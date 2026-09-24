Qué se sabe de los dos kayakistas desaparecidos en Santa Teresita

La Prefectura Naval Argentina mantiene activo un amplio operativo para localizar a dos kayakistas que ingresaron al mar durante la mañana del lunes en Santa Teresita y no pudieron regresar a la costa. Las tareas de búsqueda se desarrollan en condiciones adversas, con lloviznas y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Los hombres, de 64 y 43 años, habían salido alrededor de las 10. Minutos después, uno de ellos se comunicó telefónicamente con las autoridades para informar que la corriente les impedía volver y que ambos se encontraban a la deriva.

A partir de ese aviso, Prefectura activó el protocolo de búsqueda y rescate. El operativo comenzó con el envío de una moto de agua y posteriormente fue ampliado con embarcaciones, patrullajes por la playa y un avión proveniente de la Estación Aérea San Fernando.

“Las posibilidades de encontrarlos son prácticamente nulas”

La Armada Argentina brindó nuevos detalles sobre el operativo de búsqueda. “Por tablas que nosotros tenemos de búsqueda y rescate, las posibilidades de sobrevida ya son prácticamente nulas”, indicó el comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, sobre el escenario del rescate.

Esta evaluación considera las condiciones climáticas adversas en la zona, donde se registran vientos superiores a los 20 nudos y ráfagas que bordearon los 60 kilómetros por hora, de acuerdo con lo que sostuvo el contraalmirante durante una conferencia de prensa realizada para informar sobre el avance en el caso.

Quiénes son los kayakistas desaparecidos y dónde fueron vistos por última vez

Los dos hombres ingresaron al mar durante la mañana del lunes. Antes de hacerlo, se habían presentado en la sede local de Prefectura, donde los agentes les advirtieron que se encontraba vigente una alerta meteorológica y que estaba expresamente prohibido navegar bajo esas condiciones.

Pese a la advertencia, ambos decidieron adentrarse en el agua. Poco después, uno de ellos llamó por teléfono para pedir auxilio y señaló que la corriente les impedía alcanzar nuevamente la costa.

Durante la comunicación, precisaron que estaban a la deriva frente a la calle 29 de Santa Teresita, a más de tres kilómetros de la playa. Ese fue el último punto informado antes de que se perdiera contacto con ellos.

Las autoridades también difundieron las características de las embarcaciones para facilitar su identificación: uno de los kayaks es un Karku de color verde y el otro, un Escualo turquesa.

La información sobre los desaparecidos

Cómo se desarrolla el operativo de búsqueda

Tras recibir el pedido de ayuda, Prefectura envió una moto de agua hacia el lugar indicado por los kayakistas. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al sector señalado, los hombres ya no se encontraban allí.

Ante esa situación, el área de búsqueda fue ampliada. Las autoridades desplegaron dos embarcaciones de superficie, además de patrullajes a pie y en vehículos a lo largo de la playa.

También fue enviado un avión desde la Estación Aérea San Fernando para sobrevolar la zona. Las tareas aéreas se llevan adelante bajo condiciones meteorológicas severas, debido a las lloviznas y las ráfagas de viento que alcanzan los 60 kilómetros por hora en la costa.

El clima adverso y la intensidad del viento dificultan el rastreo en el agua. No obstante, los agentes continúan aplicando los protocolos habituales para intentar reconstruir el posible desplazamiento de las embarcaciones desde la última posición conocida.

El Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata, por su parte, pidió colaboración a los buques pesqueros que navegan en la zona para ampliar la vigilancia y advertir rápidamente sobre cualquier posible avistamiento.

El operativo aéreo de Prefectura

Qué protocolo se activó tras el pedido de auxilio

En los casos de desaparición de personas en el agua o en zonas ribereñas, las tareas de búsqueda comienzan de manera inmediata después de recibirse la alerta o la denuncia. No existe un plazo previo de espera para activar el procedimiento.

La Prefectura interviene mediante la Dirección de Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos, y transmite el aviso a través de los sistemas federales de comunicación para coordinar los recursos disponibles.

El operativo incluye el envío de embarcaciones y unidades acuáticas hacia las coordenadas proporcionadas o la última posición conocida, donde se realizan tareas de prospección visual y rastreo.

Además, se difunden los datos de las personas buscadas y las características particulares de las embarcaciones utilizadas. En este caso, la identificación de los kayaks por sus modelos y colores resulta central para que otras unidades y navegantes puedan reconocerlos.

En la investigación interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 de Mar del Tuyú, perteneciente al Departamento Judicial de Dolores, mientras continúa el despliegue para localizar a los dos hombres desaparecidos frente a la costa de Santa Teresita.