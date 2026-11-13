Qué se sabe de la fuerte explosión en Remedios de Escalada

Una fuerte explosión seguida de una columna de fuego alteró este viernes por la mañana la actividad en una zona comercial de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. El incidente ocurrió en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Coronel Beltrán, mientras se realizaban trabajos de renovación de la red de gas.

Según la información preliminar difundida por LN+, el estallido dejó al menos dos obreros heridos de gravedad y obligó a evacuar a alrededor de 12 personas. En el lugar trabajan dotaciones de bomberos para controlar el incendio, mientras personal de Defensa Civil desaloja viviendas y locales cercanos.

Explosión En Remedios De Escalada

Cómo se originó la explosión

De acuerdo con lo que informó Metrogas a LA NACION, una máquina que operaba en el lugar rompió una tubería de la red de distribución y provocó el inicio del fuego. Los trabajadores desarrollaban tareas de renovación de las instalaciones cuando se produjo el accidente.

La intervención en la red estaba orientada a responder al crecimiento de la demanda en ese sector del sur del conurbano bonaerense, donde se registra una expansión inmobiliaria. El punto afectado se encuentra sobre una de las principales arterias comerciales de Remedios de Escalada, con circulación habitual de vecinos y clientes durante gran parte del día.

La explosión se escuchó en los comercios y las viviendas de los alrededores. Las primeras imágenes tomadas por personas que estaban en el barrio muestran una gran llamarada que se eleva desde el lugar de los trabajos.

Qué se sabe de los heridos y las evacuaciones

El primer reporte de LN+ dio cuenta de dos trabajadores con heridas de gravedad. En las imágenes registradas tras el estallido se observa a por lo menos tres personas con lesiones visibles en la piel, la ropa destruida y aparente confusión, aunque ese registro no permite establecer un balance médico de los afectados.

En paralelo a la intervención de los bomberos, Defensa Civil lleva adelante la evacuación de casas y negocios linderos. La información preliminar señala que alrededor de 12 personas debieron abandonar el sector.

Juan, un vecino que habló con el mismo medio, describió un despliegue de los servicios de emergencia y aseguró que el desalojo alcanzó unas cuatro manzanas. “Hay helicópteros volando alrededor de la zona. Se desalojaron alrededor de cuatro manzanas. Las ambulancias hace rato no se ven, aunque entraron y salieron varias, por eso entiendo que trasladaron a las víctimas”, relató.

Los vecinos habían advertido olor a gas

Los testimonios recogidos en el lugar coinciden en que antes de la explosión se percibía olor a gas. Julián, un comerciante de la zona, contó: “Ya había gente que se quejaba por el olor a gas y de repente se sintió una explosión”.

El hombre describió la reacción de quienes estaban cerca del punto donde se originó el fuego. “Nos asustamos muchísimo, la gente empezó a correr para todos lados. Las llamas siguen activas y, por el momento, no las pueden contener”, expresó. También señaló que hay un colegio “a la vuelta” del lugar del accidente.

La intensidad del estallido se sintió dentro de los inmuebles cercanos. “Vibraron todos los vidrios de una forma que nunca antes vimos. Pensamos que podía incluso ser un sismo, pero era extraño porque el piso no se movía”, recordó Juan.