Quién es Cecilia Ce, la sexóloga que denunció el maltrato que vivió con una expareja

Cecilia Canzonetta, conocida popularmente como Cecilia Ce, ganó preponderancia en las redes sociales tras denunciar malos tratos por parte de una expareja. Recientemente se separó del periodista de La Garganta Poderosa Nacho Levy. Aunque en ningún momento nombra directamente a Levy, un día después de que sus posteos explotaran, Cecilia reposteó una historia de la actriz Gloria Carrá, expareja del periodista, donde denunciaba también haber “atravesado situaciones de violencia”.

De acuerdo a lo que notificó en sus historias de Instagram, en un primer posteo la sexóloga se preguntó: “¿Por qué los psicópatas y narcisistas casi no duermen? La verdad oscura detrás de la madrugada...“.

La sexóloga denunció situaciones de hostigamiento y manipulación Instagram

En otra historia, Ce habló de su experiencia personal: “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”.

El posteo de Cecilia Ce Instagram

Apenas 24 horas después, la licenciada añadió un texto por el apoyo que recibió de parte de sus cercanos y seguidores. “Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando; gracias por estar conmigo, estoy sostenida en el entramado enorme que somos. Ante la pregunta que seguramente muchas personas se hacen de ‘si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?’, hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades, pero sé que es desde quien soy y desde lo que construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no pudieron", empezó.

El descargo que publicó Cecilia Ce, 24 horas después de denunciar públicamente el maltrato de Nacho Levy (Fuente: Instagram/@lic.ceciliace)

Y continuó: “Y sí, atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante, conectando con la vida, con uds. y con mi trabajo. Mi prioridad fue, y sigue siendo, cuidar mi bienestar y compartir herramientas que puedan ayudar a otras personas a reconocer este tipo de dinámicas y otras cuestiones en sus propios vínculos. Agradezco profundamente los miles de mensajes de cariño que recibí”.

Quién es Cecilia Ce

Cecilia tiene un apellido largo, pero decidió acortarlo por una cuestión comercial y para que su pronunciación sea más fácil. Así es como se presenta en su cuenta de Instagram, red social donde tiene más de un millón de seguidores y lugar en el que a menudo comparte contenido que se vincula con la educación sexual.

Nació en Buenos Aires el 22 de abril de 1985. Estudió en la Universidad de Belgrano y se recibió de psicóloga clínica en 2010. Luego de su estudio de grado, se especializó en terapia sistémica y sexología en la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH).

Cecilia Ce con su priemer libro: Sexo ATR Victoria Gesualdi - LA NACION

En 2016 abrió su cuenta de Instagram y allí empezó a subir contenido más descontracturado sobre cuestiones que consideraba que no se trataban como se debía en la sociedad. Ya sea por ser un “tabú” o porque directamente se obviaba la información.

Acerca de ese hueco que ocupó como sexóloga virtual, dijo en diálogo con LA NACION en 2020: “Es otro mundo. Pero creo que es necesario, es hora de que ocupemos todos los espacios posibles para brindar la información adecuada, ya que es un derecho de las personas”.

Los libros que publicó Cecilia Ce (Fuente: Instagram/@lic.ceciliace)

A causa de su fama y alcance en un público joven, se convirtió en columnista del programa radial Último cartucho en Vórterix. Al mismo tiempo, la convocaron para dar una charla TEDx: La educación del sexo.

Cecilia Ce en su gira por el país con la obra Encendé tu motor

En 2019 publicó su primer libro: Sexo ATR. En 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) la invitó a dar una charla en el Foro Mundial sobre Educación Sexual en Medios Digitales. Ese mismo año también publicó su segundo libro: Carnaval toda la vida. Además, hasta hace un mes tuvo una columna en el streaming Olga.

Cecilia Ce en el paseo La Plaza, donde estrenó su última obra: Encendé tu motor Alejandro Guyot

Su despliegue en los escenarios inició con Beer & Sex Night en 2018, primero en café concert y después, desde 2021, en salas teatrales de calle Corrientes. En enero del 2026 estrenó su nueva obra: Encendé tu motor, pensada para desarmar las capas de la sexualidad con información y humor, datos estadísticos y “tips” de especialista. Con este mismo ciclo emprendió una gira por todo el país que durará hasta octubre.

Su relación con Nacho Levy

Cecilia Ce y Nacho Levy empezaron su relación en 2025. A pesar de que eligieron mantener un perfil bajo en las redes sociales, solían subir contenido donde a ambos se los veía muy contentos.

Cecilia Ce junto a Nacho Levy (Fuente: Instagram/@lic.ceciliace)

En mayo de este año, antes de confirmar la separación, el periodista subió un posteo donde se vio a la sexóloga y a su hija, algo que no denotó rispidez. Sin embargo, semanas después todo cambió y ahora ninguno guarda fotos de su relación.

La historia de Gloria Carrá, compartida por Cecilia Cé Instagram

En medio de la polémica y como forma de apoyo, Gloria Carrá, expareja de Levy, se sumó con un posteo por Instagram. Este mismo también fue replicado por la sexóloga, quien, sin nombrar a su ex, mencionó: “Me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas”.