escuchar

Ramiro Marra tardó solo tres minutos en ingresar a la escuela, entrar al cuarto oscuro y emitir su voto. El candidato libertario a jefe de Gobierno porteño votó en la mesa 5468, en un colegio de Saavedra, donde, al igual que en las demás mesas, no hubo largas filas ni mucha espera, sino que las personas circulaban a buen ritmo.

En un contexto diferente al de las PASO debido a la polémica que hubo en la ciudad de Buenos Aires por las demoras por el doble sistema de votación, principalmente por las complicaciones que hubo con el voto electrónico, esta vez los ciudadanos volvieron a votar solo con el sistema tradicional de boletas impresas.

Sin embargo, tras sufragar, el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad por La Libertad Avanza (LLA) se dirigió hacia la entrada de la escuela e hizo cuestionamientos ante la prensa. En el diálogo, destacó que es una elección de “dos boletas” y criticó al gobierno de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires: “Hay que poner dos boletas en el sobre. Quizás mucha gente no lo sabe porque no hubo tanta publicidad como otras veces. No sé con qué intención lo hicieron”, dijo y se explicó: “Hay que poner la boleta a presidente y a jefe de Gobierno porteño. Es importante destacar esto porque mucha gente no lo sabe. Hoy se vota más rápido, pero con falta de información por alguna intencionalidad política”, concluyó.

Ramiro Marra entrando a votar Soledad Aznarez

Marra votó cerca de las 10, acompañado de sus padres y sus hermanos. Marra, que compite en esta instancia contra Jorge Macri (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Unión por la Patria) y Vanina Biasi (Frente de Izquierda de los Trabajadores), llegó a la Escuela “Santa María de los Ángeles”, ubicada en Manuel Pedraza 3978, del barrio Saavedra, minutos antes de votar. Con un jean azul, una remera blanca y unas zapatillas blancas, debió cruzar el largo pasillo desde la entrada hasta la mesa, donde desde temprano los medios esperaban su llegada.

Las urnas estaban colocadas dentro de un aula de 5° grado. Marra entró a paso tranquilo y con cara seria. A diferencia de otros candidatos, no llevó facturas o algo para compartir con las autoridades de su mesa. Tuvo algún intercambio de palabras con algunos votantes, pero casi ninguna sonrisa. Esperó pacientemente su turno detrás de dos personas.

Luego de saludar a las autoridades de mesa, se dirigió al cuarto oscuro para votar. No fueron más de tres minutos los que permaneció allí adentro. En diálogo con los medios presentes, previo a emitir su voto, afirmó: “Estamos por el camino correcto, voy a tomar esto con calma”. Además, en el día del cumpleaños del candidato a presidente Javier Milei, expresó: “Que cumpla un día como hoy demuestra que cada circunstancia se da por algo”.

Tras sufragar, el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad por La Libertad Avanza se dirigió hacia la entrada de la escuela y habló con la prensa. En el diálogo, destacó que es una elección de “dos boletas” y criticó al gobierno de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires: “Hay que poner dos boletas en el sobre. Quizás mucha gente no lo sabe porque no hubo tanta publicidad como otras veces. No sé con qué intención lo hicieron”, dijo.

“Hay que poner la boleta a presidente y a jefe de Gobierno porteño. Es importante destacar esto porque mucha gente no lo sabe. Hoy se vota más rápido, pero con falta de información por alguna intencionalidad política”, concluyó.

Tras ser consultado por el estado de ánimo de Milei, el político expresó: “Javier está muy tranquilo y también muy contento, además de entusiasmado”.

Ramiro Marra y los candidatos y dirigentes de La Libertad Avanza, continuarán la jornada electoral en el búnker ubicado en el Hotel Libertador, donde esperarán los resultados de las elecciones generales. “Ahora seguramente voy a comer con mi familia y después me voy a acercar al búnker para ir viendo cómo viene todo el tema de la fiscalización”, destacó y cerró diciendo que él tiene “la conciencia tranquila”.