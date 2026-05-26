Qué se sabe del argentino detenido en Brasil por sacar fotos y enviar mensajes racistas contra un niño de 7 años

Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, permanece detenido en Brasil luego de ser acusado de fotografiar y grabar a un niño de siete años durante un viaje en tren turístico y enviar mensajes con contenido racista sobre él a través de WhatsApp. El caso ocurrió el fin de semana en el estado de Minas Gerais.

La situación fue advertida por otros pasajeros que viajaban en el mismo vagón y terminó con la intervención de la Policía Militar. En las últimas horas, la Justicia brasileña decidió transformar la detención en flagrancia en una prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Los mensajes que enviaba el argentino sobre el niño sentado frente a él O´Globo

Cómo ocurrió el episodio en el tren

El hecho tuvo lugar a bordo del tren turístico María Fumaça, que une las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes, en Minas Gerais. Según relató la madre del menor al medio brasileño G1, el viaje había sido organizado tres meses antes para celebrar su cumpleaños y representaba la primera salida de la familia fuera del estado de Río de Janeiro.

La mujer viajaba junto a su hijo, familiares y allegados cuando un pasajero sentado detrás del acusado le advirtió que el hombre, ubicado frente a ellos, estaba tomando fotografías del niño.

Cuando decidió confrontarlo, el sospechoso negó haber captado las imágenes y se resistió inicialmente a mostrar su teléfono celular. Sin embargo, ante la insistencia de los presentes, terminó entregándolo.

Los mensajes encontrados en el celular

Al revisar el dispositivo, la madre encontró fotografías y videos de su hijo enviados a través de conversaciones de WhatsApp.

De acuerdo con los reportes difundidos por medios brasileños, en esos intercambios el hombre realizaba comentarios en español sobre el color de piel del menor y llegaba a sugerir que podría “llevarlo como esclavo”. En otros mensajes también hacía referencias a la posibilidad de “tomar una esclava” para el cuidado de las nietas de una interlocutora.

La mujer aseguró además que, al inspeccionar el teléfono, hallaron otras evidencias que ahora forman parte de la investigación.

El detenido insinuó querer llevar al niño "como esclavo" O´Globo

La intervención de pasajeros y la policía

Tras conocerse el contenido de los mensajes, pasajeros y personal de seguridad del tren retuvieron al hombre en uno de los compartimentos hasta llegar a la siguiente estación. Allí intervino la Policía Militar, que lo trasladó a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei para la realización de las actuaciones correspondientes.

La empresa VLI, encargada de la operación del servicio ferroviario, condenó lo ocurrido y expresó su disposición para colaborar con las autoridades judiciales.

Qué decidió la Justicia brasileña

Inicialmente, el argentino fue detenido en flagrancia. Sin embargo, el lunes por la tarde, la Justicia de Minas Gerais resolvió convertir esa medida en una detención preventiva.

Según informaron medios locales, el acusado permanece alojado en una unidad penitenciaria de São João del-Rei mientras avanza la causa. También trascendió que modificó el equipo de abogados que llevaba adelante su defensa, aunque no se informaron los motivos del cambio.

Las autoridades brasileñas investigan el caso bajo la legislación vinculada a delitos de racismo, que contempla penas severas.

El relato de la mamá del menor

La madre afirmó que su hijo comprendió lo sucedido y que quedó profundamente afectado por la experiencia. “Mi hijo está muy asustado. Se siente avergonzado por la situación, está callado; no se encuentra bien. Lo veo acorralado, presionado, con una mirada triste”, declaró.

Además, sostuvo que la familia continuará con la denuncia y planteó que, a su entender, la investigación debería profundizarse. “Vamos a llegar hasta el final, porque estas cosas no pueden suceder”, completó.