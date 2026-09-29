¿Qué ven algunos pacientes antes de morir? El fenómeno con el cual las enfermeras reconocen al final de la vida

En los últimos días de vida, algunas personas pueden experimentar situaciones que llaman la atención de quienes las acompañan. Relatos sobre recuerdos, encuentros y escenas que parecen reales fueron registradas durante años en entornos de cuidados paliativos.

El médico estadounidense Chris Kerr, especialista en cuidados paliativos, habló sobre estos episodios en una entrevista publicada por el diario británico The Times. El profesional ha dedicado parte de su trabajo a estudiar lo que describen las personas durante esta etapa y las experiencias que pueden aparecer cuando su estado físico se deteriora.

Algunas personas describen experiencias inusuales durante sus últimos días de vida

Según Kerr, el personal de enfermería puede reconocer ciertos patrones a medida que se acerca el momento de la muerte. Entre ellos están los relatos de quienes aseguran percibir la presencia de personas que ya no están, especialmente familiares o seres queridos con los que tuvieron un vínculo importante.

Historias que se repiten

Entre los relatos recogidos por el especialista aparecen experiencias como:

Ver o conversar con familiares fallecidos.

Recordar momentos significativos de la vida.

Percibir la presencia de personas ausentes.

Tener experiencias que generan tranquilidad o sensación de compañía.

Estos episodios son conocidos en la literatura especializada como sueños y visiones al final de la vida. Para quienes los experimentan pueden sentirse tan vívidos como cualquier otro recuerdo o encuentro, aunque la explicación de por qué aparecen todavía genera preguntas entre los investigadores.

Uno de los casos relatados por Kerr es el de una mujer que, poco antes de morir, comenzó a abrazar y arrullar a un bebé que decía tener en sus brazos. La escena llamó especialmente la atención porque, según la historia reconstruida por el médico, la mujer había perdido un hijo durante el parto muchos años atrás.

La lucidez terminal es un fenómeno diferente a las visiones al final de la vida

A partir de estos casos, Kerr también ha señalado que algunos recuerdos pueden reaparecer durante los últimos momentos. “En la fase terminal, los recuerdos afloran y los pacientes se ven impactados por incidentes y encuentros a los que no habían tenido acceso en su vida cotidiana anterior”, explicó el especialista.

Estas situaciones no deben confundirse con las llamadas experiencias cercanas a la muerte, que suelen ser relatadas por personas que estuvieron en una condición crítica y luego fueron reanimadas. En cambio, los sueños y visiones descritos por Kerr ocurren durante los últimos días de vida.

Por otro lado, algunos pacientes también presentan episodios de lucidez terminal y recuperan temporalmente capacidades que habían perdido. Estos casos llevaron a los especialistas a seguir explorando qué ocurre en las últimas etapas.