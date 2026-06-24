Quiénes eran las cuatro hermanas que murieron tras caer al agua con una camioneta en La Pampa

La muerte de las cuatro hermanas que iban a bordo de la camioneta que cayó al agua en una ruta de La Pampa conmocionó a la localidad de Colonia 25 de Mayo, de donde eran oriundas. El incidente vial ocurrió el lunes por la noche a pocos kilómetros del acceso a la ciudad de Santa Rosa y sólo una de las cinco pasajeras —también hermana de las víctimas— sobrevivió.

Las mujeres viajaban desde su ciudad natal hacia la capital pampeana para visitar a otra de sus hermanas, que se encontraba internada en el Hospital Favaloro tras una intervención quirúrgica. Por razones que se desconocen, pero que se presume tienen que ver con la mala iluminación en la zona, la Ford EcoSport en la que iban pasó de largo el cruce de las rutas, siguió el recorrido sin doblar, atravesó la vía asfaltada y cayó al el agua.

Murieron la acompañante y las tres que iban sentadas detrás, identificadas como Cristina, Esmeralda Raquel, Olga y Estela Sosa. La conductora, que logró salir a la superficie por sus propios medios, se llama Dominga Fortunata.

El operativo para rescatar el vehículo horas después del incidente Gentileza: LMNeuquen

El medio local Radio Génesis 25 dio más detalles sobre quiénes eran las fallecidas. Cristina Sosa, de 66 años, era jubilada del hospital de 25 de Mayo, en donde trabajó durante años en diferentes áreas. Raquel Sosa, de 54 años, también se desempeñaba en el mismo centro de salud local.

Olga Sosa tenía 59 años y era portera de la Escuela N° 248 Crezca Grande. “Una trabajadora muy conocida y apreciada por la comunidad educativa”, la definieron. La menor, Estela Sosa, de 53 años, era ama de casa.

Según consignaron, la familia completa estaba integrada por ocho hermanos, entre los que se encontraba la mujer que permanece internada en Santa Rosa. Sin embargo, otra tragedia aconteció en el círculo familiar en las últimas horas. El suboficial mayor retirado Julio Manuel Vissani, exesposo de Olga Sosa, falleció este martes a los 66 años tras sufrir una enfermedad terminal.

En el marco de lo apreciadas que eran las víctimas en la comunidad, el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, expresó su “profundo pesar” por lo ocurrido y declaró duelo municipal este martes y miércoles. A su vez, dispuso el izamiento a media asta de la bandera nacional y provincial en todos los edificios públicos e instituciones municipales y suspendió toda “actividad oficial, cultural o recreativa”.

El accidente

El lugar en donde cayó la camioneta en la que iban las hermanas Gentileza El Diario de La Pampa

El incidente en el que murieron las cuatro hermanas ocurrió en una zona conocida como Bajo Giuliani, en donde ya ocurrieron graves accidentes por la poca señalización.

Según indicaron medios locales, la hermana que sobrevivió fue quien alertó a los rescatistas de que sus acompañantes habían quedado atrapadas dentro del auto hundido. Tras esto, fue asistida y trasladada de urgencia por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) en “completo estado de shock” por lo sucedido.

Bomberos, efectivos de la Policía de La Pampa y buzos tácticos desplegaron un operativo de búsqueda. Durante las horas siguientes, pese al intenso frío y la oscuridad del lugar, el personal a cargo logró recuperar los cuerpos.

En tanto, la Justicia avanza en las pericias para determinar las responsabilidades por la falta de señalización e iluminación en la encrucijada, que los locales denunciaron como “histórica”. Este sector cuenta con un largo historial de accidentes, caracterizado por la falta de iluminación y visibilidad. De acuerdo con lo que suelen advertir los conductores frecuentes de la zona, durante la noche el cruce se convierte en un tramo riesgoso.