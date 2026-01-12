Quiénes deben recibirla: empieza hoy la vacunación contra el principal virus que suele complicar la atención en el invierno

El Ministerio de Salud de la Nación iniciará a partir de hoy en todo el país la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que cursan las semanas 32 y 36 de gestación. La medida apunta a proteger a los recién nacidos frente a uno de los virus respiratorios más frecuentes y potencialmente graves durante los primeros meses de vida.

La estrategia se pone en marcha de manera simultánea en todas las jurisdicciones y forma parte de una política sanitaria planificada con base en datos epidemiológicos, según indicaron desde la cartera sanitaria. El VSR suele intensificar su circulación a partir de marzo y abril, con picos durante el invierno, por lo que el inicio temprano de la vacunación busca ampliar la ventana de protección y garantizar que la mayor cantidad posible de bebés lleguen a la temporada de mayor riesgo con anticuerpos protectores adquiridos antes de nacer.

La campaña contra el VSR se implementa en todas las jurisdicciones como parte de una política sanitaria basada en evidencia epidemiológica Seth Wenig - AP

La campaña se implementa de forma articulada entre el Estado nacional y las provincias. El Ministerio de Salud fue el responsable de adquirir las dosis necesarias y distribuirlas en todo el territorio, además de establecer los lineamientos generales de la estrategia. Las jurisdicciones, por su parte, tienen a su cargo la implementación operativa y deben garantizar la disponibilidad de las vacunas en los centros de salud y vacunatorios de cada distrito.

Uno de los puntos clave de la estrategia es su accesibilidad. La vacunación no requiere orden médica. Las embarazadas solo deben presentar una constancia que acredite la semana de gestación al momento de concurrir al vacunatorio. Esta simplificación busca eliminar barreras de acceso y favorecer una cobertura amplia en el grupo objetivo.

La vacuna contra el VSR fue autorizada por la Anmat luego de demostrar su calidad, eficacia y seguridad para su uso durante el embarazo. Su aplicación en esta etapa permite la transferencia de anticuerpos de la madre al bebé a través de la placenta, un mecanismo ampliamente utilizado en salud pública para proteger a los recién nacidos en los primeros meses de vida, cuando su sistema inmunológico aún es inmaduro.

El VSR es la principal causa de bronquiolitis y de internaciones respiratorias en menores de un año Freepik

Inmunización materna

Para la infectóloga Elena Obieta, la vacunación contra el VSR durante el embarazo marca un punto de inflexión en la prevención de las infecciones respiratorias graves en la primera infancia. “Es una de las vacunas más esperadas, porque al vacunar a una embarazada a partir de la semana 32 nos aseguramos de que ese bebé nazca con anticuerpos contra el virus, que es la principal causa de bronquiolitis e insuficiencia respiratoria en los lactantes”, explicó en diciembre, cuando se anunció oficialmente la campaña.

Obieta subrayó además que esta estrategia se apoya en un principio bien conocido: la inmunización materna. “Es el mismo mecanismo que usamos con otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la de la coqueluche. Es la mejor manera que tenemos de proteger a los bebés en un período en el que son especialmente vulnerables”, señaló.

Durante 2025, la Argentina implementó por primera vez la vacunación contra el VSR en embarazadas, alcanzando al 65% de la población objetivo. De acuerdo con datos oficiales, se aplicaron más de 178.000 dosis y se registró una reducción del 62% en las hospitalizaciones y del 70% en los ingresos a terapia intensiva en bebés menores de seis meses.

La vacunación materna redujo de manera significativa las hospitalizaciones y los ingresos a terapia intensiva durante la temporada invernal LM Otero - AP

Antes de la incorporación de esta vacuna, las temporadas de bronquiolitis solían traducirse en guardias pediátricas saturadas, alta ocupación de camas y una fuerte presión sobre los recursos humanos y materiales. “En esa época teníamos guardias atestadas de niños con dificultad respiratoria, muchos de ellos nebulizándose o requiriendo terapia intensiva, y eso cayó drásticamente”, recordó Obieta.

Desde el Ministerio de Salud destacan que reducir la carga de enfermedad asociada al VSR no solo mejora la calidad de vida de los bebés y sus familias, sino que también permite optimizar los recursos del sistema de salud, disminuir los costos asociados a internaciones y fortalecer la capacidad de respuesta durante los meses de mayor demanda.

Con la vacunación que comienza hoy, la Argentina refuerza una política de prevención que combina evidencia científica, planificación sanitaria y articulación federal. La expectativa es que, una vez más, miles de recién nacidos lleguen al invierno con una protección clave frente a uno de los virus respiratorios más frecuentes y de mayor impacto en la infancia temprana.