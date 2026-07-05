Una pizzería argentina quedó entre las mejores del mundo por quinto año consecutivo

La pizza volvió a darle una buena noticia a la gastronomía argentina. La guía internacional 50 Top Pizza, una de las más prestigiosas del rubro, volvió a distinguir a una pizzería bonaerense entre las mejores del mundo. En su edición 2026, Ti Amo, de Adrogué, fue elegida como la segunda mejor de América Latina y quedó en el puesto 21 del ranking global, una ubicación que mantiene por segundo año consecutivo.

Organizados por un comité de especialistas en Italia, los premios reconocen cada año a las mejores pizzerías artesanales del planeta. Para Ti Amo se trata de la quinta aparición consecutiva en el listado internacional.

Fundada a fines de 2019 como un proyecto a puertas cerradas en el patio de una casa, las hermanas Carola y Vittoria Santoro mantienen a Ti Amo en el radar de los rankings mundiales desde hace tiempo.

“Todo comenzó con la pasión de Carola por la masa, lo que la llevó a ofrecer pizzas de forma privada. Luego llegó la decisión de abrir una pizzería en toda regla: un homenaje a Nápoles, desde las bufandas del equipo hasta las imágenes de [Diego] Maradona, en un ambiente acogedor donde el toque femenino marca la diferencia y hace que los clientes se sientan como en casa", destacó la guía.

Las hermanas dueñas de Ti Amo Tadeo Bourbon

“La pizza más popular es, por supuesto, la Margherita, seguida de la Sorrento, con su inconfundible toque cítrico de limón. Excelente servicio y una amplia selección de bebidas. Una visita obligada para los amantes de la pizza napolitana contemporánea“, consideraron los expertos.

Al igual que este año, en 2025 Ti Amo fue elegida número 21 dentro de las mejores 100 pizzerías italianas del mundo. En 2024, el emprendimiento llegó al puesto 30° de la lista, 10 lugares por delante del que había obtenido en 2022. Ese año obtuvo el puesto número 40 en el listado, y en 2023 se quedó con el lugar 38°. Además, en ambas oportunidades fue elegida como la mejor de la región. Junto con aquel galardón, recibieron la etiqueta One To Watch 2022 en reconocimiento a su talento.

Los primeros lugares del ranking fueron ocupados por productos de distintas partes alrededor del globo. El puesto N.°1 lo compartieron I Masanielli, en Caserta, Italia y Una Pizza Napoletana, en Nueva York; el segundo lugar fue para The Pizza Bar on 38th, en Japón; el puesto N.°3 lo obtuvo Leggera Pizza Napoletana, en Brasil; y el cuarto y quinto lugar fueron para Confine, en Milán, y Diego Vitagliano Pizzeria, en Italia, respectivamente.

Ranking latinoamericano

La guía Top 50 Pizzas también segmenta los reconocimientos a partir de la región en la que se encuentran. En el caso de las mejores de América Latina, Ti Amo no fue la única argentina que logró meterse al ranking.

Las pizzas de Atte. Pizzería Napoletana Instagram

En el puesto 14 se ubicó otro clásico, Atte. Pizzería Napoletana. Ubicada en el barrio porteño de Palermo, la publicación consideró que “se consolidó como un destino de confianza para los amantes de la pizza napolitana”. “Ofrece una amplia selección de pizzas (la de quesos italianos variados es excelente), vinos argentinos y buenos cócteles por copa, y sobre todo, un servicio impecable, rápido y atento, que hace que los clientes se sientan a gusto", subrayaron.

En el puesto 18 se encuentra Chichilo’s, en Santa Fe, a quienes destacaron por su “equilibrio perfecto entre calidad y precio”. El resto de la lista se completó con Siamo nel Forno, también en Palermo, en el lugar N.°21 e Il Gatto Nero, en Valeria del Mar, en el 49.