Récord de solicitudes para adoptar a los 55 perros salchicha rescatados de un criadero ilegal

La Policía de la Ciudad rescató ayer a 55 perros salchicha que eran maltratados y vendidos vía Facebook por una mujer de 72 años en un criadero ilegal del barrio porteño de Caballito.

Los animales, 47 hembras y ocho machos, fueron retirados de la vivienda –situada en la calle Campichuelo al 500– y trasladados a dos ONG, Callejeros Casa Quiere y Pichichos al Rescate, que quedaron como depositarias judiciales. Entre los 55, según la información oficial, había diez cachorros que se encontraban “en estado de vulnerabilidad absoluta por el hacinamiento, la falta de control médico veterinario y las malas condiciones de higiene”.

“Recibimos más de 3000 mensajes para adoptar a los salchicha. Son tantos que se nos rompió el celular”, contó Sofía, una de las encargadas de Callejeros Casa Quiere, en su cuenta de Instagram.

Hacinamiento, la falta de control médico veterinario y las malas condiciones de higiene fueron constados durante el allanamiento en la vivienda de Caballito MPF CABA

En el video, Sofía afirmó que todos los perros ya fueron alojados con familias de tránsito –personas que los cuidan momentáneamente–, pero como los animales están judicializados por el momento no están en adopción. “Nosotras somos depositarias judiciales y siempre intentamos ayudar a la Fiscalía en casos de allanamiento y todo lo que eso conlleva, pero queremos dejar muy en claro que los perros no están en adopción. Quizá lo estén [en el futuro] y quizá, no; depende de la Justicia”, señaló.

La joven indicó que la situación fue muy estresante y que los perros llegaron ansiosos y cansados. Agradeció a todos los que se interesaron y recordó que tienen otros ejemplares en adopción. Además, comentó que van a necesitar donaciones de alimento para cachorros, pipetas, antiparasitarios, vacunas y dinero para afrontar los gastos.

El allanamiento en el que se rescató a los 55 canes se realizó por orden de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema) tras la denuncia de un vecino del barrio y estuvo a cargo de la división de Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, junto al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ). Como resultado, la mujer fue imputada por infracción a la ley 14.346 de maltrato animal y la vivienda quedó clausurada preventivamente por disposición de la Dirección General de Control Ambiental (Dgconta).

Los animales están ahora al cuidado de familias de tránsito MPF CABA

Por su parte, la organización Pichichos al Rescate también comunicó vía Instagram que recibió 40 de los perros rescatados y ya fueron distribuidos en hogares de tránsito. “Muchas son hembras y vamos a necesitar hacer ecografías y castraciones. Para ayudar se puede apadrinar una castración o ecografía”, publicaron, junto a imágenes de las mascotas.

Según un comunicado emitido por la fiscalía, luego de una evaluación veterinaria los canes serán puestos a disposición de familias para el inicio de un proceso de tenencia responsable de animales domésticos.

Sofía comentó que en el caso de que se decida darlos en adopción, según la experiencia previa de la ONG, el proceso “puede tardar tres días como un año”.

En el criadero se contabilizaron 47 hembras y ocho machos de raza salchicha MPF CABA

La actividad de criadero se encuentra expresamente prohibida en la ciudad de Buenos Aires por la ordenanza Nº 41.831/87 y solo se pueden comercializar animales domésticos en lugares habilitados –veterinarias y centros de mascotas– con certificado médico veterinario y en presencia del profesional.

Sin embargo, en redes sociales y Mercado Libre se pueden encontrar fácilmente perros salchicha a la venta por hasta 1.200.000 pesos.