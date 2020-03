Coronavirus: quién es el hombre que intentó romper la cuarentena a los golpes

Miguel Angel Paz, el hombre que no quiso respetar la cuarentena, es preparador físico y tiene 40 años Crédito: Instagram

Las cámaras internas del edificio de Rosales al 2700 de la localidad de Olivos registraron a un hombre que golpeaba con extrema violencia a un guardia de seguridad, luego de que este último le había impedido salir a la calle puesto que el agresor había llegado recientemente del exterior y debía realizar cuarentena para evitar posibles contagios por coronavirus .

Ahora se sabe que el violento se llama Miguel Angel Paz , tiene 40 años y trabaja como personal trainer y preparador físico. En dicho rol, trabajó en el plantel juvenil y superior de rugby del Club Universitario de Buenos Aires (CUBA).

Además de su accionar violento, este preparador físico, a quien se conoce por su apodo Tati, tiene a su nombre un vehículo que acumula deudas de tránsito por un total de 55.000 pesos.

Según información difundida por el municipio de Vicente López , partido al que pertenece la localidad de Olivos , Paz habría llegado de los Estados Unidos 48 horas antes del incidente con el guardia de seguridad.

Es por ello que el vigilador del edificio, identificado como Gustavo Granucci , no lo quería dejar salir del edificio, para que cumpliera con lo establecido por el DNU que establece los 14 días de cuarentena para los que viajan a ciertos países del exterior.

Paz se dedica a trabajos de preparador físico, lo que incluye tareas de personal trainer, actividades en gimnasios y roles como instructor de pilates y yoga. También trabaja entrenando runners. Entre 2010 y 2016 fue preparador físico de los planteles de rugby juveniles y de primera de CUBA.

Las publicaciones del preparador físico en sus redes sociales se llenaron de comentarios condenatorios Crédito: Instagram

"Entreno a runners, rugbiers, golfistas, polistas, tenistas, futbolistas y jugadoras de hockey ayudándolos a reconocer sus debilidades y entrenarlas", dice el perfil de Paz en la plataforma de búsqueda y ofertas de empleo Linkedin, donde también remarca: "Enseño a correr a aficionados y atletas de una forma segura y eficiente".

Multas de tránsito por $55.000

La conducta violenta y cobarde de Paz al golpear al guardia de seguridad de su propio edificio que quedó registrada en las cámaras de seguridad le valió una denuncia por lesiones y amenazas. Pero, al parecer, este hombre habría infringido las normativas vigentes en otras ocasiones, en especial al volante de su vehículo.

Según pudo saber LA NACION, el preparador físico que no quiso respetar la cuarentena obligatoria tiene a su nombre una Fiorino que acumula unos 45 mil pesos de multas en la provincia de Buenos Aires y unos 10 mil pesos por la misma razón en la ciudad de Buenos Aires.

Paz se encuentra detenido en este momento por el episodio de violencia contra el vigilador y por incumplir la cuarentena, bajo el régimen de arresto domiciliario. Su accionar se hizo tristemente famoso esta mañana cuando se viralizó el video del hecho, en el que se ve la mala manera en que le habla al guardia antes de golpearlo.

Tati Paz se dedica a preparar físicamente a diferentes deportistas, en especial, a los que se dedican a correr Crédito: Linkedin

"¿Vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa", le dijo el agresor al custodio. El vigilador le respondió: "Salí de la guardia. Vos no estás cumpliendo el protocolo de sanidad". De inmediato, el vigilador lo empujó fuera de la oficina, pero el inquilino se resistió y le empezó a pegar golpes de puño con la mano derecha. "Te voy a matar la conch... de tu madre...", lo amenazó luego de haberle propinado una terrible paliza.

La causa por la violacion de los artículos 205 (que protege la salud de la comunidad) y 239 (desobediencia a la autoridad) del Código Penal quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli. En tanto, la aprehensión domiciliaria fue ordenada por el fiscal de Vicente López Martín Gómez.

En las redes sociales, los usuarios son impiadosos con este preparador físico, y sus publicaciones de Instagram se llenaron de comentarios condenatorios hacia su violento accionar.