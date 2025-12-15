Elevan a juicio la causa contra Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba

El uruguayo Pablo Laurta será juzgado por los homicidios de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, doble femicidio ocurrido en octubre pasado en Córdoba.

“El fiscal de instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio de la causa seguida en contra de Laurta por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad”, informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba en su página Web.

Además, Laurta tiene otra causa en Entre Ríos, donde está acusado de haber asesinado al remisero Martín Palacio, al que había contratado para que lo llevara desde la terminal de ómnibus de Concordia hacia Rafaela, en Santa Fe, aunque a poco de comenzar el viaje lo mató y le robó el auto.

Pablo Laurta también será juzgado en Entre Ríos por el homicidio del remisero Martín Palacio RS Fotos/Unar

Cuando se retiraba de los tribunales de Concordia, tras haber sido indagado por el homicidio del remisero, y le preguntaron por el móvil del doble femicidio, Laurta respondió: “Quería rescatar a mi hijo de una red de trata”. En Córdoba, al ingresar en la Jefatura de Policía, agregó: “Estoy en paz. Mi hijo ahora está seguro. Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”.

A principios del mes pasado, la Justicia de Córdoba le dictó la prisión preventiva por los homicidios de Giardina y Zamudio, ultimadas a balazos el 11 de octubre último. Esa mañana, tras ejecutar el plan criminal, se llevó a su hijo Pedro, que estaba a días de cumplir 6 años. Finalmente, Laurta fue detenido un día después en un hotel de Gualeguaychú.

Las últimas imágenes del remisero al encontrarse con Laurta

El doble femicida había llegado a Entre Ríos una semana antes del doble crimen. Había cruzado el río Uruguay desde la ciudad uruguaya de Salto en una canoa que ocultó entre la vegetación en Puerto Yeruá. Durante tres días se alojó en un hotel de Concordia con una identidad falsa. Intentó pagar el hospedaje con dólares, pero los encargados del establecimiento le pidieron que lo hiciera con pesos argentinos. Después, a la tarde del martes 7 de octubre, cuando ya oscurecía, fue hasta la terminal de ómnibus de la ciudad, donde se encontró con el remisero Palacio, que se convertiría pronto en otra de sus víctimas.

“Laurta practicó durante diez días cómo manejar un kayak o una piragua”, dijo el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, en una conferencia de prensa en la que dio detalles de la investigación y de la detención del presunto triple homicida.

Laurta, de 39 años, había llegado a Salto en su auto particular, marca Lifan, y durante los diez días que practicó cómo navegar con una pequeña canoa el río Uruguay para no pasar contratiempos alquiló una cabaña.

En los tres días en que estuvo en Concordia hasta que viajó a Córdoba para asesinar a la madre de su hijo y a su exsuegra para escapar con su hijo en intentar regresar a su país, Laurta viajó en colectivos interurbanos.

El martes 7 de octubre pasado, seis minutos antes de las 20, se encontró en la terminal de ómnibus de Concordia con Palacio. Le iba a pagar $1.500.000 por el viaje.

“En principio, el destino iba a ser la ciudad de Rafaela, en Santa Fe”, explicó Roncaglia en aquella conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González, y el comisario inspector José María Rosatelli, a cargo de la Jefatura Departamental Concordia, entre otras autoridades.

Después de saludar a Palacio con un beso y un abrazo y de guardar su equipaje en el baúl, el sospechoso se subió al Toyota Corolla blanco del remisero para comenzar el viaje que iba a terminar con tres homicidios.

Entre las 22 y las 23 del martes 7 de octubre los dos teléfonos celulares de Palacio dejaron de funcionar. Se supone que en ese lapso el remisero fue asesinado por Laurta.

A las 2.44 del miércoles 8 de octubre pasado, el automóvil de Palacio llegó a una estación de servicio de San Salvador, Entre Ríos. En el vehículo había un solo pasajero: Laurta. Estuvo allí 15 minutos. A las 2.59, y tras cargar combustible, siguió viaje.

Los investigadores sospechan que Palacio fue asesinado en el trayecto entre Estación Yeruá, en el departamento Concordia, y General Campos, en el departamento San Salvador. El auto de la víctima apareció incendiado en Córdoba.

Como se dijo, Giardina y Zamudio fueron asesinadas en su casa la mañana del 11 de octubre pasado.

“Todo indica que el arma homicida fue una pistola Bersa .380 que el asesino compró en Uruguay”, dijeron fuentes de la investigación.

Tras asesinar a su exmujer y a su exsuegra, el femicida se fue en taxi a la terminal de ómnibus de Córdoba junto con su hijo.

En la terminal de ómnibus de Córdoba, el sospechoso y su chico abordaron otro taxi que los llevó hasta Gualeguaychú, donde se hospedaron en el hotel Berlín, donde el doble femicida fue detenido y el niño, puesto a salvo.