Qué se sabe de la visita del Papa León XIV a la Argentina: cuándo son los feriados, cómo es el itinerario completo y qué calles estarán cortadas

El papa León XIV visitará la Argentina del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, con una agenda que incluirá encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y visitas a una institución asistencial y a un complejo penitenciario. Durante su estadía, recorrerá la ciudad de Buenos Aires, viajará a Córdoba y encabezará una misa frente a la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú.

Para facilitar la participación de los fieles, el Gobierno dispuso un feriado nacional y otros dos con alcance territorial limitado. En paralelo, los preparativos ya generan restricciones sobre la avenida del Libertador, donde se implementarán cortes totales progresivos desde el miércoles 4 de noviembre.

Cuándo son los feriados por la visita del Papa y a quiénes alcanzan

El presidente Javier Milei declaró de interés nacional la visita oficial de León XIV y las actividades institucionales, protocolares y de organización vinculadas con su llegada. En ese marco, el decreto 1103/2026 estableció como feriado nacional el lunes 9 de noviembre, con alcance en todo el territorio argentino.

Las otras dos jornadas tendrán una aplicación acotada a los distritos vinculados con las actividades del Sumo Pontífice. El cronograma será el siguiente:

Lunes 9 de noviembre Todo el país Martes 10 de noviembre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Córdoba Miércoles 11 de noviembre Provincia de Buenos Aires

El martes, el Papa viajará a Córdoba y regresará a la Capital Federal para participar de una vigilia con jóvenes. El miércoles, en tanto, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará la misa en Luján.

Cómo será la llegada y qué actividades tendrá en Buenos Aires

Robert Francis Prevost, el primer Papa nacido en Estados Unidos y también ciudadano peruano tras sus años como misionero y obispo en ese país, arribará a Aeroparque el domingo 8 a las 16.30, después de un breve paso por Uruguay.

Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín. Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida y el encuentro con Milei. La jornada finalizará con una visita al Palacio Libertad.

16.30 Arribo al Aeroparque Jorge Newbery 17.00 Visita al Monumento al General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con el presidente Javier Milei 18.30 Visita al Palacio Libertad

El lunes comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunirá con el personal de servicio y los huéspedes. Allí, Abel Pintos participará junto al coro de la institución.

A las 11.30, León XIV encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. La programación musical de esa celebración contará con Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

Por la tarde, se reunirá con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero. En el encuentro con el mundo del trabajo también está prevista la participación musical de Agustín Day, fundador del exgrupo folclórico Los del Portezuelo. Después continuará con actividades religiosas e institucionales.

9.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en un auditorio de la UCA 17.30 Encuentro con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

El viaje a Córdoba y la vigilia con los jóvenes

El martes 10, el Papa partirá hacia Córdoba a las 7.30 y llegará a las 9. La agenda contempla una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y, por la tarde, un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

La programación musical de la jornada incluirá a Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

Tras su regreso a Buenos Aires, León XIV participará a las 20.15 de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles. Allí estarán Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez, acompañados por un ensamble de bailarines. También participarán Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

7.30 Vuelo hacia la provincia de Córdoba 9.00 Arribo a Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Partida hacia Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

La misa en Luján y la despedida de la Argentina

El miércoles 11, la última jornada de la visita comenzará a las 8 con un recorrido por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Dos horas después, el Sumo Pontífice celebrará una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, una de las actividades para las que se espera una mayor convocatoria.

Luján previa a la llegada del Papa León XIV Ricardo Pristupluk

Luciano Pereyra será el artista principal de esa celebración. También participarán los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

La despedida se realizará a las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. El vuelo hacia Lima, Perú, está previsto para las 14.

8.00 Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10.00 Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13.30 Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 14.00 Vuelo hacia Lima, Perú

Qué calles estarán cortadas por la visita de León XIV

Los preparativos para las actividades en la ciudad de Buenos Aires incluyen restricciones sobre la avenida del Libertador, con un esquema que se modificará durante los próximos días.

El papa León XIV visitará Buenos Aires entre el 8 y el 11 de noviembre; el Gobierno de la Ciudad inicia este sábado el montaje de estructuras y el operativo de seguridad en la zona de Palermo GCBA

Hasta el martes 3 de noviembre inclusive continuarán las restricciones parciales entre avenida Colombia y avenida Sarmiento. En ese tramo permanecerán habilitados dos carriles por sentido de circulación.

Desde el miércoles 4 y hasta el sábado 14 de noviembre se implementarán cortes totales progresivos sobre avenida del Libertador entre Olleros y Ugarteche.

Del 24 de octubre al 3 de noviembre Avenida del Libertador, entre avenida Colombia y avenida Sarmiento Restricciones parciales, con dos carriles habilitados por sentido Del 4 al 14 de noviembre Avenida del Libertador, entre Olleros y Ugarteche Cortes totales progresivos

La Ciudad indicó que continuará informando las actualizaciones del operativo, los desvíos y las modificaciones que puedan surgir a medida que avancen los preparativos.