Qué se sabe de Agostina Páez, la argentina acusada de racismo, que podrá volver a la Argentina

Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años acusada de racismo, enfrentó el martes 24 de marzo el inicio formal del juicio en su contra en los tribunales de Río de Janeiro, en Brasil. Originalmente, el proceso incluía una pena potencial de hasta 15 años de cárcel. Pero el lunes obtuvo un habeas corpus de la Justicia y, tras pagar unos US$20.000 de fianza, podrá volver a la Argentina.

La joven permanece desde el episodio en un bar, ocurrido hace dos meses en el país vecino, con la prohibición de salir y bajo monitoreo con tobillera electrónica. El caso se originó el 14 de enero, cuando fue filmada al realizar gestos racistas contra empleados en Ipanema.

Se posterga el regreso de Agostina Paez a la Argentina

Podrá volver a la Argentina cumpliendo dos condiciones

La Justicia de Río de Janeiro concedió el lunes un habeas corpus en favor de la abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil. La decisión, a la que tuvo acceso LA NACION, no solo le permite retirarse la tobillera electrónica y recuperar su pasaporte, sino que la autoriza expresamente a regresar a su país de origen.

Sin embargo, para que se haga efectivo el levantamiento de las medidas cautelares, exige el pago de una caución de 60 salarios mínimos nacionales –cerca de 20.000 dólares– y que la joven declare su domicilio actualizado en la Argentina.

La abogada de Agostina Paez le arregla el pelo antes de hablar con medios locales MAURO PIMENTEL - AFP

La estrategia de su abogada

En los últimos días, y tras un cambio en su defensa, la joven pidió disculpas públicamente: “He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias de eso”, expresó.

El video de Agostina Páez

La estrategia actual busca que pueda afrontar el proceso desde la Argentina, mientras el tribunal brasileño comienza a definir su situación penal en una causa que generó fuerte repercusión.

Tareas comunitarias

Durante la primera audiencia, la fiscalía brasileña redujo el pedido de condena de tres delitos a uno, con una pena mínima que podría compensarse con servicios comunitarios y el pago de resarcimiento a la víctima, según explicó Carla Junqueira, abogada de la acusada, a la salida de la audiencia.

“En estos días me van a dejar volver a casa”, dijo Agostina Páez, aliviada, al salir de la sesión, que se extendió por más de tres horas. “Le dije al juez la verdad, en todo momento la verdad. Le pedí perdón a las víctimas”, sumó.

Agostina Paez y su abogada, Carla Junqueira Bruna Prado - AP

Indemnización millonaria a las víctimas

La fiscalía pidió que Páez indemnice con cerca de US$50.000 a cada una de las víctimas. La condena se transforma, de esta forma, en un resarcimiento.

El juez, en tanto, todavía no se expidió. Los montos finales se sabrán tras la firma de la resolución, que se espera que tenga lugar en los próximos días y que determine, a su vez, la instrumentación de la salida del país de Páez.

Reducción de la pena y reacción de la defensa

La reducción de tres delitos por injuria racial a uno era uno de los objetivos centrales de la defensa para destrabar el regreso de Páez a la Argentina. “Estamos muy conformes con el resultado”, afirmó la abogada, quien abandonó el edificio judicial entre sonrisas y gestos de distensión, acompañada por su defendida y el abogado Sebastián Robles.

“Entramos esperando una pena de al menos dos años, con cumplimiento efectivo en Argentina. Pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo”, explicó Junqueira. “Fue una primera etapa exitosa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno”, sumó.

Agostina Páez podrá volver a la Argentina

Quiénes acompañaron a Páez en la audiencia

Dentro del juzgado, Páez estuvo acompañada por Junqueira y el cónsul argentino adjunto en Río de Janeiro, Maximiliano Alaniz, que también es abogado.

Tras la audiencia, Agostina Páez y su padre hablaron con LN+

Según pudo saber LA NACION, el Consulado Argentino en Río de Janeiro, encabezado por Jorge Perren, presentó a fin de la semana pasada una nota formal ante el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

El documento no buscó interferir en la soberanía jurídica de Brasil, sino ofrecer garantías: el consulado explicó al magistrado que la Argentina se compromete a asegurar que el proceso penal pueda ser cumplido y monitoreado desde nuestro país. Es un movimiento central de la estrategia de la defensa, liderada por Junqueira.

Testimonio de Mariano Páez, padre de Agostina

Su padre, Mariano Páez, habló en LN+ y expuso el momento que atraviesa la joven detenida en Río de Janeiro por realizar gestos racistas. En ese contexto, cuestionó con dureza el pedido de pena y brindó detalles de su estado de salud y su rutina actual.

“Creo que el pedido de 15 años es una locura, no es un crimen”, afirmó, y aseguró que decidió viajar de urgencia para acompañarla en la audiencia clave que se realizará el martes en el país vecino.

El padre de la abogada hablo un dia antes del juicio

El padre describió un cuadro delicado en la salud emocional de la joven. “Ella está con depresión, está con psicólogos y psiquiatras”, sostuvo.

Además, detalló que el impacto del proceso judicial derivó en un fuerte deterioro anímico: “Tiene pánico, ni a mí me contesta el celular por dos o tres días porque no se levanta de la cama”. En esa línea, agregó que atraviesa “una depresión profunda”.