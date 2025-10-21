Daniel Naroditsky, el gran maestro de ajedrez estadounidense, murió a los 29 años. La noticia de su fallecimiento se dio a conocer este lunes 20 de octubre, pero aún no se brindaron detalles sobre las causas de su deceso.

Naroditsky se destacó no solo por su habilidad como ajedrecista, sino también como un influyente educador y promotor del ajedrez. Se ganó una gran audiencia compartiendo partidas y análisis en vivo en plataformas como YouTube y Twitch. A esto se suma su trabajo como autor de varios libros y como comentarista en torneos internacionales.

Daniel Naroditsky murió a los 29 años, todavía no se sabe la causa

Qué se sabe de la muerte de Daniel Naroditsky, el maestro de ajedrez de 29 años

La muerte del joven de 29 años fue anunciada por su familia y por el Centro de Ajedrez de Charlotte (Carolina del Norte, Estados Unidos) a través de las redes sociales. En el comunicado, calificaron al fallecimiento de “inesperado” y no difundieron información sobre su causa.

“Recordemos a Daniel por su pasión y amor por el juego del ajedrez, y por la alegría e inspiración que nos brindó a todos cada día”, expresó su familia.

The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL — Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025

Quién era Daniel Naroditsky

Daniel Naroditsky fue un gran maestro de ajedrez estadounidense, considerado uno de los talentos más carismáticos y sobresalientes del ajedrez contemporáneo.

Nació en 1995 en el condado de San Mateo, California, y era hijo de inmigrantes judíos originarios de Ucrania y Azerbaiyán. Desde su niñez fue considerado un prodigio del ajedrez. Ganó el Campeonato Mundial Sub 12 a la edad de 12 años. A los 18 años obtuvo el título de gran maestro (GM), el máximo reconocimiento después del de campeón mundial. En paralelo a su ascenso en el ranking internacional, escribió varios libros sobre estrategias de ajedrez. Durante su carrera, se mantuvo consistentemente entre los 200 mejores jugadores del mundo en ajedrez clásico y fue una figura destacada en el ajedrez blitz (de ritmo rápido), disciplina en la que alcanzó a posicionarse entre los 25 mejores del planeta. En agosto se había consagrado campeón nacional de blitz de Estados Unidos.

Hikaru Nakamura se lamentó por la muerte del ajedrecista Lennart Ootes - Norway Chess

A pesar de su dedicación al ajedrez profesional, Naroditsky también completó su formación académica. Se graduó en Historia por la Universidad de Stanford en 2019, después de tomarse un año libre para competir. En sus últimos años, se había establecido en Charlotte, donde se enfocó en la labor formativa, dedicándose a entrenar a jóvenes promesas del ajedrez estadounidense.

Conocido por su nombre de usuario “Danya”, Naroditsky se convirtió en una de las voces más influyentes en el mundo del ajedrez online. Transmitía en vivo sus propias partidas y analizaba las de otros grandes maestros a través de plataformas como YouTube y Twitch, donde miles de fanáticos seguían sus comentarios en tiempo real.

Figuras destacadas del ajedrez lamentaron su muerte, incluyendo al gran maestro Hikaru Nakamura, quien expresó que “El mundo del ajedrez está muy agradecido”. El holandés Benjamin Bok, que lo conocía desde su consagración juvenil en 2007, recordó que fue un privilegio haber jugado, entrenado y comentado con él, y especialmente haberlo llamado su amigo.

En su último video de YouTube, publicado el viernes, Naroditsky saludaba a sus seguidores tras una pausa creativa y prometía regresar “mejor que nunca” mientras analizaba partidas en vivo.