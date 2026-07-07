Desbarataron un búnker de venta de drogas en Villa Lugano y detuvieron a tres mujeres

Una maniobra de venta de drogas en la calle observada durante un patrullaje preventivo permitió desarticular un búnker de comercialización de estupefacientes en el Barrio 15, en Villa Lugano.

Como resultado del operativo fueron detenidas tres mujeres y se secuestró cocaína, pasta base, marihuana, tusi, dinero en efectivo y otros elementos que, según los investigadores, eran utilizados para el fraccionamiento y la venta de las sustancias.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación IV de la Policía de la Ciudad, que recorrían el barrio cuando advirtieron un intercambio compatible con una operación de narcomenudeo frente a una vivienda.

Según la reconstrucción de los investigadores, al notar la presencia policial el presunto comprador intentó retirarse del lugar, mientras que una de las mujeres que se encontraba en la puerta ingresó con rapidez al inmueble.

Los efectivos interceptaron al hombre a pocos metros para identificarlo y, al mismo tiempo, continuaron observando los movimientos que se desarrollaban dentro de la vivienda.

Parte de la droga secuestrada en el operativo que terminó con la desarticulación de un búnker en Lugano Prensa Ministerio se Seguridad

Según indicaron a LA NACION fuentes de la investigación, los policías advirtieron que desde una ventana las ocupantes intentaban ocultar una bolsa que contenía envoltorios con estupefacientes. Ante esta situación se contactó a a la Unidad de Flagrancia Sur, que autorizó el ingreso al lugar.

El procedimiento concluyó con la detención de tres mujeres. Una de ellas es de nacionalidad chilena y otra registraba tres antecedentes vinculados con causas por comercialización de drogas.

En el interior de la vivienda los policías secuestraron $504.400, US$100, 22 envoltorios de cocaína, 11 dosis de pasta base, 37 envoltorios de marihuana, una bolsa con tusi —la droga sintética conocida también como “cocaína rosa”, aunque no contiene cocaína en su composición—, además de cuatro teléfonos celulares y tres balanzas de precisión presuntamente utilizadas para el fraccionamiento de las sustancias.

Las tres detenidas en el operativo que terminó con la desarticulación de un búnker en Lugano Prensa Ministerio se Seguridad

Los investigadores también hallaron parte del dinero y de la droga en un pasillo lindero al inmueble. La hipótesis es que las sospechosas intentaron descartarlos instantes antes del ingreso de los efectivos para evitar que fueran secuestrados.

El hombre que, según la investigación, había concurrido a ese domicilio para adquirir estupefacientes fue notificado de una causa en su contra por infringir la ley de drogas (artículo 14 de la Ley 23.737). De acuerdo con fuentes policiales, registraba antecedentes por este mismo motivo y, además, por atentado y resistencia a la autoridad y robo agravado por el uso de armas.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Sur, encabezada por el fiscal Sebastián Landini, que dispuso la detención de las tres mujeres, el secuestro de todos los elementos incautados y la custodia policial del inmueble mientras continúe la investigación.