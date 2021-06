Quejas y bronca por la cancelación de turnos para recibir la segunda dosis de Sputnik V

En medio de la polémica por la llegada del segundo componente de la vacuna Sputnik V al país, decenas de personas comenzaron a compartir capturas de pantalla de la aplicación de vacunación del gobierno de la provincia de Buenos Aires en las que aparece cancelado el turno asignado para recibir la segunda dosis del fármaco, producido por el Instituto Gamaleya de Moscú.

LA NACION contactó al gobierno bonaerense para saber a qué se debía la cancelación de los turnos. Aseguraron que se trata de “casos puntuales” en “algunos vacunatorios”, pero que no era algo sistemático.

Decenas de personas compartieron imágenes de la aplicación de vacunación que desarrolló la administración de Axel Kicillof donde se ve la suspensión de turnos para esta semana

“Estamos arriba de los 100.000 vacunados por día. Imagino que tiene ver más que nada con cada vacunatorio. Capaz pasa algo, o la logística. A nadie se le da turno si no están las vacunas. Sería un contrasentido. No se asignan los turnos hasta no contar con las vacunas”, remarcaron a este medio desde la gobernación bonaerense.

La fuente consultada agregó: “Entiendo que hay una idea de instalar, desde ciertos sectores de la oposición, que no hay segundas dosis, pero nosotros siempre supimos que van a llegar y se van a ir completando los esquemas”.

La Argentina tiene un contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa (FRID) para la compra de 30 millones de dosis de la vacuna Sputnik V: 15 millones del componente 1 y 15 millones del componente dos. Hasta el momento, al país arribaron 9.415.745 dosis de Sputnik V: 7.875.585 corresponden al componente uno y 1.540.160 del componente 2.

El Gobierno argentino adquirió al Fondo de Inversión Directa de Rusia 15 millones de esquemas de vacuna Sputnik V, 30 millones de dosis, que llegarán en función del contrato firmado, entre los meses de diciembre y marzo de 2021. — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) January 12, 2021

La dificultad para la llegada de las dosis en los primeros meses de la campaña, que comenzó el 29 de diciembre, derivó en sucesivos cambios en las directrices del Plan Estratégico para la vacunación contra Covid-19.

Por ejemplo, los primeros días de enero, la entonces secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, que asumió la titularidad de la cartera sanitaria tras la salida de Ginés González García por el escándalo del vacunatorio VIP, había escrito: “La vacuna Sputnik V es la única cuyo esquema de vacunación consta de dos componentes, en primer lugar, el componente Ad26, y, luego de un intervalo mínimo de 21 días, el segundo componente Ad5. Argentina planea administrarlas según esta indicación”.

Los dichos habían llegado luego de que la actual Ministra de Salud sugiriera que se podía postergar hasta 90 días la aplicación de la segunda dosis. Esa sugerencia finalmente se concretó el 26 de marzo, en un acuerdo con los ministros de salud de todas las provincias, y cuando comenzaron a aparecer problemas en la llegada de los segundos componentes de la vacuna de Gamaleya, que se comenzó a producir en el país este mes.

El consenso para la recomendación se produjo en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde las máximas autoridades sanitarias del país adoptaron las recomendaciones de los miembros de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) y del Comité de Expertos.

Esta brecha, con el paso de los meses, se fue haciendo cada vez mayor. Por ejemplo, en junio se cumplen los 90 días de la aplicación de la primera dosis de la Sputnik V para 2.4 millones de personas. Sin embargo, solo llegaron 400.000. Es decir, para cumplir el objetivo de respetar los tres meses entre cada dosis se deberían recibir y aplicar 2 millones de vacunas en los próximos 8 días.

Tras los cuestionamientos y demoras, en una conferencia de prensa brindada ayer, Vizzotti remarcó que “ninguna dosis de ninguna vacuna vence”, en referencia a que no hay fecha límite para completar el esquema de inoculación contra el coronavirus, y explicó que con la primera de ellas se genera “casi un 80% de inmunidad” promedio.

La Ministra continuó: “La primera dosis genera casi el 80% de inmunidad (en promedio de las diferentes marcas), y la segunda dosis la completa y le da más duración”. En este contexto, aseguró: “Estamos trabajando no solamente para que se sigan iniciando esquemas, sino para que lleguen segundas dosis y se completen”.

En el caso de la vacuna Sputnik V, los estudios publicados indican que la eficacia llega al 73% luego de 18 días recibida la primera dosis, y se eleva al 91,4% tras recibir la segunda.