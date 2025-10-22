Qué se sabe de la argentina que está internada en un hospital de México y espera ser trasladada en avión sanitario

Hace cuatro días que la rionegrina Karina Rott, de 51 años, está internada en un hospital público de México, con pronóstico grave pero estable, luego de sufrir un accidente doméstico. Según contó una de sus hermanas a LA NACION, la mujer estaba en el balcón de un tercer piso, en el departamento de la sobrina a quien había ido a visitar, cuando se resbaló descalza en el piso mojado y cayó al vacío. Sufrió múltiples fracturas que ponen en riesgo su vida.

Tras reiterados pedidos, la familia logró que la Gobernación de Río Negro, a cargo de Alberto Weretilneck, dispusiera un avión sanitario para su repatriación. Sin embargo, el traslado aún no puede concretarse.

“Tenemos que esperar que un neurólogo la revise porque le detectaron una hemorragia cerebral cuando le hicieron una tomografía”, contó Melanie Rott, hermana de la paciente, en diálogo con este diario.

Karina Alejandra Rott sufrió varias lesiones tras caer de un tercer piso en México

Además, la familia y el marido de Karina deben decidir si el traslado es viable, ya que una de las fracturas en la columna podría afectar la médula y poner en riesgo su salud. Los médicos locales evalúan una posible cirugía, aunque todavía no fue autorizada.

“Está consciente, siempre lo estuvo. Hablo todos los días con ella y se quiere volver. No la tratan bien en ese hospital, es un desastre”, denunció su hermana. Karina está internada en el Hospital General Agustín O’Horán, en Mérida.

Cómo fue el accidente

El accidente ocurrió el 18 de octubre, alrededor de la 1 de la madrugada (hora local). Karina, oriunda de Las Grutas, se encontraba en Tulum desde hacía poco más de una semana para en el marco de una visita a su sobrina, que reside en México desde hace un tiempo.

“Estaba descalza. De pronto se resbaló en el piso mojado y cayó por el hueco debajo de la baranda”, relató su hermana sobre el accidente.

La familia difunde una colecta familiar para cubrir los elevados gastos que deberán afrontar en pos de la salud de Karina

La joven que la hospedaba, al escuchar un fuerte ruido desde la cocina, salió a buscarla y la encontró tendida en el suelo, en la planta baja. La caída le provocó fracturas en ambos pies —una de ellas expuesta a la altura del tobillo—, en una muñeca y lesiones vertebrales.

Según informó Melanie Rott, la familia mantiene contacto con un representante de la Cancillería argentina en México, con el objetivo de cubrir los costos de la operación y acelerar los trámites para su eventual repatriación.