Quién es la enóloga argentina que ganó un prestigioso premio internacional a la trayectoria

MENDOZA.— Un escalón de peso en la escalera del reconocimiento internacional, tras largos años de esfuerzo, soledad y obstáculos. Una bocanada de aire refrescante y un fuerte empujón de aliento frente a la adversidad por ser mujer en una industria que solo tenía espacio para los hombres. Así podría resumirse el pasado y el presente de una de las mendocinas que se ganó su lugar en el mundo del vino, hoy ya con cuatro décadas de trayectoria. Se trata de Susana Balbo, de 66 años, la reconocida empresaria bodeguera, primera enóloga de la Argentina y “reina del torrontés”, exlegisladora nacional de Cambiemos, quien acaba de recibir uno de los premios más importantes para los hacedores de la vitivinicultura en todo el planeta: el International Wine Challenge (IWC) Lifetime Achievement Award.

De acuerdo con la organización, el galardón está destinado a quienes, a lo largo de su carrera, “han demostrado una dedicación y un compromiso extraordinarios” y “han marcado una verdadera diferencia en la industria vitivinícola mundial”.

La entrega de la distinción se realizó el jueves, en Londres. Allí recibió la máxima estatuilla de la mano de Tim Atkin, renombrado crítico de vinos británico y máster of Wine.

“Este reconocimiento, que recibo con mucha alegría, significa para mí un enorme gracias a la vida y a todos quienes me acompañaron en estos 40 años de trabajo: gracias a las caídas porque me permitieron levantarme, gracias a las tristezas, porque me permitieron valorar la felicidad, gracias a los fracasos, porque me permitieron apreciar los logros, gracias a mis padres, porque me enseñaron a seguir adelante, aún en los momentos más duros, gracias a mis hijos, porque toleraron las ausencias, gracias a todos y cada uno de aquellos que lo hicieron posible. No siento que es solo por mí, es por todo un grupo de gente que trabaja conmigo sintiendo en sus corazones que si logramos ser buenos en lo que hacemos, podemos enseñar a otros con el ejemplo y así lograr un enorme ciclo virtuoso”, dijo Balbo a LA NACION.

Susana es una de las caras femeninas del vino más reconocidas del mundo, recibida en los años 80 con Diploma de Honor y Medalla de Oro. Y quien, por otra parte, en 2018 decidió renunciar a su banca de diputada nacional para dedicarse 100% a su labor como presidenta del Woman 20, el grupo de afinidad del G20 dedicado al empoderamiento de la mujer.

Justamente, sus inicios como enóloga, en una industria mendocina dominada por hombres, los hizo en Cafayate, Salta, ante las dificultades para insertarse en el mercado, llegando a ser una de las referentes del vino torrontés. Incluso, hoy se la reconoce en todo el mundo como “la reina del torrontés”. Es que allí, en el norte argentino, asumió la responsabilidad de administrar la bodega Sucesión Michel Torino, una tarea sumamente desafiante para una joven enóloga en épocas en las que la industria del vino se desarrollaba de manera muy primaria en aquella zona del país. Balbo se constituyó en una pieza clave de la transformación del concepto y de la calidad de los vinos de mesa del lugar, particularmente de esa cepa, la cual hoy es considerada la variedad blanca emblemática de Argentina.

El sueño de la bodega propia

A finales de los 90, tras décadas brindando asesoramiento a empresas nacionales e internacionales del sector vitivinícola, la empresaria decidió concretar el sueño de tener una bodega propia y creó Susana Balbo Wines, originalmente denominada Dominio del Plata, ubicada en Agrelo, en el corazón de Luján de Cuyo, junto con José, su hijo enólogo, haciendo foco en los mercados internacionales, donde hoy se envía la gran mayoría de su producción, entre ellos la cepa emblemática Malbec.

Balbo fue tres veces presidenta de Wine of Argentina, la entidad que promociona la bebida nacional en el mundo. Así, Susana ha sido pionera de la exportación de vinos argentinos y embajadora de nuestra vitivinicultura en el mundo.

Sus inicios como enóloga los hizo en Cafayate Gentileza

En diálogo con LA NACION, la empresaria vuelve a los recuerdos, a esos momentos difíciles, para demostrar que se puede, y no duda en agradecer por todo el camino recorrido.“ Como la primera Licenciada en Enología de la Argentina, enfrenté muchos desafíos. A pesar de haberme graduado con honores en la universidad, debí demostrar en cada momento que sabía lo que hacía, así y todo conseguir trabajo en Mendoza fue imposible, solo tuve la oportunidad de tener mi primer trabajo en Cafayate, lo cual hoy pienso que fue una bendición, porque el estar en un lugar aislado, con pocos recursos a mano para solucionar los problemas cotidianos, me obligó a descubrir que poseía habilidades que desconocía, esto me lleva a reflexionar que los desafíos son una curva de aprendizaje indispensable en la vida. No voy a decir que nunca tuve miedo, o dudas o ganas de rendirme, no sería verdad, pero la necesidad de superar las dificultades nos fortalece y nos hace más sensibles y empáticos ante las dificultades de los otros”, cuenta.

Este año se sumó al enoturismo de alta gama, junto con su hija Ana Lovaglio. Juntas abrieron el exclusivo “Susana Balbo Winemakers´s House & Spa”, un alojamiento boutique de lujo con solo siete spa suites, ubicado en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. Lo más novedoso de la propuesta: es la única “casa de enólogo” en América Latina que ofrece servicios de wellness “a la carta” totalmente integrados en cada habitación, donde el huésped simplemente elige entre los rituales de bienestar. Y sorprenden con algo más: ofrecen safaris aéreos por destinos soñados.

La propia Susana asistió a la ceremonia de premiación en la capital inglesa, que duró más de dos horas y contó con la participación de varias de las personalidades más importantes del mundo del vino. En su discurso de aceptación, se refirió a los desafíos que tuvo que superar a lo largo de toda su carrera e invitó a todas las mujeres presentes a luchar por la superación personal: “Las únicas barreras que tenemos se encuentran en nuestras mentes. Una vez entendemos eso, el cielo es el límite”.

Premios

Este reconocimiento del IWC se suma a una amplia lista de premios y condecoraciones que la primera mujer enóloga del país recibió a lo largo de su carrera: