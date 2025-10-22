Quién es Paola Mariana Lens, la joven argentina que estaba desaparecida en Palma de Mallorca

Paola Mariana Lens es una joven argentina de 26 años que fue ubicada en Palma de Mallorca, España, tras haber sido reportada como desaparecida por su familia. Su hallazgo, confirmado por la policía española este miércoles, lo que puso fin a una semana de preocupación. La joven se presentó voluntariamente ante una comisaría de la ciudad e informó a las autoridades que se encontraba bien.

Este desenlace trajo alivio a sus allegados, aunque la madre de Paola, Gabriela Protti, aún no había podido hablar directamente con ella y se preparaba para viajar a España con la urgencia de reencontrarse y comprender lo sucedido: “Espero que podamos encontrarnos y charlar. Tendremos que hablar, después ella sabrá y veremos. Necesito verla y estar ahí”, dijo su madre antes de retirarse hacia la terminal aérea.

Paola Mariana Lens, la joven de 26 años que habría desaparecido en España. Instagram

Quién es Paola Mariana Lens, la joven argentina que estaba desaparecida en Mallorca

La joven argentina de 26 años, Paola Mariana Lens, había generado preocupación tras perder contacto en Palma de Mallorca. Sin responder llamadas o mensajes y habiendo desconectado su WhatsApp y eliminado las redes sociales desde el pasado martes 14 de octubre, después de casi 10 días de preocupación, fue ubicada sana y salva por la policía española. La noticia fue confirmada por su madre, Gabriela Protti, quien se comunicó con una comisaría de la ciudad española este miércoles.

La joven había viajado a España el 6 de octubre para trabajar como niñera de una familia alemana, contratada a través de una aplicación de empleos. Su último contacto telefónico con la familia fue el martes 14 de octubre. A partir de ese momento, dejó de responder mensajes y llamadas, desinstaló WhatsApp y bloqueó contactos en Instagram, lo que encendió las alarmas. Sus allegados la notaban “esquiva”, “angustiada o apremiada” en las pocas comunicaciones que mantuvo, lo que llevó a sospechar de un posible caso de trata de personas.

Paola Mariana Lens

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de España logró establecer contacto con Lens, quien se presentó voluntariamente junto a una amiga en la Jefatura superior de Policía de Palma de Mallorca. La fuerza de seguridad informó que no se trató de una “desaparición forzosa”, sino que la joven se había ausentado por voluntad propia, “haciendo su vida normal y en plena libertad de movimientos como cualquier persona mayor de edad”.

Pocas horas antes de su ubicación, la joven había publicado un mensaje en su cuenta de Instagram: “Me hicieron llegar audios y videos que no son ciertos y quiero decir que nada está más alejado de la realidad. Yo estoy bien. Nunca pasó nada más que haber estado un tiempo incomunicada. Hubo gente que estuvo divulgando y tergiversando información. Estoy en Palma, trabajando con chicos y muy bien. Por favor, dejen de divulgar informaciones falsas”. Sin embargo, su familia puso en duda la autoría de este mensaje, sospechando que alguien podría haber utilizado su cuenta para desactivar la búsqueda.

Gabriela Protti, su madre, expresó su alivio y su necesidad de verla: “No hablé con ella. Ahora me voy directo al aeropuerto de Ezeiza; a las 12 sale el vuelo”. Antes de partir, agregó que esperaba poder hablar con ella.

Paola Mariana Lens, la joven de 26 años que había desaparecido en España. Instagram

Paola Mariana Lens no era ajena a las experiencias en el extranjero. Había trabajado previamente en el Reino Unido en un intercambio similar, y también en establecimientos turísticos de Bariloche y Tierra del Fuego. Su objetivo en Europa era ahorrar dinero para viajar a Andorra, donde planeaba capacitarse como instructora de deportes de nieve, ya que practica snowboard. La oferta laboral en Mallorca incluía alojamiento, comida, pase a un gimnasio, un curso de alemán y 300 euros de salario por ocho horas diarias de trabajo.

