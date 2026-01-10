Mendoza: un hombre perdió el control del auto, salió despedido y murió
El siniestro ocurrió el viernes por la noche en el límite entre San Rafael y General Alvear
- 3 minutos de lectura'
Un fatal siniestro de tránsito ocurrió en la provincia de Mendoza el viernes por la noche cuando un hombre murió en un vuelco en la ruta nacional 143, a la altura del límite entre San Rafael y General Alvear. Tenía 29 años.
El viernes alrededor de las 19.50, la víctima circulaba a bordo de un Volkswagen Suran en dirección al norte sobre la ruta nacional 143 -a la altura del kilómetro 314- cuando, por causas que todavía se desconocen, perdió el control de su vehículo y volcó. Se descartó por el momento que haya estado otro auto involucrado, por lo que se cree que se accidentó en solitario.
El conductor fue identificado como Anselmo Daniel Farías, de 29 años. El Suran volcó sobre el lateral este de la calzada, y dio varios tumbos hasta quedar con las cuatro ruedas hacia arriba y el frente orientado hacia el sur, de acuerdo a lo que publicó el medio local UNO.
Durante esa secuencia, Farías fue despedido del habitáculo producto del fuerte impacto. Cuando las autoridades llegaron, el hombre estaba muerto a unos 20 metros del auto.
En ese marco, personal de la Comisaría 14 local intervino en el hecho e inició una investigación para determinar las causas del fatal siniestro, cuya causa quedó bajo la jurisdicción de San Rafael. Ese sector de la ruta 143 permaneció bajo control policial mientras se realizaban las tareas de rigor.
Accidente en Entre Ríos
Un trágico incidente vial ocurrió el lunes en Entre Ríos, que dejó como saldo cinco víctimas fatales, entre ellas tres jóvenes de 17 y 20 años.
Las personas fallecidas pertenecían a una misma familia de General Roca, Río Negro. Si bien en el hecho solo hubo una sobreviviente, una adolescente de 17 años, que viajaba en el mismo vehículo, murió horas después.
El accidente ocurrió en la intersección de avenida 25 de mayo y la colectora de la ruta Nacional N.º 14 a la altura del municipio entrerriano de Chajarí, cuando un automovilista perdió el control de su rodado por causas que se investigan. De manera inmediata, el vehículo VW Suran volcó y se incendió tras chocar contra el guardarraíl, según informó el medio local.
Cuando el personal de Bomberos llegó al lugar del accidente encontró cuatro cuerpos calcinados en el interior del vehículo. Las víctimas fatales, todas oriundas de General Roca, fueron identificadas como David Techeira, de 30 años; Nora del Carmen Techeira, 44; Omaira Ruth Martínez, 17; y Gabriela Liz Martínez, 20.
Por su parte, Astrid Raquel Martínez, de 17, fue rescatada pero murió 48 horas después.
Otras noticias de Accidente de tránsito
En video. La brutal vuelta de campana de Jesús Calleja en el final de la jornada del Rally Dakar
Dos muertes y una multa de 175 dólares. El accidente de Matthew Broderick y Jennifer Grey que llevó sus carreras a la ruina
"Aquí la seguridad no existe". El tremendo accidente en el Rally Dakar que dejó a una pareja española fuera de la competencia
- 1
Las mejores imágenes de 2025 de los fotógrafos de LA NACION
- 2
Cómo fue el momento en que un panel de vidrio cayó sobre un hombre en un café
- 3
Habló el hombre al que se le cayó un vidrio en la cabeza mientras tomaba un café en Palermo
- 4
“El fuego rugiendo y los animales gritando”: continúa el dramático incendio en Chubut y el humo impide el combate aéreo