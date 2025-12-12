Qué es el “Tour de la Gratitud” que Milei lleva a Córdoba

Javier Milei, junto a su hermana Karina Milei, titular de La Libertad Avanza (LLA), retoma las recorridas territoriales en la ciudad de Córdoba con la implementación del “Tour de la Gratitud”, un evento para agradecer el apoyo electoral recibido en la provincia y consolidar la estructura partidaria en un distrito clave para el oficialismo.

El “Tour de la Gratitud” de Milei lleva en Córdoba

El evento tendrá lugar hoy 12 de diciembre a las 18 horas en el barrio Nueva Córdoba, una zona de alta concentración de estudiantes y jóvenes, replicando el formato de las movilizaciones ejecutadas durante la campaña. El Presidente hará un recorrido similar al que realizó para el cierre de la campaña. Es probable que lo haga en una camioneta y usando un megáfono, como ya lo hizo en octubre.

Javier Milei regresará a Córdoba para agradecer a sus seguidores el apoyo en las elecciones Sebastián Salguero - LA NACION

La nueva actividad territorial busca el reencuentro del Presidente con sus seguidores. Según el anuncio oficial, la visita se organiza para “reencontrarse con sus seguidores y fortalecer la agenda política y territorial del espacio”.

El Presidente y la conducción nacional del partido viajarán a la provincia para agradecer el acompañamiento de los cordobeses durante las últimas elecciones. El anuncio oficial de la visita indica: “El Presidente y la conducción nacional del partido agradecerán personalmente el acompañamiento de los cordobeses durante las últimas elecciones”. La visita se extenderá por alrededor de una hora.

Javier Milei regresa a Córdoba para realizar el “Tour de la Gratitud” LLA

El fuerte anclaje electoral de LLA en la provincia

Córdoba se posiciona como un bastión fundamental para La Libertad Avanza, replicando el rol que tuvo la provincia para el Pro en el pasado. Los libertarios apuestan fuertemente a este distrito, donde Milei obtuvo el 74% de los votos en el balotaje de 2023. La diferencia de votos que sacó Mauricio Macri en esta provincia fue determinante para su llegada al poder.

En las elecciones legislativas de octubre, LLA logró un contundente triunfo, en un distrito que parecía difícil de conquistar, ya que el peronismo local llevaba como cabeza de lista al exgobernador Juan Schiaretti, uno de los motores de Provincias Unidas.

Gonzalo Roca saco el 42,35% de los votos en las elecciones legislativas de octubre Sebastián Salguero - LA NACION

La lista del oficialismo nacional fue diseñada por Karina Milei y el jefe de la bancada oficialista de Diputados, Gabriel Bornoroni. El partido libertario sacó el 42,35% de los votos y se llevó cinco bancas. En segundo lugar, quedó Schiaretti, con 28,32% y tres diputados. Tercera se ubicó Natalia de la Sota, con 8,75%, quien ingresó al Congreso por su espacio Defendamos Córdoba.

La lista del oficialismo nacional fue encabezada por Gonzalo Roca. Ayer, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, nombró a Roca como representante del Consejo de la Magistratura, una designación que abrió un conflicto con la UCR.

La última visita de Milei en Córdoba

Milei en Córdoba para la presentación de seis F-16 Presidencia

Esta es la cuarta visita del Presidente a Córdoba durante este año. Viajó dos veces al distrito durante la campaña. Su visita más reciente ocurrió el sábado pasado en Las Higueras, al sur de la provincia, al participar de la ceremonia de recepción de los primeros seis aviones F-16 que su administración compró a Dinamarca. Fue una visita relámpago que duró algo menos de una hora. El mandatario estuvo acompañado por varios ministros y por Martín Menem. Los dirigentes de LLA cordobeses y sus aliados políticos se trasladaron hasta allí. Estos mismos aliados estarán hoy con el Presidente.

El vínculo personal del Presidente con el distrito

El Presidente mantiene un vínculo especial con la provincia que suele mencionar en sus discursos. Milei suele repetir una anécdota personal que vincula a Córdoba con su vida privada. En referencia a su mastín inglés, Milei afirma: “Córdoba me dio una gran alegría porque Conan es cordobés”.

El Presidente y su perro Conan

En alusión a ese perro, al que definió como su hijo de cuatro patas, dijo que en una de sus visitas a esta provincia tuvo “la dicha de conocer a uno de los seres más maravillosos del mundo”.

