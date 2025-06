Rescate en Ushuaia: una pareja quedó sepultada por una avalancha y tres montañistas vieron de casualidad que agitaban un guante

USHUAIA.— Un dramático y milagroso rescate tuvo lugar ayer por la tarde en Ushuaia, en el sector del sendero a Laguna Turquesa, cuando la rápida acción y el ojo experto de tres montañistas permitieron salvar a dos personas que habían quedado sepultadas tras una avalancha. Las víctimas, un hombre y una mujer de 50 y 45 años, estuvieron casi una hora bajo la nieve. No tenían equipos de rescate ni había posibilidades de conocer su ubicación.

Rescatan a una pareja que quedó sepultada por una avalancha

El excepcional suceso se dio cuando los expertos montañistas Alfonso Lavado, Facundo Ureta y Mateo Archilla recorrían la zona del Cerro Carbajal, en las afueras de Ushuaia.

“Ayer fue un domingo de sol y nieve hermoso, salimos temprano para disfrutar de la montaña con nuestras tablas, escalando y bajando. Tipo 15 horas estábamos en el Cerro Carbajal esperando para el último descenso y haciendo tiempo hasta que una nube se corriera”, explicó Lavado. Esos minutos y la nube que se interpuso serían claves para salvar la vida de dos personas.

“Mientras esperábamos unos minutos, miramos para el otro lado de la montaña y notamos que había caído una avalancha hacía pocos minutos, empezamos a mirar con detalle la corona de la avalancha y vimos un pequeño movimiento, un guante que salía de la nieve. Nos dimos cuenta de que había alguien enterrado. Estábamos más o menos a 500 metros de distancia, nosotros en la cumbre y ellos por Laguna Turquesa, en el fondo del valle”, relató.

El movimiento que les salvó la vida

Cuando divisaron el movimiento del guante saliendo de la nieve eran cerca de las 15.30 y lograron comunicarse con la Comisión de Auxilio para activar el protocolo de rescate, helicóptero incluido.

La mujer que quedó sepultada en la nieve Gentileza: Alfonso Lavado

“Rápidamente Facundo bajó por la cara este de la montaña y ahí vio a dos víctimas enterradas en la nieve”, continuó Lavado.

“Después de dar el alerta con nuestro equipo de comunicaciones desciendo yo también y ahí los tres con nuestras palas y equipo técnico cavamos para sacar a las dos personas que estaban totalmente enterradas por la nieve”.

Tardaron por lo menos media hora en cavar el pozo Gentileza: Alfonso Lavado

Los montañistas trabajaron en conjunto y de manera coordinada para desenterrar a las víctimas con su equipo de montaña. “Cavamos cerca de media hora hasta que los sacamos, con hipotermia, pero sin heridas de gravedad. Les dimos mantas térmicas, ropa seca y té caliente para combatir la hipotermia. Tipo 18hs llegó el helicóptero de Heliushuaia y los evacuaron”, contaron.

Fernando y Carlos abrazan a la mujer rescatada Gentileza: Alfonso Lavado

Fue una secuencia milagrosa la que logró que estas dos personas, oriundas de la ciudad fueguina de Río Grande, lograran sobrevivir a la avalancha.

Los montañistas rescatistas Alfonso Lavado, Facundo Ureta y Mateo Archilla, junto al hombre que fue rescatado Gentileza: Alfonso Lavado

Finalmente, Lavado hizo un llamado a la reflexión: “Es clave salir a la montaña con equipos de seguridad. La gente no tiene información y pone en riesgo su vida si no tiene el equipamiento adecuado. Hay avalanchas permanentemente, no hay que confiarse”.