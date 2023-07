¿Quiénes protagonizan los piquetes? Tensión y denuncias cruzadas en Jujuy tras un mes y medio de cortes

escuchar

PURMAMARCA (Enviada especial).– Tensión, denuncias cruzadas y teorías conspirativas. Así podría resumirse la situación en la que hoy, tras 44 días de cortes de ruta, se encuentra Jujuy. En este último mes y medio, lejos de mejorar, la mala relación entre el gobierno y los grupos que aplican esta medida de fuerza no hace más que recrudecer. Paralelamente, las versiones completamente opuestas que sostienen ambos lados del conflicto sobre lo que sucede en la provincia no solo confunde al resto del país, sino también a los propios jujeños, que parecen estar envueltos en una especie de cóctel discursivo.

Por un lado, funcionarios de la gobernación afirman que quienes hoy protagonizan los cortes no pertenecen a las comunidades indígenas. También denuncian la existencia de infiltrados y de planes políticos ocultos detrás de estas manifestaciones, y hasta financiamiento por parte de La Cámpora y la izquierda.

Pero del otro, quienes este domingo abren y cortan los accesos a Purmamarca y Tilcara cada tres horas acusan al gobernador de ocultar las “verdaderas intenciones” detrás de la nueva Carta Magna. Aseguran que la idea del gobernador Gerardo Morales es aumentar la extracción de litio a expensas de las comunidades originarias. A la vez, lo acusan de enviar amenazas y de financiar a diferentes grupos para que salieran a las calles a enfrentarlos.

Si bien los protagonistas de los piquetes se identifican con comunicades indígenas, la gobernación cree que hay motivaciones políticas LA NACION/Javier Corbalan

Lo que sí es cierto es que la mayoría de los manifestantes que hoy almuerzan detrás de las barricadas que cortan el acceso a la Quebrada de Humahuaca no pertenecen a comunidades originarias. Pero tampoco lo ocultan: “Somos gente del pueblo que estamos acá apoyando. Muchos somos familiares o amigos de miembros de las comunidades. Estamos cubriendo su puesto porque la mayoría de ellos viajó a Buenos Aires para pedirle a la Corte Suprema que dé de baja la reforma”, dice Laura Puka, docente y vecina del pueblo de Tilcara, bajo el sol radiante del mediodía.

Sobre la banquina, duerme en una carpa uno de sus compañeros, un manifestante que pasó la noche haciendo guardia en el corte. Son solo siete quienes hoy detienen el tráfico con ramas, gomas de auto y pancartas. Una de ellos viene desde San Salvador, donde vende artesanías. Otro es nacido en Tilcara, pero trabaja la mayor parte del año como piletero en Palermo, Salta. Todos dicen luchar los mismos reclamos que sus compañeros de los pueblos indígenas: “Básicamente, la reforma afecta el derecho a la protesta, porque nos criminaliza. Afecta a la tierra y al agua, al priorizar el uso productivo de los recursos, y afecta la propiedad de la tierra. Muchas comunidades no tienen el título de propiedad comunitaria de sus tierras. Por eso tienen miedo”, sigue Puka.

“Quieren bajar a Morales y, por ende, a Larreta”

La posición del gobierno frente a los manifestantes es contundente: “Hay mucha gente de afuera que está incentivando el corte. Lo asociamos a una cuestión netamente política”, dijo ayer el decretario de Turismo, Diego Valdecanto, a LA NACIÓN. Y sumó: “Esto está claramente bancado económicamente por, entendemos nosotros, el Gobierno, por funcionarios de La Cámpora y por la izquierda”. Su teoría, explicó, está relacionada al hecho de que es común encontrar a políticos o dirigentes sindicales vinculados con la izquierda o el kirchnerismo acompañando a los manifestantes en los cortes. Esta periodista fue testigo de un encuentro de comuneros en el que daba un discurso un dirigente de Fetia, sindicato con fuertes vínculos con el gobierno nacional.

Debido a estas visitas, siguió Valdecanto, la gobernación entiende que “son ellos los que están bancando esto para tratar de bajar a Morales y, por ende, a Larreta en las encuestas”, siguió Valdecanto.

Larga filas de autos frenados por los piquetes buscaban hoy avanzar por la Quebrada de Humahuaca LA NACION/Javier Corbalan

Sin embargo, según los miembros de comunidades consultadas por LA NACIÓN, esto no es verdad. A pesar de que aceptan que reciben con frecuencia visitas de políticos y militantes, aseguran que son los pueblos indígenas los que toman las decisiones, siempre en asamblea: “No estamos ni con los kirchneristas, ni con la izquierda. Algunos vienen a apoyar, eso es otra cosa. No significa que acá el Malón se identifique con ellos”.

Lo mismo dice sobre el hecho de que algunos miembros del Malón sean militantes políticos e incluso uno, el cacique del pueblo Ocloya Néstor Jerez, haya sido candidato a constitucional constituyente del partido peronista Jujuy Tiene Futuro: “Cada persona es libre de afiliarse a un partido político, a una religión. Pero acá, en el corte, como malón, ninguno está representando a un partido”.

A pesar de que los manifestantes lo niegan, algunos vecinos consultados en Purmamarca y alrededores afirmaron a LA NACIÓN que durante los primeros días de corte, en los que la policía intervino reprimiendo y los manifestantes respondieron con piedrazos, sí hubo personas externas que manejaban las protestas. “Hasta el 20 de junio, fue una cuestión política. Hubo gente con pilcha de marcas extranjeras que no me querían dejar pasar ni caminando. Pero después se fueron y continuaron cortando las comunidades con sus propios reclamos, que la mayoría consideramos justos”, afirma un empleado turístico del pueblo, que pasa por los cortes dos veces al día.

Las comunidades originarias denuncian que Morales esconde las verdaderas intenciones de la reforma constitucional LA NACION/Javier Corbalan

Los reclamos de las comunidades originarias y de los vecinos de los pueblos de la Quebrada están vinculados principalmente con el acceso al agua y a la propiedad de la tierra. Su cartelería lo hace saber. A pesar de que la gobernación lo niega e incluso ha hecho una propaganda radial intentando paliar esta teoría, los manifestantes afirman que la reforma parcial de la Constitución es el marco legal que le permitirá al gobierno quitarles sus tierras e incrementar, sin una consulta previa, la explotación del suelo.

“Hoy estamos diciendo que no queremos que rompan más los cerros. Ya hay tres mineras a cielo abierto y no queremos más. No queremos que destruyan los cerros. Desde antes que asumiera Morales, durante el gobierno anterior, ya había un proyecto extractivo en Jujuy, porque hay litio, plata, cobre, zinc. Lo más fuerte es el litio”, dice un manifestante de uno de los cortes, que prefiere no ser identificado.