Qué tramo de la Costa Atlántica pasará a tener doble calzada en la Ruta 11

La remodelación de la Ruta 11 que se desarrolla entre Villa Gesell y Mar Chiquita busca optimizar la seguridad vial y agilizar el tránsito en una zona de alta demanda turística. Las obras, financiadas por el Gobierno bonaerense y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abarcan 72,4 kilómetros y se espera que concluyan entre mediados y fines de 2026.

¿Qué tramo de la Ruta 11 tendrá doble calzada?

El tramo de la Ruta 11 que se convertirá en autovía comprende 72,4 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Chiquita, que implicara la adición de un carril por sentido, para mejorar significativamente la fluidez del tránsito y reducir los riesgos de accidentes en una zona históricamente congestionada, especialmente durante la temporada alta.

La reforma de la Ruta 11 implica la adición de un carril por sentido Mauro V. Rizzi

El proyecto de la autovía se divide en dos secciones principales:

Villa Gesell - Canal 5: Este tramo de 39,4 kilómetros, que va desde la rotonda de acceso principal a Villa Gesell hasta Canal 5, presenta un avance del 47% en su ejecución.

Canal 5 - Mar Chiquita: Esta sección, de 33 kilómetros, se extiende desde Canal 5 hasta Mar Chiquita y cuenta con un progreso del 67%.

La obra de la Ruta 11

La obra comenzó durante el verano de 2024 y, actualmente, 12 kilómetros de la autovía están habilitados al tránsito, cuyos 2,6 kilómetros se inauguraron recientemente entre el acceso norte de Villa Gesell y la rotonda de ingreso a Las Gaviotas. Este avance permite que todo el frente de ruta del municipio de Villa Gesell cuente con doble calzada.

Se estima que la finalización total de los 72,4 kilómetros de autovía entre Villa Gesell y Mar Chiquita se concretará entre mediados y fines de 2026. Este plazo responde a la complejidad de la obra, que incluye la construcción de nuevos carriles, pasos de fauna, alcantarillas y puentes para mejorar el drenaje de la zona. También se proyectan tres espacios de recreo a la vera de la ruta y refugios para pasajeros de transporte público.

La obra de la Ruta 11 requiere una inversión superior a los 203.000 millones de pesos Mauro V. Rizzi

La construcción de la autovía requiere una inversión superior a los 203.000 millones de pesos. Estos fondos provienen del Gobierno bonaerense y de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, destacó la importancia de la obra para su distrito: “Es muy importante para nuestro distrito tener ya todo el acceso a nuestras localidades en doble mano porque nos brinda seguridad y accesibilidad que suma a nuestro potencial turístico”.

El impacto de la obra

La remodelación de la Ruta 11 simplificará el tránsito Mauro V. Rizzi

Damián, conductor de un camión de transporte de alimentos frescos que viaja tres veces por semana desde Mar del Plata hasta San Clemente del Tuyú, describe el estado previo de la ruta: “Es un tramo que siempre fue peligroso por ser una ruta angosta, muy castigada y ahora también de cuidado por las obras y el movimiento de máquinas trabajando”.

Además, señaló la necesidad de extender las mejoras a otros tramos de la Ruta 11: “Ahora falta que también hagan la autovía entre Pinamar y Mar de Ajó”, remarcó sobre otra extensión que quedaría pendiente de diseño de traza más seguro, en esta ruta inter balnearia que tiene una extensión total de 583 kilómetros.

¿Qué sucede con el tramo de la Ruta 11 al sur de Mar del Plata?

La traza de esta vía de comunicación retoma en el Faro y llega hasta Mar del Sur con otros 63,4 kilómetros que combinan buena parte del recorrido con vista al mar, algunos tramos bien conservados y otros que, a pesar de algunas intervenciones recientes, empiezan a acusar el desgaste.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Darío Palavecino.