Reclamo reafirmado: del dolor a la fraternidad, un emotivo encuentro interreligioso en recuerdo de las víctimas de la AMIA

Cuando faltan pocos días para que se cumplan 31 años del atentado a la AMIA, la comunidad de San Egidio organizó un emotivo encuentro interreligioso bajo el lema “Del dolor a la fraternidad”. La actividad se desarrolló esta tarde en la Casa de la Amistad, situada en Rivadavia 851, sede de esta comunidad que desde hace años promueve el diálogo entre credos y el trabajo en favor de la paz. El evento reunió a representantes de distintas religiones, familiares de víctimas del ataque, periodistas y ciudadanos que se acercaron a compartir un momento de memoria y reflexión.

A tres décadas del atentado terrorista que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas y dejó más de 300 heridos, la causa judicial sigue envuelta en impunidad. Sin embargo, el acto celebrado por San Egidio no fue solo un repaso del horror, sino también una oportunidad para transformar ese recuerdo en un mensaje de unidad, compromiso y humanidad compartida. La jornada incluyó testimonios personales, intervenciones religiosas y una reafirmación del reclamo por verdad y justicia.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Néstor Siseles, integrante de la comisión directiva de AMIA. Conmovido y sereno, recordó cómo la institución logró ponerse en pie apenas unas horas después del ataque. “La bomba no nos venció”, sentenció, con firmeza. “AMIA volvió a funcionar atendiendo a las familias, brindando ayuda y contención. Y con el correr del tiempo, todas las áreas de trabajo se fueron recuperando y creciendo aún más”, agregó. Para Siseles, encuentros como el de hoy son fundamentales: “Este mes se cumplen 31 años del atentado-masacre terrorista contra la AMIA y, a pesar de la impunidad vigente y el dolor que no cesa, estos espacios reconfortan. Nos hacen ver que no estamos solos en el reclamo de justicia”.

Desde su lugar como médico de guardia en el Hospital de Clínicas, muy cerca del lugar del hecho, Siseles fue testigo directo de la tragedia. “Escuché sirenas, gritos de horror, escombros y un desconcierto que marcó nuestras conciencias”, recordó. También contextualizó el momento: AMIA acababa de celebrar su centenario, una institución con una historia de trabajo social, educativo y cultural que abarca no solo a la comunidad judía, sino a toda la sociedad. “Consideramos que no fue casualidad la elección de AMIA como objetivo del brazo asesino del terrorismo, porque era la representación de la vida, la solidaridad y el respeto por el prójimo, valores que ellos desprecian y quieren destruir”, explicó. Y cerró su intervención con un mensaje categórico: “No podemos aceptar que la impunidad gane la batalla”.

“Sabiduría para ejercer la justicia”

El siguiente testimonio marcó otro tono, más pastoral, pero igualmente comprometido. Carlos White, sacerdote y secretario del Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires, participó en nombre de la Iglesia Católica y se expresó con empatía y claridad. “Fue un ataque primordialmente dirigido contra la comunidad judía y acompañamos ese dolor”, dijo. Pero también destacó que fue un atentado contra todo el pueblo argentino, recordando que entre las víctimas había personas que no pertenecían a la colectividad.

White evocó su experiencia como párroco en Palermo, donde cada 18 de julio celebraba una misa por los fallecidos. “Invitaba a un rabino y terminábamos rezando un Kadish. Nos uníamos para pedir juntos”, relató. Aquellos encuentros, según el sacerdote, tenían un valor espiritual profundo: “Eran momentos de comunión real, de fraternidad concreta”. En su mensaje también se refirió al presente de la causa judicial. “El único camino que tenemos frente a la violencia es la justicia”, sostuvo, y celebró el reciente avance del juicio en ausencia. Luego, apeló a un pasaje bíblico: “Cuando Dios le pregunta a Salomón qué desea, él pide sabiduría para ejercer la justicia. Siempre me pareció un texto fundamental. Porque si no hay justicia, el contrato social se rompe”.

Finalmente, tomó la palabra Hugo Basilio, hijo de Alberto Basilio, una de las víctimas del atentado. Hugo tenía apenas 14 años cuando su padre fue asesinado. Su testimonio conmovió profundamente a los presentes. “Lo mataron brutalmente en el atentado”, comenzó, con la voz quebrada. Contó que su padre, electricista, ya no trabajaba en la AMIA, pero había ido ese lunes a cobrar un último trabajo. “Lo esperábamos en casa a las 10.30. Yo me fui a dormir sin saludarlo la noche anterior porque me había retado. No sabía que no lo iba a ver nunca más”, recordó.

A través de su relato, Basilio pintó con crudeza el impacto que el atentado tuvo en su familia. Su madre quedó viuda con siete hijos, la menor de apenas ocho meses. “Ella no conoció su cara, su voz, su perfume. Yo lo disfruté hasta los 14 años, pero ella no”, expresó. Aunque reconoció que la justicia no llegó, se comprometió a mantener viva la memoria. “No hubo justicia, pero vamos a seguir exigiéndola hasta el último día de nuestras vidas”, dijo. Para él, el testimonio es una herramienta poderosa. “Estoy haciendo una obra de teatro que se llama La silla vacía. En ese proceso conocí a otros familiares. Hoy Jennifer, Alejandra, Adrián… son mis hermanos”, relató.

En su emotiva intervención, Basilio también compartió un recuerdo doloroso: el momento en que se dio cuenta de que ya no recordaba la voz de su padre. “Lloré muchísimo. Tenemos un solo video, del cumpleaños de 15 de mi hermano. Se le alcanza a escuchar la carcajada”, detalló. Cerró su participación agradeciendo a su madre por haber sacado adelante a la familia y pidió con esperanza: “Estamos rogando que esto no vuelva a pasar nunca más”.