mascotas, bebidas alcohólicas, elementos punzocortantes, armas, envases de vidrio, drones, pirotecnia, láseres y punteros láser, walkie-talkies, valijas y bolsos grandes, mochilas superiores a 15 litros, astas rígidas, paraguas no plegables, bicicletas, monopatines y rollers, cascos de moto y bicicleta, megáfono y bocinas de aire, computadoras, objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros, carpas y sombrillas.

Dónde estarán los accesos

Según el esquema informado por el Gobierno porteño, los puntos habilitados tanto para entrar como para salir serán los siguientes:

Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe

Ortega y Gasset y avenida Luis María Campos

Avenida Olleros y avenida Luis María Campos

Teodoro García y avenida Luis María Campos

Virrey Vértiz y José Hernández (se cortará el ingreso 2 horas antes de la llegada del Papa)

Avenida Olleros y Valentín Alsina

Avenida Dorrego y avenida Figueroa Alcorta

Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier

Otros tres pasos estarán destinados exclusivamente a la salida del público:

Gorostiaga hacia Luis María Campos

Maure hacia Luis María Campos

Dorrego hacia Luis María Campos

El papa León XIV llegó a la Argentina este domingo Andrew Medichini - AP

Para quienes lleguen en micros se definieron zonas de estacionamiento según la procedencia. Los que vengan desde el norte tendrán un espacio sobre Libertador, entre General Paz y Juramento. Los que arriben desde el oeste estacionarán sobre Figueroa Alcorta, entre Udaondo y Sucre.

Los micros provenientes del sur tendrán su zona sobre la avenida 9 de Julio, entre Adolfo Alsina y Santa Fe. En ese caso, el estacionamiento será únicamente sobre la avenida, sin utilizar las calles laterales Cerrito y Carlos Pellegrini.

La celebración comenzará a las 11.30 en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento

Estos son los elementos que están permitidos y los que están prohibidos para la visita del Papa a Luján

Elementos permitidos:

Mochilas pequeñas y bolsos (de hasta 15 litros de capacidad).

Botellas plásticas de agua, termos y equipo de mate.

Alimentos livianos (frutas como banana, barras de cereal, caramelos) con utensilios descartables.

Abrigo en capas, capas de lluvia, paraguas plegables y calzado deportivo usado y amoldado.

Protector solar, gorra, anteojos de sol, repelente de insectos y vaselina sólida para prevenir ampollas en los pies.

Reposeras, sillas plegables y bolsas de dormir para la vigilia.Banderas sin asta y baterías portátiles (powerbanks).

Todos los detalles de cómo será el recorrido de León XIV por Luján

Elementos prohibidos:

Armas, objetos punzocortantes, pirotecnia y líquidos inflamables.

Bebidas alcohólicas y envases de vidrio.

Bolsos grandes o mochilas de más de 15 litros.

Carpas, sombrillas de playa, paraguas no plegables y astas rígidas.

Bicicletas, monopatines, rollers, cascos de moto o bicicleta.

Drones, punteros láser, megáfonos y bocinas de aire.

Objetivos fotográficos desmontables y palos de selfie de más de 20 cm.

Mascotas (con excepción de perros de asistencia).

El cronograma completo de la visita del Papa

Lunes 9 de noviembre

A las 9.15 será el encuentro del Papa con el personal de servicio y huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí, Abel Pintos encabezará el primer momento musical de la visita del Papa. El intérprete oriundo de Bahía Blanca estará junto al coro de esa institución.

Más tarde, en la previa y durante la misa que se llevará a cabo en el Monumento de los Españoles a las 11.30, musicalizarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

A las 16.30, en el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, estará el salteño Agustín Day, fundador del exgrupo folclórico Los del Portezuelo.

Luego tendrá actividades con miembros del clérigo.

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

El Papa viajará a Córdoba, provincia a la que arribará a las 9. Allí lo espera una misa que se realizará en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones). A las 10, se presentarán Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

De vuelta en Buenos Aires, Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez musicalizarán el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, a las 20.15, acompañados por un ensamble de bailarines. Allí, además, estarán Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre

La primera actividad del día es la visita del Papa al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Y a las 10 está pactada una de las actividades que más fieles se espera en la convocatoria: la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí Luciano Pereyra será el artista principal, al que se sumarán los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

A las 13.30 habrá una ceremonia de despedida en el aeropuerto y, finalmente, el Papa partirá con rumbo a Perú.