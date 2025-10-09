Qué se sabe de la asamblea de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque hoy, jueves 9 de octubre

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) convocó para este jueves a una asamblea de Aerolíneas Argentinas en el Aeroparque Jorge Newbery. La medida gremial, enmarcada en un conflicto salarial, afecta a 95 vuelos de la compañía estatal y genera demoras y posibles cancelaciones en la previa del fin de semana largo.

Qué se sabe de la asamblea de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque

APLA realiza asambleas en el Aeroparque Jorge Newbery este jueves 9 de octubre entre las 16 y las 20. Esta acción sindical, según fuentes de la compañía, afecta directamente a 95 operaciones aéreas. El gremio, comandado por Pablo Biró, anticipó en un comunicado que se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones.

Un total de 95 operaciones aéreas se ven afectadas por la medida de fuerza

La protesta no se limita a esta jornada. El sindicato anunció una nueva convocatoria de asambleas para el próximo viernes 24 de octubre. Estas acciones directas se enmarcan en una puja persistente con el Gobierno por reclamos salariales.

Por qué los pilotos realizan asamblea este jueves

La disputa central reside en la negociación paritaria. El acuerdo salarial vigente de los pilotos finalizó en agosto, por lo cual no hubo una nueva discusión formal desde esa fecha. La conducción de la empresa y los gremios mantienen diferencias sobre los tiempos para iniciar el diálogo.

Fuentes de Aerolíneas Argentinas aseguraron que el anuncio de las medidas de fuerza responde a una presión pre-paritaria. La firma pretende discutir los salarios después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Los sindicatos, por su parte, buscan una resolución antes de los comicios.

El gremio APLA, que nuclea a los pilotos, es comandado por el sindicalista Pablo Biró Archivo

El conflicto actual tiene antecedentes. Durante el año pasado, los pilotos de la aerolínea de bandera realizaron varios paros. En ese entonces, reclamaban una recomposición salarial de al menos 30%. En noviembre se alcanzó un acuerdo del 16% que rigió hasta agosto de este año, con modificaciones en el convenio colectivo de trabajo.

Las posturas de APLA y Aerolíneas Argentinas

El sindicato de pilotos emitió un comunicado con fuertes críticas hacia la gestión de la compañía. “Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración”, señala el texto. El gremio también denunció “reiterados y sistemáticos incumplimientos” de su convenio colectivo de trabajo.

La compañía recomienda a los pasajeros verificar el correo electrónico informado en la reserva Nicolás Suárez

APLA apuntó además contra el “proceso desregulatorio” que implementa el gobierno de Javier Milei en el sector aerocomercial. En su comunicación, el sindicato responsabilizó directamente a la empresa por los problemas que surjan. “Hacemos responsable a la empresa de cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación”, concluyó el comunicado.

Desde la aerolínea de bandera, fuentes consultadas por LA NACION manifestaron que la medida “no colabora con la resolución de los problemas estructurales de la compañía”. Mencionaron que la línea aérea “logró dejar atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado”.

La empresa considera que la medida "no colabora con la resolución de los problemas estructurales" Santiago Filipuzzi

La empresa estatal considera que su actual rumbo es un “proceso virtuoso” que le otorga sustentabilidad. En ese sentido, expresaron que este camino “requiere del acompañamiento responsable de los gremios, y no de medidas que atentan contra su desarrollo positivo y su crecimiento”.

Qué deben hacer los pasajeros afectados

Para las personas con vuelos programados en la franja horaria de la asamblea, la aerolínea emitió una serie de recomendaciones. Se sugiere a los pasajeros que vuelen entre las 15:30 y las 20:30 de este jueves verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lucia Pereyra.