CÓRDOBA.- Los cuatro diputados nacionales que responden al gobernador cordobés Juan Schiaretti se acoplan a la decisión de Consenso Federal, bloque que integran, respecto de la reforma judicial. No votarán el proyecto, porque entienden que deben hacerse cambios, pero "con un amplio consenso político". Entienden que es "demasiado importante para sacarla con fórceps" y enfatizan que la masiva marcha del #17A"no cambió nada, porque ya estaba la decisión".

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, a diferencia del cordobés, no tiene diputados en la cámara que le respondan directamente, sí en el Senado tiene a su "mano derecha", Roberto Mirabella, quien lo reemplazó en la banca cuando el propio Perotti fue elegido gobernador. Él, junto a María de los Ángeles Sacnun (camporista), acompañará la decisión del bloque del Frente de Todos.

Sacnun es la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y encabeza el debate de la reforma judicial. Incluso, ya había presentado un proyecto para impulsar cambios en el esquema judicial. Los diputados peronistas de Santa Fe tienen más influencia de La Cámpora (Marcos Cleri y Josefina González quien encabezó la lista) y del actual ministro de Defensa, Agustín Rossi. "La mayoría está alineado, jugando para la unidad del peronismo y no esperamos que ninguno juegue diferente", indicaron a LA NACION.

Los cordobeses Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Pablo Cassinerio y Claudia Márquez equiparan la actual situación con la reforma a la que se dio cuando ingresó la iniciativa de estatización de Vicentin: en ese entonces aseguraron que no votarían a favor, aunque evitaron definirse sobre si darían quórum.

"Ya nos definimos y lo hicimos público como Consenso Federal, no acompañaremos así el proyecto. Requiere un amplio consenso y debate y no lo tiene -dijo uno de los diputados a LA NACION-. Es una lástima, porque hace falta una reforma judicial en aspectos centrales, como que la Ciudad de Buenos Aires pague su propia Justicia y que se avance hacia el sistema de oralidad y de acusación, que tiene, por ejemplo, Córdoba. Pero no se hará nada si no se hace bien".

Los legisladores de Schiaretti lamentan, incluso, que no se haya consultado a referentes del Derecho en Córdoba. "Lo que rige a nivel nacional en algunas cuestiones es decimonónico; ya el pacto de San José de Costa Rica dice que hay que cambiar, pero todo termina quedando como que se quiere cambiar la Corte Suprema de Justicia para atender cuestiones de expresidentes".

Hasta ahora Schiaretti se mantiene, como ya es su costumbre, en silencio. No se refirió nunca de manera pública al proyecto del presidente Alberto Fernández. Ayer, en la marcha en Córdoba, hubo carteles pidiéndole que no acompañara.