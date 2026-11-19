La explosión ocurrida el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, dejó una segunda víctima fatal. Este jueves por la mañana se confirmó la muerte de otro trabajador de Metrogas que permanecía internado en una clínica porteña debido a las graves quemaduras que sufrió durante el incendio provocado por una fuga de gas. El episodio también dejó numerosos heridos, viviendas y comercios afectados y un importante operativo de evacuación.

Mientras otros cuatro operarios continúan hospitalizados, la investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo la rotura de una cañería de media presión durante las tareas de renovación de la red. Aunque la empresa informó que el escape fue controlado y las llamas extinguidas durante la madrugada del sábado, las autoridades todavía trabajan en la evaluación de los daños y en la determinación de las responsabilidades por lo ocurrido.

Murió otro operario tras la explosión en Remedios de Escalada

La segunda muerte se confirmó durante la mañana de este jueves 19 de noviembre. Se trata de un trabajador de 44 años que integraba el grupo de cinco pacientes internados en estado gravísimo en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de las lesiones sufridas durante el incendio.

Hasta el momento, no trascendió la identidad del fallecido. Su muerte elevó a dos la cantidad de víctimas fatales vinculadas con el episodio ocurrido en el centro de Remedios de Escalada.

Según pudo saber LA NACION, los otros cuatro trabajadores permanecen internados, aunque no se difundieron nuevos partes médicos sobre su evolución ni precisiones acerca de sus respectivos cuadros clínicos.

El estado de salud de los operarios había generado preocupación desde las primeras horas posteriores al accidente, debido a la gravedad de las quemaduras que sufrieron cuando se desató el fuego.

Un operario de gas realiza tareas de control en la zona donde hubo una fuga de gas en el barrio de Lanús Nicolás Suárez

Cómo se produjo la explosión que afectó a viviendas y comercios

El incidente ocurrió el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 9.45, mientras una empresa contratista de Metrogas realizaba trabajos de renovación de la red de distribución de gas en Remedios de Escalada.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, una máquina tuneladora utilizada durante las tareas dañó una cañería de media presión, lo que provocó una fuga de gas. Posteriormente, se desató un incendio y se produjo una explosión que alcanzó propiedades cercanas al lugar del accidente.

La magnitud del episodio obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia, con la intervención de los equipos de asistencia y la evacuación de numerosos vecinos de la zona.

Según el parte difundido por Defensa Civil durante la jornada del viernes, 21 personas debieron ser trasladadas a distintos centros de salud, mientras que otras recibieron asistencia médica en el lugar.

Imágenes impactantes del incendio en escalada

Cómo sigue la investigación y qué se sabe de las responsabilidades

Una vez controlada la emergencia, las autoridades comenzaron a avanzar en las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias del accidente y evaluar sus consecuencias.

Uno de los aspectos centrales de la investigación es determinar cómo se produjo el daño en la cañería durante la utilización de la máquina tuneladora y establecer las eventuales responsabilidades relacionadas con las tareas que se desarrollaban en el lugar.

La reconstrucción del episodio también deberá permitir precisar las circunstancias que derivaron en el incendio y la posterior explosión, que provocaron lesiones de extrema gravedad entre los operarios y daños materiales en el área afectada.

Por el momento, no se difundieron conclusiones oficiales sobre las responsabilidades por lo ocurrido. En paralelo, continúa la evaluación de los daños ocasionados en las viviendas y los establecimientos comerciales alcanzados por el fuego.

Metrogas informó que la fuga de gas quedó controlada y el incendio fue extinguido durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, después del operativo desplegado desde la mañana anterior.